Liveblog zur Sturzflut in Nepal: Vermisstensuche geht weiter

Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet steigt die Zahl der Toten und Vermissten weiter. Rettungskräfte suchen in schwer zugänglichen Gebieten nach Überlebenden. Behörden in Nepal und China warnen zugleich vor weiteren Fluten: Auf nepalesischer Seite hat sich ein neuer Stausee gebildet, dessen möglicher Dammbruch zusätzliche Wassermassen freisetzen könnte.



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