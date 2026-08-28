Liveblog zur Sturzflut in Nepal: Vermisstensuche geht weiter

So können sie den Menschen im Krisengebiet helfen
Wenn Sie den Menschen in Nepal helfen wollen, können Sie spenden. Zum Beispiel an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe:
Nach der Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet suchen die Einsatzkräfte weiter nach Überlebenden. Hunderte Tote wurden bereits geborgen. Alle Entwicklungen im Liveblog.
Wenn Sie den Menschen in Nepal helfen wollen, können Sie spenden. Zum Beispiel an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe:
Die Sturzflut hat viele Straßen und Brücken im Katastrophengebiet zerstört. Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen sind daher auf Hubschrauber angewiesen.
Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet steigt die Zahl der Toten und Vermissten weiter. Rettungskräfte suchen in schwer zugänglichen Gebieten nach Überlebenden. Behörden in Nepal und China warnen zugleich vor weiteren Fluten: Auf nepalesischer Seite hat sich ein neuer Stausee gebildet, dessen möglicher Dammbruch zusätzliche Wassermassen freisetzen könnte.
Lesen Sie mehr darüber im Liveblog von Donnerstag.