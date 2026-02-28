Eurovision Song Contest: Sarah Engels vertritt Deutschland

"Fire" heißt Deutschlands Beitrag beim Eurovision Song Contest in Wien. Sängerin Sarah Engels gewinnt den deutschen Vorentscheid. Wie stehen ihre Chancen im ESC-Finale?

Sarah Engels singt "Fire". Quelle: dpa

Sarah Engels heißt Deutschlands Vertreterin beim Eurovision Song Contest. Die 32-jährige gebürtige Kölnerin konnte am Abend den deutschen ESC-Vorentscheid "Das deutsche Finale" mit ihrem Song "Fire" gewinnen.

Engels setzte sich gegen acht weitere Songs durch, darunter den Disco-Song "Ciao Ragazzki" mit polnischen Italo-Pop-Elementen sowie den Emo-Pop-Rock-Song "Black Glitter" von "wavvyboi".

Im Jahr 2011 wurde Engels Zweite bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", von 2013 bis 2021 war sie mit dem Sänger Pietro Lombardi verheiratet.

Hier können Sie den deutschen Beitrag hören: "Fire"

Wie stehen Deutschlands Chancen?

"Fire" ist ein tanzbarer Uptempo-Song, der an frühere ESC-Hits wie etwa Eleni Foureiras "Fuego" (Zypern) oder Chantals "SloMo" (Spanien) erinnert, die sich vor wenigen Jahren die Plätze zwei beziehungsweise drei sichern konnten.

Engels könnte mit ihrem Song durchaus bei einigen Zuschauern punkten, die zur Hälfte über den Sieger beim ESC entscheiden.

Die anderen 50 Prozent der Punkte vergeben Jurys. Bei ihnen könnte der Song im Mittelfeld landen, sagt Journalist und ESC-Experte Daniel Kähler. Insgesamt könnte das reichen, um nicht wie in vielen Jahren zuvor wieder Letzter zu werden. Kählers Prognose:

Ich glaube, dass das ein Platz 15 werden könnte - mehr nicht, weil es Beiträge wie diesen schon oft in der ESC-Geschichte gab. „ Daniel Kähler, ESC-Experte

Deutschlands schwache ESC-Bilanz

Fünfzehnter wurde Deutschland bereits im vergangenen Jahr mit dem Song "Baller". 2024 landete Sänger Isaak auf einem respektablen zwölften Platz. Sein Song "Always on the run" hatte vor allem Jurys, weniger allerdings das Publikum überzeugt.

In den Jahren zuvor war Deutschland meistens weit abgeschlagen. Zwischen 2015 und 2023 wurde Deutschland viermal Letzter und dreimal Vorletzter. Lediglich Michael Schulte konnte 2018 einen guten vierten Platz mit der Ballade "You let me walk alone" belegen.

Abor & Tynna, 2025 Die deutsche ESC-Bilanz der vergangenen Jahre ist durchwachsen bis desaströs. "Abor & Tynna" landen beim ESC in Basel mit dem Song "Baller" auf Platz 15. Quelle: dpa

Kontroverse über Israel

Das Finale des Eurovision Song Contests findet am 16. Mai in Wien statt, nachdem im vergangenen Jahr der österreichische Sänger JJ den Wettbewerb mit dem Titel "Wasted Love" gewinnen konnte.

Deutschland ist als eines der vier großen Länder für das Finale gesetzt. Die meisten anderen Länder müssen sich erst in einem der beiden Halbfinals am 12. beziehungsweise 14. Mai dafür qualifizieren - darunter Israel.

Israel darf dieses Jahr beim ESC in Wien starten, obwohl es Forderungen gab, das Land wegen seines Vorgehens in Gaza zu disqualifizieren. Länder wie die Niederlande oder Spanien boykottieren den Wettbewerb deswegen in diesem Jahr.