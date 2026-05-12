Eurovision Song Contest in Wien:ESC: Wie Israels Teilnahme den Wettbewerb spaltet
von Dominik Rzepka, Wien
Der ESC steckt in einer tiefen Krise. Amnesty International kritisiert, dass Israel in Wien auftreten darf. Selbst die Bundesregierung schaltet sich ein - und widerspricht.
Es ist doch eigentlich nur ein Song über eine Frau. Doch wenn der israelische Sänger Noam Bettan am Abend im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest über "Michelle" singt, geht es um so viel mehr als um Musik.
Es gilt als ziemlich sicher, dass sich Bettan für das ESC-Finale am Samstag qualifizieren wird. Ebenfalls als sicher gilt, dass er ausgebuht wird. Und dass es gegen ihn und sein Land Proteste in Wien geben wird.
Denn dass Israel überhaupt am ESC teilnehmen darf, halten Kritiker für einen Skandal.
Amnesty fordert Israels ESC-Ausschluss
So fordert etwa Amnesty International einen Ausschluss Israels vom diesjährigen ESC. Eine Sprecherin der Menschenrechtsorganisation sagt ZDFheute:
Sie kritisiert, dass der ESC-Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion, 2022 zwar Russland vom ESC ausgeschlossen habe, Israel dieses Jahr aber nicht. Das sei ein Ausdruck "von massiven Doppelstandards".
Bundesregierung setzt sich für Israel ein
Längst ist die Israel-Frage beim ESC zu einem Politikum geworden. Selbst die Bundesregierung schaltet sich ein. Kanzler Friedrich Merz hatte sich für eine Teilnahme Israels ausgesprochen, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sogar dafür lobbyiert.
Im vergangenen Jahr hatte Weimer das Thema auf die Tagesordnung bei einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen gesetzt.
Er habe dafür eine große Zustimmung erhalten, auch von der EU-Kommission, sagt Weimer ZDFheute.
Warum der ESC in einer Krise steckt
Hat Israel seine Teilnahme beim ESC also auch der Bundesregierung zu verdanken? Fakt ist: Über die Frage entscheiden nicht Regierungen, sondern die teilnehmenden Sender - und die seien autonom, sagt Weimer.
Bei einem Treffen in Genf im Dezember 2025 entscheiden die Sender mehrheitlich, dass Israel beim ESC auftreten darf. Länder wie Spanien und die Niederlande sagen ihre Teilnahme daraufhin ab. Teilweise übertragen sie den ESC nicht einmal mehr.
Die Spaltung ist perfekt, der Wettbewerb in einer tiefen Krise. Beim ESC in Wien treten gerade einmal 35 Länder an. So wenige, wie lange nicht mehr.
Hat Israel das Voting beeinflusst?
Wie tief der Riss ist, zeigt eine Recherche der "New York Times". Sie belegt, dass die israelische Regierung seit Jahren Geld für Werbekampagnen für die eigenen ESC-Künstler ausgibt, wohl mehr als eine Million US-Dollar.
Es könnte einer der Gründe sein, warum die israelische Sängerin im vergangenen Jahr die meisten Stimmen von den Zuschauern erhalten hatte, während die professionellen Jurys den Song weit schlechter bewertet hatten.
Außerdem sollen israelische Diplomaten im vergangenen Jahr Kontakte zu Vertretern von Regierungen und Sendern aufgenommen haben, um gegen einen Ausschluss Israels beim ESC zu lobbyieren.
Weimer beklagt Antisemitismus
Dass auch die Bundesregierung sich in der Frage so deutlich positioniert hat, kritisiert Amnesty International scharf. In ihrem Handeln gegenüber Israel orientiere sich Berlin nicht an den Maßstäben des Völkerrechts und der Menschenrechte, sagt Sprecherin Müller-Fahlbusch. "Eine solche Politik ist fatal und inakzeptabel."
Wolfram Weimer widerspricht und beklagt einen zunehmenden Antisemitismus in Europa. Künstlerinnen und Künstler sollten nicht ausgegrenzt werden, "nur weil sie Juden sind", sagt Weimer. Darüber hinaus gehöre die Frage, ob Israel in Gaza einen Genozid begehe, einfach nicht zum ESC.
Dominik Rzepka ist ZDFheute-Reporter beim ESC und berichtet aus Wien.
Mehr zum ESC
Nachrichten | heute journal:Israel darf beim ESC 2026 startenvon Nils MooneyVideo1:54
Eurovision Song Contest:Der Fall Israel: Warum der ESC sein Votingsystem ändertvon Dominik Rzepka
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Der ganz große Eklat ist ausgeblieben"Video1:40
"Fire" gewinnt deutschen Vorentscheid:Sarah Engels vertritt Deutschland beim ESC in Wienvon Dominik Rzepka