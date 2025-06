Man müsse "Klarheit schaffen, wie das Deutschlandticket finanziert wird. Der Vertrieb muss besser werden, damit Nutzerzahlen nach oben gehen", so Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Für den Fahrgastverband Pro Bahn ist es misslich, dass in der Politik um den Fortbestand immer wieder gestritten wird.

"Das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man so ein Angebot auf den Markt bringt", ärgert sich der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann.

Jetzt wird auf der Sonderkonferenz der Verkehrsminister gemeinsam mit dem neuen Bundesminister Patrick Schnieder CDU ) am Freitag einmal mehr über die Zukunft gesprochen. Denn die finanziellen Zusagen gelten wieder nur bis Jahresende.

Deutschlandticket: Gefeilsche um Finanzierung droht

"Wir werden mehr als drei Milliarden Euro brauchen im nächsten Jahr. Das liegt daran, dass einfach die Kosten steigen bei den Verkehrsunternehmen. Personal, Energie und so weiter", stellt Lars Wagner vom VDV klar.

