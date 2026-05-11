Update am Abend: Harald, Höcke und Kampf gegen die Zeit in Nepal

König Harald V., Höcke und der Kampf gegen die Zeit in Nepal

Guten Abend,

in Nepal dauern die Rettungsarbeiten an, in Thüringen scheitert ein AfD-Misstrauensvotum und Norwegens König Harald V. ist tot. Das war der Tag:

Verheerende Folgen in Nepal - aber auch Lichtblicke

Das ist passiert: Die Zahl der Toten in Nepal ist nach der Flutkatastrophe im Himalaya-Gebirge auf mehr als 500 gestiegen. Rund 1.000 Menschen werden weiterhin vermisst. Eine vierköpfige deutsche Familie konnte dagegen gerettet werden, nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung laufen auch die Rettungsarbeiten wieder an.

Die Zahl der Toten in Nepal ist nach der Flutkatastrophe im Himalaya-Gebirge auf mehr als 500 gestiegen. Rund 1.000 Menschen werden weiterhin vermisst. Eine vierköpfige deutsche Familie konnte dagegen gerettet werden, nach einer zwischenzeitlichen Unterbrechung laufen auch die Rettungsarbeiten wieder an. Das ist der Hintergrund: Nach der verheerenden Sturzflut in Nepal hatte ein überlaufender See die Einsätze vorübergehend blockiert, die Gefahr wurde von den Behörden jedoch schließlich als kontrollierbar eingestuft.

Nach der verheerenden Sturzflut in Nepal hatte ein überlaufender See die Einsätze vorübergehend blockiert, die Gefahr wurde von den Behörden jedoch schließlich als kontrollierbar eingestuft. Das sagt ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer vor Ort in Nepal: "Das größte Problem ist die Elektrizität", berichtet Steimer. Hilfsorganisationen berichteten von Haushalten ohne Strom, mit denen keine Kommunikation möglich sei. In Wasserkraftwerken seien außerdem noch mehrere hundert Mitarbeiter eingeschlossen, von denen nicht klar sei, ob sie noch lebten. Die Rettungsarbeiten würden vom Monsunregen und Schlammmassen durch einen übergelaufenen Stausee erschwert. Lkw steckten kopfüber im Schlamm, von vielen Häusern seien nur noch Gerippe übrig, so Steimer.

ZDF-Mittagsmagazin, 28.08.2026, 12:00 Uhr 28.08.2026 | 2:45 min

Höcke scheitert mit Misstrauensvotum

Das ist passiert : In Thüringen ist die AfD mit ihrem Misstrauensvotum gegen CDU-Regierungschef Mario Voigt gescheitert. Fraktionschef Björn Höcke erhielt 33 Stimmen - 45 hätte er gebraucht. Die AfD hat selbst 32 Abgeordnete - damit kam in der geheimen Wahl mindestens eine Stimme aus einer anderen Fraktion für Höcke.

In Thüringen ist die AfD mit ihrem Misstrauensvotum gegen CDU-Regierungschef Mario Voigt gescheitert. Fraktionschef Björn Höcke erhielt 33 Stimmen - 45 hätte er gebraucht. Die AfD hat selbst 32 Abgeordnete - damit kam in der geheimen Wahl mindestens eine Stimme aus einer anderen Fraktion für Höcke. Das ist der Hintergrund: Nach der Aberkennung seines Doktortitels steht Mario Voigt als Ministerpräsident unter Druck. Die AfD dringt seit längerer Zeit auf seinen Sturz und umwarb dafür zuletzt erfolglos das BSW. Vertreter der anderen Fraktionen warfen der AfD und Höcke vor, eine "Show" und "politisches Schmierentheater" zu veranstalten.

Nach der Aberkennung seines Doktortitels steht Mario Voigt als Ministerpräsident unter Druck. Die AfD dringt seit längerer Zeit auf seinen Sturz und umwarb dafür zuletzt erfolglos das BSW. Vertreter der anderen Fraktionen warfen der AfD und Höcke vor, eine "Show" und "politisches Schmierentheater" zu veranstalten. Das sagt ZDF-Korrespondentin Melanie Haack in Erfurt: Die Regierung von Voigt habe gezeigt, sie sei stabil. Sie sei aber noch angeschlagen, so Haack. Für Höcke und die AfD gehe es um "mediale Aufmerksamkeit, um eben einen Keil in die Koalition zu treiben". Im Visier habe er da vor allem das BSW, das mit dem Festhalten an Voigt gegen die Linie der Bundespartei handelt. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht gilt ebenso wie der BSW-Bundesvorstand als heftige Kritikerin der Regierungsbeteiligung in Thüringen.

ZDFheute Xpress, 28.08.2026, 12:10 Uhr 28.08.2026 | 0:26 min

König Harald V. gestorben - Sohn Haakon ist Nachfolger

Das ist passiert: Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren im Reichskrankenhaus von Oslo gestorben. Er sei am Freitag um 6:35 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte das norwegische Königshaus mit. Er war der älteste regierende Monarch Europas. Nach seinem Tod erbt sein 53 Jahre alter Sohn Haakon den Thron.

Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren im Reichskrankenhaus von Oslo gestorben. Er sei am Freitag um 6:35 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte das norwegische Königshaus mit. Er war der älteste regierende Monarch Europas. Nach seinem Tod erbt sein 53 Jahre alter Sohn Haakon den Thron. Das ist der Hintergrund: Harald V. galt als Stabilitätsanker der Monarchie, gerade in einem Jahr, in dem Skandale und Probleme auf das Königshaus einprasselten: Die schwere Lungenkrankheit von König Haakons Frau, jetzt Königin Mette-Marit, ihre Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und die Verurteilung ihres Sohnes Marius Borg Høiby, unter anderem wegen sexueller Gewalt gegen Frauen.

Harald V. galt als Stabilitätsanker der Monarchie, gerade in einem Jahr, in dem Skandale und Probleme auf das Königshaus einprasselten: Die schwere Lungenkrankheit von König Haakons Frau, jetzt Königin Mette-Marit, ihre Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und die Verurteilung ihres Sohnes Marius Borg Høiby, unter anderem wegen sexueller Gewalt gegen Frauen. Das sagt ZDF-Königshausexpertin Julia Melchior: Der neue König trete in große Fußstapfen, so Melchior. "Harald V. war ein geliebter Landesvater und ein geschätztes Staatsoberhaupt", erklärt die ZDF-Königshausexpertin. In der aktuellen Phase der Probleme und Krisen sieht Melchior einen "ungünstigen Moment" für Haralds Tod. Sie sieht jedoch eine Familienkrise und keine konstitutionelle Krise. Denn die Probleme hätten ihren Ursprung nicht in Norwegens Monarchie selbst. Es gebe etwa die Sorge, ob Mette-Marit aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme, die Rolle als Königin ausfüllen könne. Der zukünftige König Haakon sei dafür "sehr belastbar und loyal zu seiner Rolle".

ZDFheute Xpress, 28.08.2026, 09:00 Uhr 28.08.2026 | 1:52 min

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Ratgeber: Wie man digitale Kompetenzen im Alter erlernen kann

Vielen älteren Menschen fällt der Einstieg in die digitale Welt schwer. Häufig fehlt es an Geräten, Wissen und vor allem Vertrauen.

Volle Kanne, 14.08.2026, 09:05 Uhr 14.08.2026 | 3:17 min

Sport

In ein paar Stunden rollt der Ball im deutschen Fußball-Oberhaus wieder. Um 20:30 Uhr eröffnen Titelverteidiger FC Bayern und der VfB Stuttgart die 64. Bundesliga-Saison. Können die Schwaben dem Rekordmeister aus München gleich zum Auftakt ein Bein stellen? Mit dem ZDF-Liveticker sind Sie immer auf Ballhöhe!

Dem deutschen Top-Sprinter Owen Ansah droht eine vierjährige Sperre wegen eines verpassten Doping-Tests. Der 200-Meter-Europameister wehrt sich dagegen und hat ein Disziplinarverfahren beim Deutschen Sportschiedsgericht beantragt.

Sportstudio, 11.08.2026, 11:34 Uhr 11.08.2026 | 3:17 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Das Kolosseum ist eine der vielen Kulturstätten in Rom, die im Sommer auch abends geöffnet bleiben - eine Gelegenheit, der Hitze zu entfliehen und diese Orte in einem anderen Licht zu erleben.

ZDF-Mittagsmagazin, 28.08.2026, 12:00 Uhr 28.08.2026 | 2:06 min

Streaming-Tipp für den Abend

Deutschlands Basketballerinnen wollen bei der Heim-WM 2026 in Berlin um Medaillen kämpfen und den Frauenbasketball in Deutschland nachhaltig verändern. Die ZDF-Doku "Macherinnen" begleitet die deutschen Spielerinnen auf ihrem Weg zur Heim-WM - durch ein außergewöhnliches Jahr zwischen Liga-Alltag und Nationalteam. (59 Minuten)

28.08.2026 | 58:32 min

Rezept des Tages: Zitronenpfeffer-Lachs von der Holzplanke

Volle Kanne, 28.08.2026, 09:05 Uhr 28.08.2026 | 8:08 min

Geräucherter Lachs mit Zitronenpfeffer vom Grill: Carsten Goms zeigt, wie es geht. Dazu gibt es Grillgurken, eine geröstete Tomaten-Vinaigrette und eine leckere Avocadocreme. Das Rezept "Zitronenpfeffer-Lachs von der Holzplanke" gibt es hier zum Download.

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