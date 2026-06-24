Europa verzeichnet vielerorts bisher heißeste Juni-Tage

Die Hitzewelle hat Europa weiter fest im Griff. Viele Länder melden Hitzerekorde. Warnstufen werden ausgerufen. Die WHO mahnt Hitzeschutzmaßnahmen an.

Europa leidet weiter unter extremer Hitze: In Spanien herrscht landesweit Alarm, Frankreich erlebt einen historischen Hitzetag – und auch in Deutschland könnte am Freitag ein Rekord fallen. 24.06.2026 | 2:30 min

Die Hitzewelle hat West- und Mitteleuropa weiterhin fest im Griff. Am Mittwoch erlebten 94 Millionen Menschen in Europa tagsüber Temperaturen von über 35 Grad, wie Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP ergaben - die meisten von ihnen in Spanien und Frankreich. Mehrere Länder verzeichneten diese Woche die heißesten Juni-Tage seit Jahrzehnten oder aller Zeiten.

Fast überall in Deutschland galten am Mittwoch wieder amtliche Hitzewarnungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 24.06.2026 | 1:20 min

Temperaturen steigen weiter

Der DWD erklärte, im Südwesten und Westen Deutschlands gebe es derzeit eine "sehr hohe Wärmebelastung", die sich allmählich weiter nach Norden ausbreite. Die Temperaturen sollen in den folgenden Tagen demnach weiter ansteigen, da die nach Mitteleuropa einströmende Luft noch einmal heißer wird.

Im Westen und Südwesten werden ab Donnerstag und Freitag örtlich bis zu 41 Grad erwartet. Am Samstag sind in Deutschland allgemein extrem heiße Temperaturen von 35 bis 41 vorhergesagt, mit Ausnahme des äußersten Nordens. Damit könnte auch der bisherige Juni-Temperaturrekord übertroffen werden. Der für Sonntag geplante Halbmarathon in Hamburg ist abgesagt worden.

Zweite Hitzewelle in Europa binnen eines Monats

In Frankreich gilt für etwa Dreiviertel der Bevölkerung am Donnerstag die höchste Hitze-Alarmstufe. Die Alarmstufe Rot umfasst dann 72 von 101 Départements, in 17 Départements gilt die zweithöchste Alarmstufe. Nach Berechnungen von AFP sind damit 51 Millionen Menschen in Frankreich von extremen Temperaturen betroffen.

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Wie Spaniens Wetterbehörde Aemet mitteilte, lag die landesweite Durchschnittstemperatur am Montag bei 28,08 Grad und am Dienstag bei 28,17 Grad. Damit wurde der bisherige Rekordwert von 28,01 Grad am 30. Juni 2025 übertroffen. Die Messungen reichen bis 1950 zurück. Auch hier gilt für Gebiete ganz im Norden des Landes die höchste Alarmstufe Rot. In der kleinen Ortschaft Tama wurde am Dienstag mit 43,7 Grad die höchste Temperatur in der nördlichen Region Kantabrien überhaupt gemessen.

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Auch in mehreren britischen Regionen gilt bis Donnerstagabend die höchste Hitze-Warnstufe. Der Netzbetreiber Neso warnte vor Stromausfällen wegen hitzebedingter Überlastung. Dem britischen Wetterdienst zufolge wurde am Mittwoch mit 35,7 Grad in Charlwood südlich von London der heißeste Juni-Tag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen.

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In Dänemark gilt laut Behörden ab Freitag fast flächendeckend die zweithöchste Warnstufe Orange. Die Warnung, von der nur drei Inseln ausgenommen sind, dürfte bis Sonntag gelten. Im Süden und Osten des Landes werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet.

Auch Österreich, Ungarn und Kroatien bereiteten sich auf die von West nach Ost rollende Hitzewelle vor.

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Weltklimarat und WHO mahnen zu mehr Hitzeschutz

Der Chef des Weltklimarats IPCC, Jim Skea, erklärte, die gegenwärtige Hitzewelle falle heftiger aus als in manchen wissenschaftlichen Prognosen vorhergesagt.

Wir werden zwangsläufig mehr von dem erleben, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. „ Jim Skea, Chef des Weltklimarats IPCC

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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnte die Europäer unterdessen eindringlich zu mehr Investitionen in den Hitzeschutz. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte: "Die Hitzewelle in Europa führt zu Schulschließungen und gefährdet die Gesundheit der Menschen." Mit Blick auf die allgemeine Klima-Entwicklung in den europäischen Ländern im Zuge der Erderwärmung fügte er hinzu:

Die Daten sind klar: Die Temperaturen in Europa steigen doppelt so schnell wie im globalen Vergleich, und das erhöht die Wahrscheinlichkeit und die Schwere extremer Wetterphänomene. „ Tedros Adhanom Ghebreyesus,WHO-Chef

Die Regierungen müssten "Investitionen in Klima-resiliente Gesundheitssysteme Priorität einräumen und zugleich den Klimaschutz beschleunigen und die Treiber der Klimakrise zurückfahren".

Quelle: AFP