SED-Opfer: Beauftragte fordert mehr Entschädigung

Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke hat am Dienstag ihren Jahresbericht in Berlin vorgestellt.

Zum 1. Juli treten Gesetzesänderungen in Kraft, durch die die Situation der Menschen, die in der DDR politisch verfolgt wurden, nachhaltig verbessert werden soll. Das geht aus dem Jahresbericht der SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke hervor.

Unter anderem soll die SED-Opferrente um rund ein Fünftel von 330 auf 400 Euro steigen und nicht mehr wie bisher an die wirtschaftliche Lage gekoppelt sein. Opfer von Zwangsaussiedlungen an der innerdeutschen Grenze erhalten künftig außerdem eine einmalige Entschädigungszahlung von 7.500 Euro.

Eine Ausstellung in Berlin über das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen: Politisch in Haft saßen Menschen, die aus der DDR fliehen wollten oder die Regierung kritisierten.

Bundesweiter Härtefonds geplant

Mit der Gesetzesänderung soll auch ein bundesweiter Härtefallfonds in Kraft treten. In den ostdeutschen Ländern bestehen bereits Härtefallfonds, die jedoch bisher nur Betroffene mit Wohnsitz in jeweiligen Bundesländern betreffen.