Update am Abend: G7 ohne Trump und Israels "Drecksarbeit"

Update am Abend

Guten Abend,

der G7-Gipfel in Kanada endet heute ohne Donald Trump. Der US-Präsident ist bereits am ersten Tag wieder abgereist - Grund war wohl die Nahost-Krise. Als Affront gegen den Gipfel will Trump das allerdings nicht verstanden wissen, bei der Begründung bleibt er dennoch kryptisch. Es gehe um "etwas viel Größeres" als eine Waffenruhe zwischen Israel und Iran. Man habe beim Gipfel "viel erreicht".

17.06.2025 | 1:44 min

Auch Kanzler Friedrich Merz zieht im Gespräch bei ZDF heute live ein positives Fazit des Treffens. Über das Vorgehen gegen Iran sagte Merz: Israel mache die Drecksarbeit "für uns alle". Denn auch Deutschland sei vom Mullah-Regime betroffen. Die iranische Regierung habe Tod und Zerstörung über die Welt gebracht , sagt der Kanzler.

Das ganze Interview mit Bundeskanzler Friedrich Merz sehen sie hier:

17.06.2025 | 10:11 min

17.06.2025 | 34:32 min

Und während in Kanada über den Nahostkonflikt gesprochen wird, fliegen dort auch heute wieder Raketen. Iran habe einen "Raketenregen" auf Ziele in Israel losgelassen, so formuliert es der staatliche Rundfunk. Die Luftwaffe habe zuvor "umfassende Angriffe" auf Ziele im Westen des Iran geflogen.

Israel verkündete, den iranischen Generalstabschef bei einem Militärschlag getötet zu haben. Eine Bestätigung aus dem Iran gab es dafür zunächst nicht.

Luftangriff auf Teheran: Israel meldet Tod von Irans Generalstabschef

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und hier im Liveblog.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Nicht nur in Nahost, auch in der Ukraine wird weiter gekämpft. In der Nacht hat Russland erneut die Hauptstadt Kiew angegriffen, ukrainischen Angaben zufolge sind dabei mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen . Auch Odessa wurde angegriffen.

17.06.2025 | 0:19 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Wie hoch werden Deutschlands Verteidigungsausgaben künftig?

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hält es offenbar für realistisch, dass die deutschen Verteidigungsausgaben bald weiter steigen: auf bis zu 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das signalisierte Klingbeil auf einer Veranstaltung der "Rheinischen Post". Es müsse nun mehr investiert werden. "Wenn es am Ende heißt, drei Prozent, dann machen wir drei Prozent, wenn es heißt 3,5 Prozent, dann machen wir 3,5 Prozent."

Immer mehr rechte Jugendgruppierungen

Sie radikalisieren sich im Internet, veranstalten Wanderungen und Kampfsporttraining: In Deutschland sprießen immer mehr Gruppierungen von rechtsextremen Jugendlichen aus dem Boden. Behörden schätzen deren Gewaltpotenzial als hoch ein.

Insbesondere seit dem Sommer des vergangenen Jahres habe die Zahl dieser Gruppen stark zugenommen, teilt der Verfassungsschutz Baden-Württemberg mit. Welcher Faktor als "Türöffner" für die Zuwendung zu solchen Gruppen gilt, lesen Sie hier:

Radikalisierung im Internet: Zahl rechtsextremer Jugendgruppen steigt

Mehr Entschädigung für SED-Opfer

Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke hat in Berlin ihren Handlungsbericht vorgestellt. Die Entschädigung für Opfer der SED-Diktator habe sich zwar verbessert, trotzdem sollen zum 1. Juli Gesetzesänderungen in Kraft treten, die die Situation der Betroffenen noch einmal verbessern sollen.

Unter anderem soll die SED-Opferrente um rund ein Fünftel von 330 auf 400 Euro steigen und nicht mehr wie bisher an die wirtschaftliche Lage gekoppelt sein. Opfer von Zwangsaussiedlungen an der innerdeutschen Grenze erhalten künftig außerdem eine einmalige Entschädigungszahlung von 7.500 Euro. Mehr dazu:

Aufarbeitung von Unrecht in DDR: Mehr Entschädigung für SED-Opfer

Haben Sie einen Puma gesehen?

17.06.2025 | 0:21 min

Oder vermissen sie gar einen? In Sachsen-Anhalt durchkämmt die Polizei nach einer möglichen Sichtung derzeit den südlichen Landesteil. Auch Hubschrauber sind unterwegs. In den sozialen Netzwerken ist ein Video aufgetaucht, dass eine Großkatze zeigen soll - die Polizei hält es für echt.

Die Bevölkerung wurde über die Warn-App Nina informiert. Wer das Tier sieht, soll sich ihm keinesfalls nähern und die Behörden informieren.

Stadt des Tages

Quelle: ZDF

Wien ist nicht mehr die lebenswerteste Stadt der Welt - zumindest laut einer Erhebung. Nach drei Jahren hat das dänische Kopenhagen der österreichischen Hauptstadt den ersten Rang im jährlichen Ranking des "Economist" abgelaufen. Die Stadt erhielt die Bestnote von 100 Punkten in den Bereichen Stabilität, Bildung und Infrastruktur.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Im Hamburger Bezirk Wandsbeck soll eine Straße nach der Holocaustüberlebenden Margot Friedländer benannt werden. Das hat die Bezirksversammlung entschieden, wie unter anderem der "Spiegel" schreibt.

Zahlen des Tages

Der eskalierende Konflikt in Nahost macht sich auch an den heimischen Tanksäulen bemerkbar. Bereits jetzt ziehen die Spritpreise spürbar an:

Quelle: ZDF

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Julianne und Michael sind schon lange beste Freunde und selbstverständlich hilft sie ihm auch bei den Vorbereitungen für seine bevorstehende Trauung. Allerdings stellt Julianne in "Die Hochzeit meines besten Freundes" fest: Sie liebt ihn. Insgeheim verfolgt sie den Plan, die Feier zu verhindern - und dafür ist ihr jedes Mittel recht. (100 Minuten)

14.06.2025 | 100:31 min

Unterwegs auf Streife mit Polizistinnen und Polizisten in einer Großstadt: Das ZDF begleitet in "Streife 24/7 - Polizei im Einsatz" hautnah den Alltag von vier Ordnungshütern in Hannover. (vier Folgen, je rund 26 Minuten)

13.06.2025 | 25:36 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Anna Grösch und das gesamte ZDFheute-Team