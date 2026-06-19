Heiß, heißer - Europa:Wie sich Rom und Madrid vor der Sommerhitze schützen
von Matthias Pupat, Anna Warsberg und Barbara Lueg
Eine Hitzewelle hat weite Teile Europas fest im Griff. Städte wie Madrid und Rom steuern mit präventiven Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung entgegen.
Der Sommer im Süden Europas hat es jetzt schon in sich. Seit Ende Mai gibt es in Italien immer wieder Hitzewellen bei Temperaturen von bis zu 38 Grad. In der Hauptstadt Rom ächzen Touristen und Einheimische, selbst die schattigen Gassen bieten nur wenig Abkühlung.
Weniger Asphalt, mehr Grün
Die Stadtverwaltung hat gemeinsam mit Gesundheitsministerium und Zivilschutz ein umfangreiches Programm mit Präventionsmaßnahmen erstellt. Darin spielt die Umgestaltung der Stadt eine zentrale Rolle.
"Wir müssen Asphalt entfernen, den Grünanteil erhöhen und durch Wasser die Temperaturen senken, gerade in bestimmten Vierteln", sagt Edoardo Zanchini, der Leiter des Klimabüros Rom.
Hotspots des Klimawandels
Italien gilt schon lange als Hotspot des Klimawandels am Mittelmeer. Immer weniger Niederschläge gibt es vor allem im Süden des Landes. Extreme Dürreperioden belasten Landwirtschaft und Tourismus.
"Wir beobachten in Italien einen deutlich stärkeren Temperaturanstieg als in anderen Regionen der Welt und wir gehen davon aus, dass es in Zukunft zu einer fortschreitenden Wüstenbildung kommen wird - das heißt zu immer weniger Niederschlägen im Süden und an der tyrrhenischen Küste", so das finstere Szenario von Klimaforscher Massimo Frezzotti.
3.600 Trinkbrunnen allein in Rom
Rom immerhin gehört zu den Städten mit der größten Anzahl an Trinkbrunnen weltweit. 3.600 Stück verteilt über die ganze Stadt. Doch das allein reicht nicht, sagt Edoardo Zanchini, der Leiter des Klimabüros Rom:
Spezielle Armbänder warnen
Ganz ähnlich ist die Ausgangslage in Madrid. Regelmäßig wird es hier inzwischen 40 Grad heiß - und mehr. Doch viele Menschen vergessen das regelmäßige Trinken, unterschätzen die Hitze. Deshalb hat die Stadtverwaltung für besonders betroffene Berufsgruppen spezielle Armbänder eingeführt.
Wird die Körpertemperatur etwa zu hoch oder ist die Herzfrequenz außerhalb der Norm, schlägt die Technik Alarm, erläutert María Teresa Sánchez, die im Gartenbauamt arbeitet.
Bei extremer Hitze kürzere Arbeitszeit
Außerdem gibt es die Möglichkeit, in den extremen Hitzeperioden die Arbeitszeiten zu reduzieren oder anzupassen, um Hitzschlag und Dehydrierung zu vermeiden. Mit Erfolg, erzählt Gema Isabel Torres, Umweltstadträtin aus Parla, einer Gemeinde im Großraum Madrid: "Diese Fälle sind stark zurückgegangen, seitdem wir die Maßnahmen ergriffen haben."
Abseits von den etwas Schatten spendenden Parks ist Madrid extrem dicht bebaut, die Böden versiegelt. 2.200 Wasserbrunnen sollen etwas Abhilfe schaffen. So wie auch die sogenannten Klimaschutzräume - etwa eine Markthalle. Hier kühlt sich Begoña Porta ab: "Die Temperatur hier ist phänomenal. Du kommst aus der Hitze von der Straße hier rein und alles ist gut."
Nur vor der Tür ist eben nicht mehr alles gut. Extreme Temperaturen sind im Sommer in Ländern wie Italien und Spanien längst keine Ausnahme mehr.
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