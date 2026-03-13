Update am Abend: Merz-Kritik an USA und vom Rapper zum Premier

Guten Abend,

die USA lockern Sanktionen gegen Russland in der Hoffnung, den Ölpreis zu senken - und stoßen damit auf Unverständnis bei Kanzler Merz. Die Blockade der Straße von Hormus droht derweil nicht nur Öl, sondern auch viele wichtige andere Rohstoffe zu verteuern - die deutsche Chemie-Branche schlägt Alarm. Und: Ein Ex-Rapper hat die Parlamentswahl in Nepal deutlich gewonnen - der Tag.

Merz kritisiert USA

Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Lockerung von Sanktionen gegen Russland mit deutlichen Worten kritisiert: "Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchem Grund auch immer, halten wir für falsch."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Lockerung von Sanktionen gegen Russland mit deutlichen Worten kritisiert: "Jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchem Grund auch immer, halten wir für falsch." Das ist der Hintergrund: Um die globalen Öl-Märkte zu beruhigen, hat die US-Regierung Sanktionen gegen Russland gelockert und eine Lizenz für den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten bis zum 11. April erteilt.

Um die globalen Öl-Märkte zu beruhigen, hat die US-Regierung Sanktionen gegen Russland gelockert und eine Lizenz für den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten bis zum 11. April erteilt. Darum ist das wichtig: Es zeigt die Zerreißprobe der westlichen Allianz: Energieversorgung gegen Sanktionshärte im Ukraine-Krieg. Russland könnte indirekt von der Eskalation im Nahen Osten profitieren.

ZDFheute, 13.03.2026, 12:12 Uhr 13.03.2026 | 0:47 min

Hormus-Blockade trifft deutsche Chemie-Branche

Das ist passiert: Wegen des Krieges im Iran warnt die deutsche Chemieindustrie vor akuten Störungen in den internationalen Lieferketten und steigenden Rohstoffpreisen: "Es besteht die Sorge ernster, zunehmender Versorgungsengpässe bei Rohstoffen."

Wegen des Krieges im Iran warnt die deutsche Chemieindustrie vor akuten Störungen in den internationalen Lieferketten und steigenden Rohstoffpreisen: "Es besteht die Sorge ernster, zunehmender Versorgungsengpässe bei Rohstoffen." Das ist der Hintergrund: Über die Route gelangen kritische Güter wie Ammoniak, Schwefel und Helium, die etwa für die Produktion von Düngemitteln beziehungsweise Halbleiterchips wichtig sind, auch nach Deutschland. "Strategische Planung ist immer weniger möglich. Stattdessen fahren die Unternehmen auf Sicht", sagt Wolfgang Große Entrup, CEO des Verbands der Chemischen Industrie.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist der Ölpreis kräftig angestiegen. Was bedeutet das für die Inflation? WISO - Wirtschaft erklärt mit ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller:

WISO, 13.03.2026, 15:41 Uhr 13.03.2026 | 8:51 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Nepal: Ex-Rapper gewinnt Wahl

Das ist passiert: Der ehemalige Hip-Hop-Star Balendra "Balen" Shah hat die Wahl in Nepal haushoch gewonnen und steht vor dem Einzug ins Amt des Regierungschefs.

Der ehemalige Hip-Hop-Star Balendra "Balen" Shah hat die Wahl in Nepal haushoch gewonnen und steht vor dem Einzug ins Amt des Regierungschefs. Das ist der Hintergrund: Nach blutigen Unruhen im Herbst setzte sich der Jungpolitiker gegen die jahrzehntealte Polit-Elite rund um Ex-Premier Sharma Oli durch.

Nach blutigen Unruhen im Herbst setzte sich der Jungpolitiker gegen die jahrzehntealte Polit-Elite rund um Ex-Premier Sharma Oli durch. Das sagt ZDF-Korrespondent Johannes Hano: "Als Rapper spricht er einer Jugend, die sich von den alten Eliten verraten und betrogen fühlt, aus der Seele."

ZDFheute Xpress, 13.03.2026, 16:05 Uhr 13.03.2026 | 1:36 min

Grafik des Tages

In Deutschland sind im Jahr 2024 für jeden Schüler und jede Schülerin durchschnittlich 10.500 Euro ausgegeben worden. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Zwischen den Schularten zeigten sich laut Statistik teils große Unterschiede.

Ratgeber: Kostenfallen bei Dating-Apps

Egal, ob man eine kurzfristige Bindung oder den Bund fürs Leben sucht: Wer bei Dating-Apps nicht aufpasst, kann mit ungeahnten Kosten konfrontiert werden. Worauf man achten sollte.

Volle Kanne, 13.02.2026, ab 09:05 Uhr 13.02.2026 | 0:37 min

Paralympics

Bronzener Tag für die deutschen Biathletinnen und Biathleten: In der Sprint-Verfolgung kommen Anja Wicker und Marco Maier in der sitzenden und stehenden Klasse jeweils auf Rang drei und gewinnen in Italien jeweils ihre dritte Medaille. Nicht gut läuft es zunächst im Rennen der Athletinnen mit Sehbehinderung. Leonie Walter verpasst wegen eines Defekts beim Schießen eigentlich das Podium. Nachträglich bekommt sie aber eine Zeitgutschrift und darf sich doch noch über die Bronzemedaille freuen.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst:

13.03.2026 | 5:01 min

Sport

Die umstrittenen Äußerungen von 1. FC Köln-Sprecher Michael Trippel beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund hallen nach. Was Stadionsprecher dürfen - und was nicht.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

So sahen die Notizzettel der Antike aus: Sie dienten im Altertum als günstiges Schreibmaterial - sogenannte Ostraka, beschriftete Tonscherben. In Ägypten haben Forschende nun mehr als 43.000 der Scherben entdeckt.

ZDFheute, 12.03.2026, 20:53 Uhr 12.03.2026 | 0:57 min

In eigener Sache

13.03.2026 | 0:21 min

Zweite Amtszeit für Norbert Himmler: Der Fernsehrat hat Norbert Himmler als Intendanten des ZDF wiedergewählt. Er erhielt 48 von 53 Stimmen bei zwei Enthaltungen und drei Nein-Stimmen. Himmler ist seit März 2022 ZDF-Intendant, seine aktuelle Amtszeit endet im März 2027. Nun stehen ihm darüber hinaus weitere fünf Jahre bevor.

Im Zuge der Aufarbeitung eines fehlerhaften Beitrags im "heute journal" wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Er soll die hohen journalistischen Standards des ZDF gewährleisten.

Streaming-Tipp für den Abend

Als Lena krank wird, muss sie ihren Traumberuf im OP aufgeben. Mit Ende 20 ist sie plötzlich Rentnerin. Schafft sie nach drei Jahren zuhause den Sprung zurück in die Arbeitswelt? "37 Grad Leben: Jung, krank in Rente". (27 Minuten)

15.03.2026 | 27:16 min

Rezept des Tages: Kartoffelmaultaschen mit Blutwurstfüllung

Volle Kanne, 13.03.2026, ab 09:05 Uhr 13.03.2026 | 5:45 min

Herzhaft, rustikal und voller Geschmack: Mario Kotaska füllt selbst gemachte Kartoffelmaultaschen mit würziger Blutwurst und süßen Schmorzwiebeln. Das Rezept gibt's hier.

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