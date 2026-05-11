Update am Abend: Buhrufe, viel Reformkritik und fehlende Waffen

Guten Abend,

ausgelacht und ausgebuht zu werden, ist nie schön - auch nicht für einen Bundeskanzler. Die Reformvorschläge der Regierung bekommen heute einen auf den Deckel. Erst die Rentenreform, für die Friedrich Merz bei seiner Rede beim DGB Unmut zu hören bekommt. Dann kritisiert der Präsident der Bundesärztekammer die geplante Reform der Krankenkassen. Und bei der Verteidigung hakt es auch.

Kanzler Merz erntet bei DGB Buhrufe und Gelächter

Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gesprochen. Er forderte gemeinsame Kraftanstrengungen. Seine Rede kam nicht bei allen gut an.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat beim Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gesprochen. Er forderte gemeinsame Kraftanstrengungen. Seine Rede kam nicht bei allen gut an. Das ist der Hintergrund: Merz verteidigte in seiner Rede geplante Reformen der Bundesregierung - sie sollten Jobs erhalten und neue schaffen. Das "härteste Brett" sei dabei die Reform der Rentenversicherung. Seine Ausführungen dazu werden von Buh- und Zwischenrufen begleitet.

Merz verteidigte in seiner Rede geplante Reformen der Bundesregierung - sie sollten Jobs erhalten und neue schaffen. Das "härteste Brett" sei dabei die Reform der Rentenversicherung. Seine Ausführungen dazu werden von Buh- und Zwischenrufen begleitet. Das sagt DIW-Präsident Marcel Fratzscher: "Es war eine mutige Rede", sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, bei ZDFheute live. An der Tonlage im Saal habe man gehört, dass Merz den DGB-Vertretern "sehr viel zugemutet" habe. "Der zentrale Punkt des Bundeskanzlers war: Wir alle werden verzichten müssen."

ZDF, heute in Deutschland, 12.05.2026, 14:00 Uhr 12.05.2026 | 2:43 min

Ärztepräsident kritisiert Gesundheitsreform scharf

Das ist passiert: Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Reform der gesetzlichen Krankenversicherung scharf kritisiert. Beim Deutschen Ärztetag in Hannover forderte er, das Reformvorhaben zu pausieren.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Reform der gesetzlichen Krankenversicherung scharf kritisiert. Beim Deutschen Ärztetag in Hannover forderte er, das Reformvorhaben zu pausieren. Das ist der Hintergrund: Die Bundesregierung hat Sparpläne verabschiedet, um die gesetzlichen Krankenkassen zu stabilisieren. Reinhardt sprach von "unangemessenen Kürzungen zulasten der Patientenversorgung". Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verteidigte die Reform. Sie sei "eine Zumutung", doch sie sei notwendig.

Die Bundesregierung hat Sparpläne verabschiedet, um die gesetzlichen Krankenkassen zu stabilisieren. Reinhardt sprach von "unangemessenen Kürzungen zulasten der Patientenversorgung". Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) verteidigte die Reform. Sie sei "eine Zumutung", doch sie sei notwendig. Das sagt ZDF-Reporterin Anne-Kirstin Berger: "Der Ärztetag in Hannover zeigt, wie viel Arbeit noch vor der Bundesregierung liegt", sagt Anne-Kirstin Berger aus dem ZDF-Landesstudio Niedersachsen. Nach der Einigung im Kabinett müssten jetzt die Akteure im Gesundheitswesen mitgenommen werden. "Vermutlich geht das kaum ohne Änderungen an der Reform."

ZDF, heute in Deutschland, 12.05.2026, 14:00 Uhr 12.05.2026 | 1:44 min

Deutschland fehlen weitreichende Waffen

Das ist passiert: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat den Mangel an eigenen weitreichenden Waffen in Deutschland als "Fähigkeitslücke" bezeichnet. Dass die USA vermutlich keine Tomahawk-Marschflugkörper hierzulande stationieren werden, könnte diese Lücke noch verstärken.

Bundesverteidigungsminister Pistorius hat den Mangel an eigenen weitreichenden Waffen in Deutschland als "Fähigkeitslücke" bezeichnet. Dass die USA vermutlich keine Tomahawk-Marschflugkörper hierzulande stationieren werden, könnte diese Lücke noch verstärken. Und jetzt? Berlin sucht nach einem Ausweg - aus dem Mangel und aus der Abhängigkeit von Washington. Unser Kollege Jan Schneider hat die möglichen Optionen unter die Lupe genommen.

Berlin sucht nach einem Ausweg - aus dem Mangel und aus der Abhängigkeit von Washington. Unser Kollege Jan Schneider hat die möglichen Optionen unter die Lupe genommen. Das sagt unsere Korrespondentin in Brüssel: ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers geht davon aus, dass Europas Bemühungen, sich besser aufzustellen, noch etwas dauern werden - auch wenn es Optionen gebe. "Die Europäer müssen also versuchen, die USA an Bord zu halten - so lange wie möglich. Und gleichzeitig die eigene Abwehrfähigkeit und Unabhängigkeit stärken - so schnell, wie es eben geht."

ZDF heute journal, 04.05.2026, 21:45 Uhr 04.05.2026 | 7:02 min

Grafik des Tages

Eine Wohnung zu finden, ist vor allem in Großstädten schwer - und teuer. Menschen mit Migrationshintergrund haben es oft noch schwerer. Unsere Kollegen aus der Grafik-Redaktion haben die Wohnsituationen verglichen.

ZDFheute, 12.05.2026, 11:30 Uhr 12.05.2026 | 1:03 min

Ratgeber: Bei Zahnfleischbluten schnell handeln

Blutendes Zahnfleisch, ein brennendes Mundgefühl und ein komischer Geschmack im Mund - typische Symptome einer Parodontitis, umgangssprachlich auch Parodontose genannt. In Deutschland sind über 50 Prozent der Erwachsenen über 35 Jahren davon betroffen. Wer sich nicht um die Ursache kümmert, dem droht Zahnverlust.

ZDF Volle Kanne, 12.05.2026, 9:05 Uhr 12.05.2026 | 4:59 min

Sport

FIFA WM 2026: Er prägte als Trainer eine Ära beim SC Freiburg, hat die Breisgauer Profimannschaft von 2012 bis 2024 erfolgreich gecoacht und bringt nun seine erfahrungsreiche Expertise in die WM-Übertragungen des ZDF ein:

Gleich beim WM-Start am Donnerstag, 11. Juni, mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika wird Streich im WM-Studio präsent sein und sein Debüt als neuer Experte geben.

ZDF sportstudio, 12.05.2026, 11:00 Uhr 12.05.2026 | 0:19 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Das Bundeskriminalamt hat das Lagebild zur Cyberkriminalität vorgestellt. Die Schäden erreichen einen Höchststand. Täter nutzen laut BKA zunehmend auch KI.

ZDF, heute in Deutschland, 12.05.2026, 14:00 Uhr 12.05.2026 | 1:33 min

Ein Lichtblick

Biber waren in Deutschland fast ausgestorben, inzwischen ist der Bestand wieder deutlich gewachsen. Doch die Nagetiere können auch große Schäden anrichten.

ZDF, heute in Deutschland, 12.05.2026, 14:00 Uhr 12.05.2026 | 1:52 min

Streaming-Tipps für den Abend

Millionen folgen Noel Robinson auf TikTok: Mit seinem Markenzeichen "Afro-Reveal" geht der Tänzer viral und wird weltweit bekannt. Doch den Hype zu bewahren, fordert Disziplin und harte Arbeit. Das ZDF zeigt "Hype - die Noelgoescrazy-Story" in vier Folgen (ZDF, 37°, ca. 20 Minuten je Folge).

ZDF, 27.04.2026, 05:00 Uhr 27.04.2026 | 19:45 min

"FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen": Es soll ein nachhaltiges Fußballfest werden - mit 48 Teams und 104 Spielen in drei Ländern: Mexiko, Kanada, USA. Wird die FIFA ihrem Anspruch gerecht? Für Nachhaltigkeit ist sie bislang eher nicht bekannt. Umweltreporter Sherif Rizkallah macht den Videobeweis (ZDF planet e., Doku "Greenwashed?", 44 Minuten).

ZDF sportstudio, 10.05.2026, 15:30 Uhr 10.05.2026 | 43:52 min

Rezept des Tages: Dreierlei Mairübchen

ZDF Volle Kanne, 12.05.2026, 09:05 Uhr 12.05.2026 | 12:18 min

Fernsehkoch Mario Kotaska zeigt, wie vielseitig Mairübchen sein können: In seiner Küche werden sie gleich dreifach verarbeitet - als Pesto, Rahmsuppe und gefüllt mit Käse und Hackfleisch.

Für das Rezept "Dreierlei Mairübchen" finden Sie hier den Download.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein, Annika Heffter und das gesamte ZDFheute-Team