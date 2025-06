Zehn Jahre Charleston: Wie Museen sich Trumps Politik widersetzen

Die "McLeod Plantation" ist eine ehemalige Sklavenplantage in South Carolina.

Die Vergangenheit liegt in diesem Freilichtmuseum in Charleston nicht hinter Glas, sondern unter unseren Füßen. Ich folge einer Tour auf dem Gelände einer ehemaligen Südstaaten-Plantage im US-Bundesstaat South Carolina – nur wenige Kilometer vom Tatort eines rassistisch motivierten Massakers entfernt, das vor zehn Jahren die Nation erschütterte.

Täter von Charleston besuchte ehemalige Baumwoll-Plantage

Einige Meter entfernt stehen erhaltene Sklavenbaracken. In jeder lebten bis zu vierzehn Menschen, auf der Fläche eines Zimmers, ohne Privatsphäre.

Tourguide Michelle* zeigt uns ein Foto. Ein junger weißer Mann hockt vor einer dieser Baracken. Der Blick starr. Seine Sonnenbrille steckt im schwarzen T-Shirt, er trägt Stiefel, in der linken Hand eine Info-Broschüre. Nur Wochen später wird der 21-Jährige neun Schwarze Menschen erschießen.

Was geschah 2015 in Charleston?

Am Abend des 17. Juni 2015 betrat der US-Amerikaner Dylann Roof die Schwarze Kirchengemeinde "Emanuel African Methodist Episcopal Church". Der Mann setzte sich zu einem Bibelkreis, hörte zu. Dann zog er eine Waffe und eröffnete das Feuer.

Das rassistisch motivierte Attentat löste in den USA eine Debatte über weißen Terrorismus, strukturellen Rassismus und den Umgang mit Symbolen der Konföderation aus - jenes Staatenbundes, der im amerikanischen Bürgerkrieg für die Erhaltung der Sklaverei kämpfte.

Auch deshalb, weil Roof zuvor Fotos von sich mit der Konföderiertenflagge und an historischen Sklavenorten veröffentlicht hatte.

Historiker: Sklaven-Geschichte wird romantisiert

Die Perspektiven der Versklavten seien dabei marginalisiert oder ganz verschwiegen worden. Das Bild vom "gutmütigen Sklavenhalter" sei nicht nur in Filmen und Romanen entstanden, sondern gezielt gefördert worden, auch in Schulbüchern.

"Dylann Roof wuchs in diesem Narrativ auf", stellt Halifax fest. In seinem Manifest habe Roof die reale Geschichte der Sklaverei sogar als "Mythos" abgelehnt.

Trump will die US-Geschichte entsprechend seiner Ideologie auslegen

Die Spuren dieser verzerrten Erzählungen wirken bis heute. Dass sich ein rechtsextremer Attentäter bewusst vor Sklavenbaracken inszeniert, sei eine Zäsur, sagt Halifax. "Das Massaker zwang uns, unser Selbstverständnis zu hinterfragen. Wir mussten uns besser vorbereiten – inhaltlich, emotional, auch in Sachen Sicherheit."

"McLeod hingegen versteht sich als Ort, an dem die Geschichten der Enteigneten, Ausgebeuteten und Überlebenden im Zentrum stehen", erklärt Halifax. Das sei besonders in einem politischen Klima wichtig, in dem konservative Stimmen die Aufarbeitung der Sklaverei als "zu negativ" oder "spalterisch" kritisieren.