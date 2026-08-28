  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Liveblog zur Sturzflut in Nepal: Vermisstensuche geht weiter

Liveblog

Nepal: Etliche Menschen weiter vermisst:Einsatzkräfte kämpfen nach Sturzflut gegen die Zeit

|

Nach der Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet suchen die Einsatzkräfte weiter nach Überlebenden. Hunderte Tote wurden bereits geborgen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa die heute-Nachrichten am 27.08.2026 ab 19 und 17 Uhr sowie heute in Europa am 27.08.2026 ab 16 Uhr.
Wichtige Meldungen
Wichtige Meldung

So können sie den Menschen im Krisengebiet helfen

Wenn Sie den Menschen in Nepal helfen wollen, können Sie spenden. Zum Beispiel an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe:

Nepal: Überlebende werden per Hubschrauber gerettet

Die Sturzflut hat viele Straßen und Brücken im Katastrophengebiet zerstört. Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen sind daher auf Hubschrauber angewiesen.

Ein Hubschrauber führt inmitten der Verwüstungen, die Sturzfluten im nepalesischen Distrikt Nuwakot hinterlassen haben, einen Rettungseinsatz durch.Quelle: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa
Wichtige Meldung

Das ist am Donnerstag passiert

Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet steigt die Zahl der Toten und Vermissten weiter. Rettungskräfte suchen in schwer zugänglichen Gebieten nach Überlebenden. Behörden in Nepal und China warnen zugleich vor weiteren Fluten: Auf nepalesischer Seite hat sich ein neuer Stausee gebildet, dessen möglicher Dammbruch zusätzliche Wassermassen freisetzen könnte.

Lesen Sie mehr darüber im Liveblog von Donnerstag.

Quelle: ZDF, dpa, AFP, Reuters, AP
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa die heute-Nachrichten am 27.08.2026 ab 19 und 17 Uhr sowie heute in Europa am 27.08.2026 ab 16 Uhr.
Thema
China

Mehr über die Sturzflut in Nepal

  1. Angehörige von Flutopfern stehen vor dem Armeestützpunkt, in den Überlebende nach einer Sturzflut im Dorf Devighat im nepalesischen Distrikt Nuwakot per Hubschrauber gebracht werden.
    Interview

    Situation nach der Sturzflut:Nothelferin in Nepal: "Hilfe von außen sehr, sehr notwendig"

    mit Video4:06
  2. Angehörige der Armee gehen an einem landenden Hubschrauber vorbei, der bei Sturzfluten gerettete Bewohner an Bord hat; Aufnahme aus einem Armeelager in der Ortschaft Battar Bazar im nepalesischen Distrikt Nuwakot vom 27. August 2026.
    Interview

    Deutsche Hilfsorganisation berichtet:Sturzflut in Nepal "kam ohne jede Vorwarnung"

    mit Video5:09
  3. Menschen beobachten von einem Hausdach aus die von Schlamm überfluteten Häuser nach Sturzfluten in Trishuli im nepalesischen Distrikt Nuwakot am 27. August 2026.

    Sturzflut im Himalaya:Wie Augenzeugen die Flut erlebten: "Nichts ist mehr übrig"

    mit Video1:36
  4. Schlammlawine in Nepal

    Sturzflut an Grenze zu China:Nepal: Hunderte Touristen vermisst - Dutzende Tote

    mit Video2:46