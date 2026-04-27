Update am Abend: Koalition auf Prüfstand und Lindner wird Chef

Guten Abend,

in Berlin tagt der Vorstand der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Was auf den ersten Blick etwas trocken klingt, könnte die Weichen für eine Schicksals-Woche für die schwarz-rote Koalition stellen. Das Ziel: Reformen fürs Land und bessere Umfragewerte für die Parteien. Nach oben geht es derweil für Christian Lindner. Seit Jahresanfang ist der Ex-Finanzminister stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. Kommendes Jahr soll er dann den Vorstandsvorsitz des Autohändlers übernehmen. Außerdem: So ist das "Manifest" des Angreifers der Gala mit Trump vom Wochenende einzuordnen - der Tag.

Bundestagsfraktion der Union vor Kabinettsitzung

Das ist passiert: Unions-Fraktionschef Jens Spahn pocht zum Auftakt einer Klausurtagung des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion darauf, dass das geplante Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung und die Eckpunkte für den Haushalt 2027 am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. "Wir müssen zu politischen Entscheidungen kommen. Und genau die nehmen wir auch heute und morgen hier in den Blick", sagte Spahn.

Unions-Fraktionschef Jens Spahn pocht zum Auftakt einer Klausurtagung des Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion darauf, dass das geplante Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung und die Eckpunkte für den Haushalt 2027 am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. "Wir müssen zu politischen Entscheidungen kommen. Und genau die nehmen wir auch heute und morgen hier in den Blick", sagte Spahn. Das ist der Hintergrund: Die Union hofft, mit den Reformen den Abwärtstrend in den Umfragen zu drehen. Nächste Woche ist die schwarz-rote Regierung unter Kanzler Merz ein Jahr im Amt. In den Umfragen ging es in dieser Zeit stets nach unten.

Die Union hofft, mit den Reformen den Abwärtstrend in den Umfragen zu drehen. Nächste Woche ist die schwarz-rote Regierung unter Kanzler Merz ein Jahr im Amt. In den Umfragen ging es in dieser Zeit stets nach unten. Das sagt ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer: "Es ist eine Mischung aus Endzeit und Zuversicht, die als Stimmung über dem Tagungsgelände liegt." Die Kabinettsitzung könnte über das Schicksal der Koalition entscheiden - 48 Stunden vorher scheint vieles noch nicht geeint.

heute in Deutschland, 27.04.2026, 14:00 Uhr 27.04.2026 | 3:31 min

Neuer Job für Christian Lindner

Das ist passiert: Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner soll im kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden. Lindner war bereits zum Jahresanfang als Vertriebsvorstand in das Unternehmen eingetreten.

Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner soll im kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden. Lindner war bereits zum Jahresanfang als Vertriebsvorstand in das Unternehmen eingetreten. Das ist der Hintergrund: Die Autoland AG vertreibt Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken an 37 Standorten und im Online-Handel und ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands. Es hat demnach 2025 bei über einer Milliarde Euro Umsatz einen operativen Gewinn von fast 100 Millionen Euro erzielt.

Die Autoland AG vertreibt Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken an 37 Standorten und im Online-Handel und ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands. Es hat demnach 2025 bei über einer Milliarde Euro Umsatz einen operativen Gewinn von fast 100 Millionen Euro erzielt. Das sagt der Unternehmensgründer: Von Wilfried Wilhelm Anclam hieß es in einem Podcast: "Das Unternehmen muss in die Hände des Managements. Und der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Er wird der Konzernchef werden."

ZDFheute Xpress, 27.04.2026, 14:37 Uhr 27.04.2026 | 0:29 min

"Manifest" des Angreifers von Trump-Gala

Das ist passiert: Nach dem Angriff auf eine Gala mit US-Präsident Donald Trump am Samstagabend soll der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt werden. Auf der Suche nach seinem möglichen Motiv ist ein Dokument in den Fokus gerückt, welches der Beschuldigte etwa zehn Minuten vor seinem Eindringen in das Gebäude an Mitglieder seiner Familie verschickt haben soll.

Nach dem Angriff auf eine Gala mit US-Präsident Donald Trump am Samstagabend soll der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt werden. Auf der Suche nach seinem möglichen Motiv ist ein Dokument in den Fokus gerückt, welches der Beschuldigte etwa zehn Minuten vor seinem Eindringen in das Gebäude an Mitglieder seiner Familie verschickt haben soll. Das ist der Hintergrund: Das vom Angreifer versendete Dokument lässt sich kaum als klassisches politisches Manifest bezeichnen, schreibt mein Kollege Jan Schneider. Der Text ist eher eine Kombination aus Abschiedsbrief, Rechtfertigung und Kommentar im Stil eines Online-Forums. Er beginnt mit Entschuldigungen an Familie, Kollegen und Studenten, listet "Einsatzregeln" auf und beschreibt Regierungsvertreter als "Ziele, priorisiert vom ranghöchsten bis zum rangniedrigsten".

ZDFheute Xpress, 27.05.2026, 09:00 Uhr 27.04.2026 | 1:36 min

Zahl des Tages

462

So viele Fahrradfahrer sind im vergangenen Jahr im Straßenverkehr umgekommen. Das waren 3,8 Prozent mehr als im Jahr 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. 61,5 Prozent der tödlich verunglückten Fahrradfahrer waren 65 Jahre und älter.

ZDFheute Xpress, 27.04.2026, 11:56 Uhr 27.04.2026 | 0:46 min

Ratgeber: Schock nach Kündigung verarbeiten

17.04.2026 | 1:29 min

Leere, Wut, Selbstzweifel: Nach einer unerwarteten Kündigung treten diese Gefühle oft auf. Was dahintersteckt, was Orientierung gibt und wie der Blick nach vorn gelingen kann.

Sport

Fußball: Der FIFA-Kongress in Vancouver ist überschattet von Diskussionen um die Unabhängigkeit. Die Nähe zwischen Gianni Infantino und US-Präsident Trump steht im Raum.

Schwimmen: Deutschlands Nachwuchs drängt in den Vordergrund - und mischte bei der DM in Berlin die etablierte Spitze auf. Mehrere Teenager sicherten Titel und internationale Normen.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal ansehen

heute Xpress, 27.04.2026, 07:00 Uhr 27.04.2026 | 0:21 min

Guinness-Rekord für Tiramisu: Italienische Konditoren haben in London den Rekord für das größte Tiramisu aufgestellt. 440 Meter lang ist der Dessert-Klassiker geworden - nach zwei Tagen Arbeit.

Ausführlich informiert

Der gestrandete Wal in der Ostsee hat mit ihnen zu kämpfen: Teile von Fischernetzen. Tonnenweise liegen sie auf dem Meeresgrund und werden zu tödlichen Fallen. Eine Taucherin berichtet bei ZDFheute live.

ZDFheute live, 27.04.2026, 11:00 Uhr 27.04.2026 | 12:43 min

Ein Lichtblick

In den Kanälen von Venedig haben freiwillige Helfer nach hunderten Kilo Müll und Schrott getaucht. Sie wollen die Wasserwege sicher und passierbar halten.

heute Xpress, 27.04.2026, 06:30 Uhr 27.04.2026 | 0:20 min

Streaming-Tipp für den Abend

Ivy (Palina Rojinski) ist frisch Single - als ihr ein Orakel prophezeit, dass sie mit ihrer großen Liebe bereits zusammen war. Sie hat nur noch diesen Sommer Zeit herauszufinden, welcher Ex damit gemeint ist. Neue Serie "My Ex", acht Folgen je 40 Minuten. Hier die erste Folge anschauen:

27.04.2026 | 42:56 min

Rezept des Tages: Hackspieße mit Zitronenjoghurt

Volle Kanne, 27.04.2026, ab 09:05 Uhr 27.04.2026 | 8:16 min

Grill-Profi Carsten Goms zeigt, wie einfach und schnell auf dem Grill Hackspieße zubereitet werden können. In das Hackfleisch und die Soße kommen Frühlingskräuter. Zitrone gibt den Frischekick. Hier gibt's das Rezept.

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