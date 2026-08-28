Bundesärztekammer: Telefonische Krankschreibung soll bleiben

"Die Arbeitsmoral der Deutschen wird nicht in deutschen Arztpraxen entschieden", sagt der Ärztekammer-Präsident. Er fordert die Beibehaltung der telefonischen Krankschreibung.

Auch die AOK warnt vor dem geplanten Aus für die telefonische Krankschreibung. Gerade bei Infektionswellen könne sie Ansteckungen in Praxen vermeiden. 24.08.2026 | 0:24 min

Die Diskussion um die telefonische Krankschreibung dauert an: Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, spricht sich dafür aus, sie beizubehalten, sollte die Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag eingeführt werden.

"Wenn die Politik an diesem Plan unbedingt festhalten will, sollte jedenfalls eine telefonische Krankschreibung bei Patienten, die in der Arztpraxis bekannt sind, möglich bleiben", sagte Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Krankschreibung ab dem ersten Tag - Kontrolle oder Bürokratie? Während manche Betriebe die Regelung begrüßen, lehnen andere sie ab. Und einige haben sie längst selbst eingeführt. 15.07.2026 | 2:54 min

Reinhardt: Telefonische Krankschreibung soll bleiben

Die telefonische Krankschreibung halte Menschen mit harmlosen Infekten aus den Arztpraxen raus, so Reinhardt.

Gerade deshalb sollte sie bleiben. „ Klaus Reinhardt, Bundesärztekammer

Außerdem führe sie nur zu rund 1,2 Prozent der Krankheitstage. Auch Videosprechstunden könnten bei bekannten Patienten hilfreich sein.

Die Reformpläne der Koalition sorgen für Kritik. Unter anderem soll die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden. 03.07.2026 | 1:28 min

Andere Ansätze, um Krankenstand zu senken

Die von der Bundesregierung geplante Krankschreibungspflicht ab dem ersten Tag hält der Ärztepräsident grundsätzlich für den falschen Ansatz. "Die Arbeitsmoral der Deutschen wird nicht in deutschen Arztpraxen entschieden", sagte er.

Viel entscheidender seien die Bedingungen in den Betrieben: "Der Krankenstand hängt auch stark vom Betriebsklima, von Wertschätzung, Arbeitsbedingungen und der Möglichkeit zur Mitgestaltung ab."

Um den Krankenstand zu senken, müsste man über andere Ansätze nachdenken.

Die Regeln zur Krankschreibung sollen laut Bundesregierung verschärft werden. Ein Attest bräuchte es dann ab dem ersten Tag. Wie Unternehmen und Arbeitnehmer damit umgehen könnten. 16.07.2026 | 9:14 min

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Quelle: KNA