Update am Morgen: Was Merz heute von den Ländern zu hören bekommt

Guten Morgen,

Pirmasens ist ein gutes Beispiel, aber ehrlich gesagt gibt es fast keine Kommune in Deutschland, die kein gutes Beispiel wäre für leere Kassen, marode Gebäude und eine aussichtslose Lage. Doch Pirmasens reicht es. Stellvertretend für alle Städte in Rheinland-Pfalz hat die Stadt das Bundesland verklagt - nicht zum ersten Mal.

Pirmasens hat ein Defizit von knapp 20 Millionen Euro, plus rund 60 Millionen Altschulden. Kurz hoffte man, dass mit der neuen Landesregierung unter Gordon Schnieder (CDU) sich etwas ändern würde, aber inzwischen glaubt man nicht mehr daran. Die Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht Neustadt sollen im September starten.

ZDF heute journal, 22.06.2026, 21:45 Uhr 22.06.2026 | 2:47 min

Und wo kein Geld ist, da kann auch nichts saniert, repariert, gebaut oder erneuert werden. Meine Kollegin Luisa Houben berichtet heute in den Nachrichtensendungen von einer Grundschule in der Stadt, in der im Keller Deckenstützen dafür sorgen, dass die Schule nicht zusammenbricht.

Doch die Länder haben ebenfalls leere Kassen und wenden sich deshalb inzwischen verzweifelt an den Bund. Hintergrund ist das sogenannte Konnexitätsprinzip, also "wer bestellt, bezahlt".

Hauptproblem sind die immer weiter steigenden Sozialausgaben, die Länder und Kommunen treffen. Bereits am Montag gab es deshalb einen Aktionstag "Kommunen am Limit", nun tragen die Länder das Anliegen an den Kanzler weiter. Sie wollen dringend erwirken, dass der Bund sich mehr an den Kosten beteiligt.

ZDF heute Nachrichten, 05.03.2026, 19:00 Uhr 05.03.2026 | 1:27 min

Dabei geht es um mehr als "nur" darum, dass die Kosten anders aufgeteilt werden. Die Unzufriedenheit vor Ort spüren alle Kommunal- und Lokalpolitiker und auch das werden sie wohl heute an den Kanzler weitergeben. Denn verantwortlich gemacht wird dafür häufig die Regierungskoalition in Berlin.

Vor allem in den Bundesländern, in denen bald gewählt wird, macht sich die Angst breit, dass die Bürgerinnen und Bürger dafür womöglich im Herbst einen Denkzettel per Wahlzettel verpassen wollen. Und so geht es für Friedrich Merz um mehr als Geldspritzen für Länder und Kommunen. Es geht auch um seine Politik.

Haben Sie einen schönen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was heute noch wichtig ist

23.06.2026 | 0:46 min

Wiederaufbaukonferenz für Ukraine: Seit über vier Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Er hat tiefe Spuren im Land hinterlassen. Eine Frage wird also immer wichtiger: Wie wird die Ukraine wieder aufgebaut? Darüber sprechen Staats- und Regierungschefs, Unternehmen und Institutionen aus aller Welt ab heute in Danzig.

EU-Umweltminister treffen sich in Luxemburg: Bei dem Treffen wollen die Ministerinnen und Minister über Fortschritte hin zu weniger Emissionen von Autos und kleinen Nutzfahrzeugen diskutieren. Auch Klima-Widerstandsfähigkeit und die Weltklimakonferenz, die Ende des Jahres in Antalya stattfindet, sind Thema.

Ausführlich informiert

Vor dem Nato-Gipfel ist Europa auf Kurssuche. Die fünf wichtigsten Militärmächte haben in Berlin über ihre Zukunft beraten. ZDFheute live analysiert, wer ohne die USA den Kurs der Nato bestimmen könnte.

ZDFheute live, 24.06.2026, 17:50 Uhr 24.06.2026 | 73:22 min

Fußball-WM 2026

Die Brasilianer und die Schweizer feiern, die DFB-Elf kann heute Abend ebenfalls ein gelungenes Gruppenfinale hinlegen. Im Spiel gegen Ecuador sitzt Deniz Undav erstmal wieder auf der Bank, denn Bundestrainer Julian Nagelsmann verfährt nach dem Motto "Never change a winning Team".

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Zahl des Tages

530

Rund fünf Monate nach Beginn der Wehrerfassung aller 18-Jährigen zieht das Verteidigungsministerium eine erste Bilanz: 298.200 Briefe wurden an alle Männer und Frauen verschickt, die in diesem Jahr volljährig werden. Aus diesem Pool konnten bisher etwa 530 Freiwillige rekrutiert werden, die ihren Wehrdienst in diesem Jahr antreten.

Ein Lichtblick

Zehn Wochen lang soll ein Pop-up-Freibad das ehemalige Schwimmbad in Bad Wildungen ersetzen. Neben dem aufgeschütteten Sand soll die "Sommeroase" außerdem noch mit Blumen und einer Wiese verschönert werden.

ZDF hallo deutschland, 24.06.2026, 17:10 Uhr 24.06.2026 | 1:43 min

Gesagt

Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. „ Ingeborg Bachmann, Schriftstellerin

Heute vor 100 Jahren wurde Ingeborg Bachmann geboren. Wie es sich als eine der wenigen Frauen im Literaturbetrieb lebte, zeigt auch der Dokumentarfilm "Ingeborg Bachmann - Jemand, der einmal ich war", der heute in den Kinos anläuft. Bachmann wird gespielt von Sandra Hüller.

ZDF aspekte, 19.06.2026, 23:45 Uhr 19.06.2026 | 43:49 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 24.06.2026 | 1:49 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag gibt es viel Sonne und nur selten Wolken. Die Temperatur steigt auf heiße 29 bis 39 Grad. Nur direkt an den Küsten bleibt es mit Werten um 25 Grad angenehmer.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein