Update am Abend: Mindestlohn, Migration und Mobilität

Guten Abend,

schieben Sie schwierige Entscheidungen auch gerne mal bis kurz vor knapp auf und kommen erst so richtig in die Puschen, wenn die Deadline schon um die Ecke schaut? Dann geht es Ihnen ähnlich wie mir - und auch der Mindestlohnkommission. Die hat sich am Vormittag auf ihre Empfehlung für die künftige Höhe der Lohnuntergrenze geeinigt - nur 50 Minuten vor der angesetzten Pressekonferenz um 10 Uhr. "Heute Morgen um 9:10 Uhr" sei der Beschluss gefasst worden, sagte Stefan Körzell vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Dass es überhaupt zu einem gemeinsamen Votum kam, gilt in diesem Fall aber als großer Erfolg. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten gegeben, 2023 sogar keinen Konsens mehr.