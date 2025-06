Warum die Atommüll-Fässer im Ozean liegen

Zwischen den 1950er und 1980er Jahren haben etliche Staaten nuklearen Abfall im Ozean entsorgt. Die Tiefen des Ozeans, die fernab der Küste und von menschlicher Aktivität lagen, erschienen als günstige und einfache Lösung, um das zu entsorgen, was in der Industrieentwicklung und in Laboren anfiel - zumindest dort, wo der Ozean als geologisch stabil galt.

Hunderttausende Fässer mit Atommüll im Meer?

Mindestens 200.000 Fässer werden alleine im Nordostatlantik vermutet - in 3.000 bis 5.000 Metern Tiefe. Wo genau sich der Nuklearmüll befindet, ist aber nicht bekannt. Auch über den Zustand der Tonnen und ob sie einzeln oder in Gruppen liegen, weiß man nicht viel.

Die 21 Forschenden sind deshalb derzeit in dem Gebiet unterwegs, in dem mutmaßlich die Hälfte der Abfälle landete. Das Team will eine Karte erstellen, in der es die Fundstellen einträgt, und etliche Proben von Wasser, Boden und Tieren nehmen. Unterstützung bekommen die Forscher vom autonomen Tauchroboter Ulyx, der mit einer Kamera 3D-Bilder erstellen und dank eines Sonarsystems Gegenstände mit Schall orten kann.