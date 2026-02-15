Wie entsteht Rassismus im Alltag - und wie lässt er sich verlernen? Ein Beispiel aus einer Schule zeigt, warum Reflexion mehr bewirkt als Schuldzuweisungen.

Quelle: RUB, Marquard

In einer achten Klasse geht es im Fach Deutsch um eine Erörterung. Die Schülerinnen und Schüler sollen, in Gruppen eingeteilt, zwei Rollen einnehmen:

Kinder, die mehr Taschengeld wollen und

Eltern, die nicht bereit sind, ihnen mehr Taschengeld zu zahlen.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Alltagsrassismus im Klassenzimmer

Als eine der Gruppen an der Reihe ist, beginnt sie: "Wir sind eine türkische Familie und die Eltern können kein Deutsch, deshalb reden wir jetzt Türkisch." Da ich die Lebensrealität meiner Schüler auf dem privaten katholischen Gymnasium (an dem ich von 2010 bis 2016 gearbeitet habe) kenne, ist mir klar, dass sie keinen nennenswerten Kontakt zu Menschen haben, die von ihnen als "Türkinnen und Türken" bezeichnet werden. Es folgen die Argumente der 'türkischen Eltern': "Alter, isch gebe kein Geld dir, weil isch keine Arbeit. Du gehe selbst Arbeit. Isch nix Geld, weißt du."

Rassismus im Klassenzimmer - eine Grundschullehrerin stellt die Frage: Können wir rassistische Denkmuster verlernen? Leon Windscheid beleuchtet bei Terra Xplore, was wir heute aus dem "Blue Eyes, Brown Eyes"-Experiment lernen können. 02.02.2026 | 15:15 min

Der gesamten Klasse bot sich eine fantasievolle Reise durch die rassismusrelevante Imaginationswelt meiner Schüler dar. Rassismus operiert mit Fantasien über Menschen, die als Wissen abgespeichert werden, um die eigene Alltagsrealität zu systematisieren: Das "Eigene" wird aufgewertet, das "Andere" abgewertet.

Warum werden Menschen immernoch nach Haut- und Haarfarbe bewertet? Kabarettist und Autor Marius Jung geht auf die Suche, um die Herkunft des Begriffes „Rassismus“ aufzuklären. 11.06.2020 | 15:22 min

Rassismuskritik: Wie sollte eine Lehrkraft reagieren?

Mir blieben als Lehrkraft folgende Reaktionsmöglichkeiten:



• Skandalisierung / Moralisierung: Ich hätte den Schülern sagen können, dass ich sehr enttäuscht von ihnen bin, weil sie allesamt Rassisten seien.

• Keinerlei Reaktion / Ignorieren der Rassismusrelevanz: Ich hätte schweigen können und mich stattdessen auf die Erörterung konzentrieren können.

• Produktiver Umgang: Thematisierung der rassismusrelevanten Fantasien der Schüler in nicht moralisierender Weise.

Mit innovativen Methoden unterrichtet Lehrer Reff Ethik, Politik und Geographie an einer Berliner Brennpunktschule und setzt sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing ein. 27.01.2026 | 28:36 min

Vorurteile abbauen statt beschämen

Ich habe mich für die dritte Form des Umgangs entschieden. In den nachfolgenden Unterrichtsstunden haben wir uns mit den rassismusrelevanten Bildern in den Köpfen der Schüler auseinandergesetzt - und ihrem Ursprung in Medien, in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden und Familie oder auch in Kinder- und Schulbüchern.

Die Thematisierung dieser rassismusrelevanten Verfremdung von Menschen fand ohne Opfer-Täter-Sprache sowie ohne erhobenen Zeigefinder statt - denn Moralisierung führt dazu, dass Lernchancen in Bezug auf das eigene rassismusrelevante Wissen nicht wahrgenommen werden. Bei der Aufarbeitung rassismusrelevanter Alltagssituationen geht es nicht um Schuld, sondern um Übernahme von Verantwortung.

Täglich erleben Menschen Alltagsrassismus in Deutschland. Bei 37 Grad erzählen drei Schwarze Menschen von ihren Erfahrungen. 20.02.2024 | 28:35 min

Rassismus verlernen - was jeder von uns tun kann

Ich bin der Meinung, dass sich alle Menschen mit Rassismus beschäftigen sollen - auch Personen, die selbst Rassismuserfahrungen machen. Anti-Rassismus- und Empowerment-Workshops können der Beginn sein. Jeder von uns sollte sich fragen: Was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein möchte? Hierzu gehört Biographiearbeit, wie sie zum Beispiel in den Büchern von Tupoka Ogette angeregt wird.

Erst durch die gesamtgesellschaftliche Beschäftigung mit Rassismus in wertschätzender Weise - und auf Augenhöhe - kann eine individuelle und strukturelle Sensibilisierung stattfinden. Das Erlernen von Rassismus geschieht automatisch. Das Verlernen von Rassismus jedoch ist ein aktiver Prozess, für den man sich jeden Tag neu entscheiden muss.

Karim Fereidooni ist... ... Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und Politische Bildung in der Migrationsgesellschaft und Diversitätssensible Lehrer*innenbildung. Fereidooni hat die Bundesregierung u. a. zu Bekämpfung von Rassismus und Integration durch Bildung beraten.

Die letzten Ausgaben verpasst?

Auf unserer Themenseite können Sie alle Kolumnen von Terra X und NANO nachlesen.

Nachrichten | Thema : NANO und Terra X - die Wissens-Kolumne Welche Lösung bietet die Wissenschaft für aktuelle Probleme? Sie können die vergangenen Ausgaben der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X in unserem Archiv jederzeit einsehen.