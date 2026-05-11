Update am Abend: Der Tag nach dem CDU-Debakel

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ich weiß, es waren "nur" eine Landtagswahl und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Nur etwa 4,5 Prozent der Bürger des Landes waren überhaupt dazu aufgerufen, ihren Stimmzettel in die Urne zu werfen oder zu schicken. Dennoch ist es heute das beherrschende Thema. Damit Sie den Überblick behalten, kommen hier die wichtigsten Ereignisse und Stimmen zur politischen Lage:

Merz nach dem Wahl-Debakel unter Druck

Für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern ist es ein dunkler Tag: Spitzenkandidat Daniel Peters ist heute auch nicht nach Berlin gekommen, da er sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nun nicht mehr vertretenen Landtagsfraktion kümmern muss, die aller Wahrscheinlichkeit nun ihre Jobs verlieren. Der Fokus verschiebt sich trotzdem aus dem Norden auf die Hauptstadt und dort direkt auf den Kanzler.

Wie Experten die Lage des Kanzlers einschätzen: Politikwissenschaftler Constantin Wurthmann bezeichnete Merz' schnelles Statement am Wahlabend bei ZDFheute live als "eine Form der Verzweiflungstat":

Merz hat die Deutungshoheit über seine Kanzlerschaft längst verloren. Das sind dann quasi so die letzten Zuckungen. „ Constantin Wurthmann, Universität Mainz

ZDFheute live, 21.09.2026, 8 Uhr 21.09.2026 | 9:22 min

Die Niederlage in Mecklenburg-Vorpommern sei die größte, die die CDU je bei einer Landtagswahl erlitten habe. Auch Politikwissenschaftler Thorsten Faas stützte diese Einschätzung: Instrumente wie das schnelle Kanzler-Statement oder der gemeinsame Brief der CDU-Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche zeigten, "wie zugespitzt die Situation ist". Merz' Autorität sei "nicht mehr unhinterfragt", sondern müsse sich der Kanzler "hart erkämpfen und verteidigen". Merz fehle es "ein Stück weit an einem Netzwerk und auch einem Sensorium dafür, was eigentlich los ist".

Das sagt der Kanzler selbst: Am Mittag ist Friedrich Merz dann nochmal selbst vor die Presse getreten. Er bezeichnete die Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern als "tiefe Zäsur": "Es ist für die CDU in Deutschland ein dramatisches, einmaliges Ergebnis, dass wir die Fünf-Prozent-Hürde nicht überwinden konnten, dass eine ganze Landtagsfraktion aus dem Landtag herausfällt. Das ist ein schwerer Schlag und das wird auch für uns lange nachhallen." Die Lage soll nun aufgearbeitet werden.

Wir haben, um es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Am Reformkurs will er dennoch festhalten: "Es ist richtig, dass die Wahlergebnisse nichts ändern an den Problemen unseres Landes, die wir lösen müssen."

ZDFheute live, 21.09.2026, 13:15 Uhr. 21.09.2026 | 26:27 min

Das sagt die internationale Presse: Die Wahlen sorgten auch im Ausland für Aufsehen. Die französische "Libération" fragte, ob Merz "das Nachbeben dieses Wochenendes überleben" könne, und sprach von einem "angekündigten Selbstmord". Der britische "Telegraph" sah Merz wegen seines "Versagens" unter Rücktrittsdruck. Die italienische "La Stampa" feierte dagegen Schwesig als "standhafte Stütze gegen die nationalistische Rechte". Die ganze Presseschau finden Sie hier:

Unser Programm zu den Wahlen heute Abend

Um 19:25 Uhr senden wir ein "ZDF spezial: Nach den Wahlen - Wie weiter in Bund und Ländern?". Später am Abend wird ab 22:15 Uhr im ZDF in einem "maybrit illner spezial" über die Folgen des Wahlausgangs diskutiert.

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