Ukraine: Tote bei russischem Luftangriff auf Kiew

Russland greift Kiew erneut mit Drohnen an

Nach dem russischen Luftangriff auf Kiew berichtet Bürgermeister Klitschko von zahlreichen Bränden. Quelle: epa

Bei einem folgenschweren russischen Luftangriff auf Kiew sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Das teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X mit. "Kiew hat einen der schrecklichsten Angriffe erlebt", schreibt der Staatschef.

In Kiew wird derzeit versucht, Menschen aus den Trümmern eines gewöhnlichen Wohnhauses zu retten - wie viele eingeschlossen sind, ist noch unklar. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Einer Mitteilung des Innenministeriums zufolge wurden mehr als 40 Menschen verletzt. An 27 Orten seien Brände ausgebrochen, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Betroffen seien Wohnhäuser, Bildungseinrichtungen und wichtige Infrastruktureinrichtungen. Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete auf Telegram von zahlreichen Bränden. Einem Bericht des Portals "The Kyiv Independent" zufolge hörten Reporter Drohnen- und Raketengeräusche und zahlreiche Explosionen in der Stadt.

Vitali Klitschko zum russischen Angriff auf X

Russland greift auch Hafenstadt Odessa an

Wie die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine meldete, gab es in der Hauptstadt Stromausfälle. Auch auf die Hafenstadt Odessa wurden zahlreiche Drohnen abgefeuert, wie es unter Berufung auf den dortigen Bürgermeister hieß.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Kiew ist üblicherweise besser durch Flugabwehr gesichert als andere Städte des Landes. Trotzdem wird auch die Hauptstadt immer wieder von schweren Angriffen mit Drohnen oder Raketen getroffen.

Selenskyj: Moskau setzte mehr als 400 Drohnen ein

Nach Angaben von Präsident Selenskyj griffen die russischen Streitkräfte in der Nacht zu diesem Dienstag mit mehr als 440 Drohnen und 32 Raketen an. "Wir stehen mit allen Partnern auf allen möglichen Ebenen in Kontakt, um eine angemessene Reaktion zu gewährleisten. Es sind die Terroristen, die den Schmerz spüren müssen, nicht unschuldige, friedliche Menschen", schreibt Selenskyj.

Mitteilung von Präsident Selenskyj auf X

Auch in der Nacht auf Sonntag hatte Russland die Ukraine mit zahlreichen Drohnen attackiert. Insgesamt verschoss Russland dabei ukrainischen Angaben zufolge rund 140 Drohnen und deren Imitate. Abgefangen worden seien 125, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. In der vergangenen Woche hatte Russland in einer Nacht fast 500 Drohnen eingesetzt.

