Mindestlohn soll in zwei Schritten auf 14,60 Euro steigen

Im Koalitionsvertrag war ein Mindeslohn in Höhe von 15 Euro im Jahr 2026 noch als "erreichbar" bezeichnet worden.

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll in zwei Schritten bis zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro pro Stunde steigen. Dies sieht ein am Freitag mitgeteilter Beschluss der Mindestlohnkommission vor, der formell vom Bundesarbeitsministerium umgesetzt werden muss. Zunächst soll die Lohnuntergrenze Anfang 2026 auf 13,90 Euro steigen.