  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

Rassismus: Vorurteile abbauen in der Schule | Terra-X-Kolumne

Kolumne

Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:Rassismus: Vorurteile abbauen in der Schule

von Karim Fereidooni

|

Wie entsteht Rassismus im Alltag - und wie lässt er sich verlernen? Ein Beispiel aus einer Schule zeigt, warum Reflexion mehr bewirkt als Schuldzuweisungen.

Terra X - Die Wissens-Kolumne: Karim Fereidooni

Quelle: RUB, Marquard

In einer achten Klasse geht es im Fach Deutsch um eine Erörterung. Die Schülerinnen und Schüler sollen, in Gruppen eingeteilt, zwei Rollen einnehmen:

  • Kinder, die mehr Taschengeld wollen und
  • Eltern, die nicht bereit sind, ihnen mehr Taschengeld zu zahlen.

In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Alltagsrassismus im Klassenzimmer

Als eine der Gruppen an der Reihe ist, beginnt sie: "Wir sind eine türkische Familie und die Eltern können kein Deutsch, deshalb reden wir jetzt Türkisch." Da ich die Lebensrealität meiner Schüler auf dem privaten katholischen Gymnasium (an dem ich von 2010 bis 2016 gearbeitet habe) kenne, ist mir klar, dass sie keinen nennenswerten Kontakt zu Menschen haben, die von ihnen als "Türkinnen und Türken" bezeichnet werden. Es folgen die Argumente der 'türkischen Eltern': "Alter, isch gebe kein Geld dir, weil isch keine Arbeit. Du gehe selbst Arbeit. Isch nix Geld, weißt du."

Leon Windscheid steht am rechten Bildrand, stützt seinen Kopf auf seine linke Faust und blickt nachdenklich in die Kamera. Im Hintergrund erkennt man ein Kinderauge, das halb blau, halb braun gefärbt ist.

Rassismus im Klassenzimmer - eine Grundschullehrerin stellt die Frage: Können wir rassistische Denkmuster verlernen? Leon Windscheid beleuchtet bei Terra Xplore, was wir heute aus dem "Blue Eyes, Brown Eyes"-Experiment lernen können.

02.02.2026 | 15:15 min

Der gesamten Klasse bot sich eine fantasievolle Reise durch die rassismusrelevante Imaginationswelt meiner Schüler dar. Rassismus operiert mit Fantasien über Menschen, die als Wissen abgespeichert werden, um die eigene Alltagsrealität zu systematisieren: Das "Eigene" wird aufgewertet, das "Andere" abgewertet.

Kabarettist und Autor Marius Jung neben einem brennenden Kreuz und Anhängern des Ku Klux Klan

Warum werden Menschen immernoch nach Haut- und Haarfarbe bewertet? Kabarettist und Autor Marius Jung geht auf die Suche, um die Herkunft des Begriffes „Rassismus“ aufzuklären.

11.06.2020 | 15:22 min

Rassismuskritik: Wie sollte eine Lehrkraft reagieren?

Mir blieben als Lehrkraft folgende Reaktionsmöglichkeiten:

Skandalisierung / Moralisierung: Ich hätte den Schülern sagen können, dass ich sehr enttäuscht von ihnen bin, weil sie allesamt Rassisten seien.
Keinerlei Reaktion / Ignorieren der Rassismusrelevanz: Ich hätte schweigen können und mich stattdessen auf die Erörterung konzentrieren können.
Produktiver Umgang: Thematisierung der rassismusrelevanten Fantasien der Schüler in nicht moralisierender Weise.

Lehrer Reff lehnt am Treppengeländer in seiner Schule. Auf der Treppe sind mehrere Schüler zu sehen.

Mit innovativen Methoden unterrichtet Lehrer Reff Ethik, Politik und Geographie an einer Berliner Brennpunktschule und setzt sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing ein.

27.01.2026 | 28:36 min

Vorurteile abbauen statt beschämen

Ich habe mich für die dritte Form des Umgangs entschieden. In den nachfolgenden Unterrichtsstunden haben wir uns mit den rassismusrelevanten Bildern in den Köpfen der Schüler auseinandergesetzt - und ihrem Ursprung in Medien, in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden und Familie oder auch in Kinder- und Schulbüchern.

Die Thematisierung dieser rassismusrelevanten Verfremdung von Menschen fand ohne Opfer-Täter-Sprache sowie ohne erhobenen Zeigefinder statt - denn Moralisierung führt dazu, dass Lernchancen in Bezug auf das eigene rassismusrelevante Wissen nicht wahrgenommen werden. Bei der Aufarbeitung rassismusrelevanter Alltagssituationen geht es nicht um Schuld, sondern um Übernahme von Verantwortung.

Alltagsrassismus in Deutschland": Cedric geht die Treppe einer U-Bahn-Station hoch. Andere Menschen laufen die Treppe hoch und runter.

Täglich erleben Menschen Alltagsrassismus in Deutschland. Bei 37 Grad erzählen drei Schwarze Menschen von ihren Erfahrungen.

20.02.2024 | 28:35 min

Rassismus verlernen - was jeder von uns tun kann

Ich bin der Meinung, dass sich alle Menschen mit Rassismus beschäftigen sollen - auch Personen, die selbst Rassismuserfahrungen machen. Anti-Rassismus- und Empowerment-Workshops können der Beginn sein. Jeder von uns sollte sich fragen: Was hat Rassismus mir beigebracht, obwohl ich nicht rassistisch sein möchte? Hierzu gehört Biographiearbeit, wie sie zum Beispiel in den Büchern von Tupoka Ogette angeregt wird.

Erst durch die gesamtgesellschaftliche Beschäftigung mit Rassismus in wertschätzender Weise - und auf Augenhöhe - kann eine individuelle und strukturelle Sensibilisierung stattfinden. Das Erlernen von Rassismus geschieht automatisch. Das Verlernen von Rassismus jedoch ist ein aktiver Prozess, für den man sich jeden Tag neu entscheiden muss.

... Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und Politische Bildung in der Migrationsgesellschaft und Diversitätssensible Lehrer*innenbildung. Fereidooni hat die Bundesregierung u. a. zu Bekämpfung von Rassismus und Integration durch Bildung beraten.

Die letzten Ausgaben verpasst?

Auf unserer Themenseite können Sie alle Kolumnen von Terra X und NANO nachlesen.

Nachrichten | Thema
:NANO und Terra X - die Wissens-Kolumne

Welche Lösung bietet die Wissenschaft für aktuelle Probleme? Sie können die vergangenen Ausgaben der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X in unserem Archiv jederzeit einsehen.
Themenseite: Die Wissens-Kolumne
Über dieses Thema berichtete Terra Xplore in dem Beitrag "Schocktherapie gegen Rassismus?" am 02.02.2026 um 09:20 Uhr.
Themen
TerraX-KolumneRassismusSchuleBildung

Mehr zu Terra X

  1. Terra X - Das Web

    Nachrichten | Wissen:Terra X

  2. Der Moderator Leon Windscheid schaut interessiert und aufmerksam die betrachtende Person an. Im Hintergrund ist eine bunte und verspielte Grafik zu sehen. Sie bestehend aus vielen kleinen gelben X und zwei großen X in rosa und orange vor grünem Grund.

    Nachrichten | Wissen:Terra Xplore

  3. teaser nano magazin

    3sat:NANO Magazin

  4. MAITHINK X - Die Show

    Show:MAITHINK X - Die Show

  5. Terra X Harald Lesch

    Doku:Terra X Harald Lesch

  6. ZDF History

    Nachrichten | Wissen:Terra X History

  7. MrWissen2go Geschichte

    Wissen:MrWissen2go Geschichte

  8. 3satWissenschaftsdoku

    3sat:3sat Wissenschaftsdoku