Edeka übernimmt rund 200 Tegut-Filialen von Migros

Edeka will rund 200 Filialen der Supermarktkette Tegut von Migros übernehmen. Auch Verhandlungen mit weiteren prominenten Käufern sollen laufen. Das Kartellamt muss noch zustimmen.

Der Schweizer Konzern Migros zieht sich aus Deutschland zurück und verkauft die Supermarktkette Tegut. Rund 200 der etwa 340 Filialen will Edeka übernehmen. Das Kartellamt muss noch zustimmen. 13.03.2026 | 0:25 min

Der Schweizer Lebensmittelhändler Migros zieht sich aus Deutschland zurück und verkauft die Supermarktkette Tegut. Ein großer Teil der vor allem in Hessen gelegenen Tegut-Filialen soll von Edeka übernommen werden.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde nach Angaben beider Unternehmen bereits unterzeichnet. Das Kartellamt muss der Transaktion noch zustimmen. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Edeka kauft Tegut: Behält die Kette ihren Namen?

Edeka will rund 200 Tegut-Filialen in seinen genossenschaftlichen Verbund integrieren. "Mit dieser Einigung schaffen wir eine klare Zukunftsperspektive für die Tegut-Märkte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagte der Vorstandsvorsitzende der Edeka-Zentrale, Markus Mosa.

Durch eine Schließung zahlreicher Standorte hätte ansonsten der Verlust von mehr als 4.500 Arbeitsplätzen gedroht, hieß es.

Ob der Name Tegut erhalten bleibt, ist bislang unklar. Zu weiteren Details äußerte sich Edeka auf Nachfrage nicht. Das Unternehmen ist der größte Lebensmittelhändler in Deutschland.

Die Preise für Lebensmittel waren im vergangenen Jahr stark gestiegen. Das liegt laut der Monopolkommission an der zu großen Marktmacht von vier Supermarkt-Konzernen. 21.11.2025 | 1:31 min

Migros: Tegut ist wirtschaftlich nicht zukunftsfähig

Migros führt für die Entscheidung, Tegut zu veräußern, wirtschaftliche Gründe an: Trotz massiver Kosteneinsparungen habe sich das Marktumfeld in Deutschland weiter verschärft und zu rückläufigen Umsätzen geführt.

Tegut sei angesichts dieser Bedingungen, aber etwa auch der vergleichsweise kleinen Unternehmensgröße, "langfristig wirtschaftlich nicht zukunftsfähig", heißt es aus der Schweiz. Eine komplette Übernahme von Tegut durch einen Händler, der bislang nicht im deutschen Markt präsent sei, habe sich als nicht realisierbar erwiesen, hieß es.

Laut Migros sollen auch das Tegut-Logistikzentrum im osthessischen Hünfeld, die Herzberger Bäckerei sowie die Betreiberin der personallosen "Teo"-Minimärkte, "Smart Retail Solutions", an Edeka gehen.

Rewe, Edeka und Co. machen Milliardenumsätze. Markenkonzerne wie Coca Cola satte Gewinne. Wer verdient an teuren Lebensmitteln? Und: Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher noch sparen? 15.07.2025 | 43:45 min

Zukunft von rund 100 Tegut-Filialen ungewiss

Offen ist hingegen bislang, was künftig aus den übrigen gut 100 Tegut-Supermärkten wird. Migros verhandelt nach eigenen Angaben "mit weiteren bekannten deutschen Marktteilnehmern". Ziel sei eine Lösung für möglichst alle Standorte. Die Handelskette Rewe äußerte sich nicht zu einem Bericht der "Lebensmittelzeitung" (LZ), wonach sie ebenfalls Filialen übernehmen möchte.

Tegut wurde 1947 in Fulda gegründet. Anfang 2013 übernahm Migros die Kette. Laut Internetseite beschäftigt Tegut rund 7.700 Menschen und hat mehr als 300 Supermärkte in sechs Bundesländern, die meisten davon in Hessen. Hinzu kommen weitere Verkaufsstellen, darunter die rund 40 "Teo"-Minimärkte. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Tegut nach eigenen Angaben einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Migros zählt zu den größten Einzelhandelsunternehmen der Schweiz. Im Jahr 2024 erzielte der Konzern laut Geschäftsbericht einen Rekordumsatz von 32,5 Milliarden Schweizer Franken und beschäftigte knapp 99.000 Menschen.