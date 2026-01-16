Kandidaten für den Vorentscheid:Wer fährt für uns nach Wien zum ESC 2026?
Neun Acts kämpfen um das ESC-Ticket, um für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien singen zu dürfen. Im "Deutschen Finale" am 28. Februar fällt die Entscheidung.
Neun Musik-Acts treten am 28. Februar 2026 beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) an. Das teilte die ARD mit. Das sind die Kandidaten:
Zweistufige Abstimmung beim Vorentscheid
Beim "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" entscheidet sich am 28. Februar, welcher Act Deutschland beim ESC 2026 vertreten wird. In einem zweistufigen Verfahren bewertet zunächst eine internationale Jury aus Musikexpertinnen und -experten die neun teilnehmenden Acts. Die Jury wählt daraus drei Favoriten aus.
Im zweiten Schritt liegt die Entscheidung ausschließlich beim Publikum: Die Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmen per Voting, welcher der drei Acts das Ticket für den Eurovision Song Contest 2026 erhält. Die ARD-Federführung für den ESC liegt in diesem Jahr beim SWR, nachdem der NDR die Verantwortung im vergangenen Jahr abgegeben hatte.
Wien richtet den ESC aus
Der Eurovision Song Contest 2026 findet am 16. Mai in Wien statt. Den Zuschlag als Ausrichterstadt erhielt die österreichische Hauptstadt im August, nachdem sie sich gegen Innsbruck durchgesetzt hatte. Austragungsort ist die Wiener Stadthalle, die bereits 2015 Gastgeber des Musikwettbewerbs war.
Der letzte ESC wurde im Mai 2025 in Basel ausgetragen. Gewinner war der österreichische Countertenor JJ mit dem Song "Wasted Love".
Spannungen vor dem Wettbewerb
Überschattet wird der Wettbewerb von politischen Spannungen. Mehrere Länder boykottieren den ESC, nachdem die Europäische Rundfunkunion (EBU) Anfang Dezember den Weg für eine Teilnahme Israels freigemacht hatte. Zu den Boykottländern zählen Irland, Spanien, die Niederlande, Slowenien und Island. Sie begründen ihre Entscheidung mit dem Vorgehen Israels im Gaza-Krieg. In weiteren Ländern wird eine Teilnahme derzeit noch diskutiert.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Promi-News
Nachrichten | hallo deutschland:"Die Chefin" feiert 100 Folgen Ermittlungenvon Cordelia StraussVideo2:37
Nachrichten | hallo deutschland:Alissa Jung feiert Regiedebütvon Uwe PraetelVideo8:04
Nachrichten | hallo deutschland:Popstar Harry Styles bestätigt neues Albumvon Ulrich LangerVideo0:40
Nachrichten | hallo deutschland:Prinz William: Landleben bei Farm-Besuchvon Ulrich LangerVideo0:44
Nachrichten | hallo deutschland:Jason Momoa in "Abrissstimmung"von Ulrich LangerVideo0:15
Nachrichten | hallo deutschland:Julio Iglesias weist alle Vorwürfe von sichvon Ulrich LangerVideo0:50
Nachrichten | hallo deutschland:Zimmer komponiert Harry-Potter Soundtrackvon Astrid HenrysonVideo1:18
Nachrichten | hallo deutschland:"Bridgerton"-Premiere von Staffel 4von Astrid HenrysonVideo0:41
Nachrichten | hallo deutschland:Freispruch für Influencerin Chiara Ferragnivon Astrid HenrysonVideo0:57
Nachrichten | hallo deutschland:Bella Hadid bei "The Beauty"-Premierevon Astrid HenrysonVideo0:41
Nachrichten | hallo deutschland:Mit Rebecca Immanuel an ihrem Rückzugsortvon Nico PommerenkeVideo7:56
Nachrichten | hallo deutschland:Horror-Thriller mit Sweeney und Seyfriedvon Mathilde BernardVideo3:01
Nachrichten | hallo deutschland:Influencer Sebastian Tigges übers Vaterseinvon Nico Pommerenke / Niclas LöwendorfVideo4:55