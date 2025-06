Erfurt: Russen-Blogs prahlen mit Brandanschlag auf Bundeswehr-LKW

"Es gibt so eine Stadt namens Erfurt in Deutschland, wohin diverses Militärgerät für die ukrainischen Streitkräfte zur Reparatur gebracht wird. Unsere Leute haben beschlossen, dass das alles überflüssig ist und die ukrainischen Streitkräfte solche Technik nicht brauchen - und haben sie einfach verbrannt, so ist das eben."

Russische Propaganda-Accounts teilen Video aus Tatnacht

Tatsächlich waren am vergangenen Samstag in Erfurt sechs Bundeswehrlaster auf dem Gelände der Firma MAN Truck & Bus Service GmbH abgebrannt. Ob die LKW wirklich für die Ukraine bestimmt waren, ist allerdings unklar.

Bei Telegram ist die Rede von "unseren Leuten"

Dass der oder die Urheber der Fotos und des Videoclips vermutlich auch das Feuer gelegt haben oder unmittelbar an der Tat beteiligt waren, liegt zumindest nahe. Nun steht die Frage im Raum, wie die russische Propaganda an das Bildmaterial gekommen sein kann. Bei Telegram wird der Anschlag direkt Russland zugerechnet - die Rede ist von "unseren Leuten". Denkbar ist aber auch, dass die Täter aus einem anderen Umfeld stammen und die Bilder an die entsprechenden Stellen in Russland weiterleiteten.