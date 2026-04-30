Update am Morgen: Der KI-Tsunami - werden wir bald überflüssig?

Der KI-Tsunami - werden wir bald überflüssig?

Guten Morgen,

so langsam wächst die Sorge. Das spüre ich, wenn ich mit Bekannten, Freunden, Kolleginnen und Kollegen rede. Und vor allem, wenn ich mit jungen Leuten diskutiere, die kurz vor dem Schulabschluss stehen und sich fragen, was für eine Ausbildung oder ein Studium sie machen sollen.

Welche Berufe sind eigentlich noch sicher im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz? Wo sind wir der KI noch überlegen? Und: Wird die KI zu einem Abbau von Jobs führen?

ZDF plan b, 26.04.2026, 15:30 Uhr 26.04.2026 | 43:30 min

Heute veröffentlichen wir im Politbarometer - basierend auf einer exklusiven Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen - eine Zahl, die selbst uns überrascht hat: 66 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass Künstliche Intelligenz Jobs vernichten wird. Eine Zweidrittel-Mehrheit - die sehen wir in den Umfragen auch nicht alle Tage.

Passend dazu werden heute in Nürnberg die neuen Arbeitsmarktdaten verkündet. Noch ist der Einfluss der KI bei uns in Deutschland (anders als in den USA) nicht so deutlich zu erkennen. Doch nach den Dreharbeiten zu unserem neuen Film muss ich Ihnen ehrlich sagen: Die Ruhe trügt.

Hanna Günther, Stefan Ebling und ich sind für unseren neuen Film in der Reihe "Am Puls" tief eingetaucht in die Job-Frage. Wir wollten wissen: Wer gewinnt das Duell Mensch gegen Maschine? Und wir sind bei fast jedem Dreh überrascht worden.

Wir haben Experimente gewagt, bei denen wir uns sicher waren: "Das schafft die KI nie." Wir haben uns geirrt.

Und wir haben Leute mit Jobs getroffen, die in fast jeder Zukunfts-Studie bereits totgesagt wurden. Doch ausgerechnet diese Berufe erwiesen sich im Praxistest als erstaunlich "KI-resistent".

Sicher kann ich heute nur eines sagen: Da rollt ein Tsunami auf uns zu. Eine Riesenwelle, die fast alles und fast jeden erfassen dürfte. Die Frage ist, ob wir das Surfbrett bereithalten oder einfach nur untergehen.

"Frisst die KI unsere Jobs?" - Der Film läuft am morgigen Freitag um 19:20 Uhr im ZDF. Sie können ihn aber jederzeit auch jetzt schon ansehen:

01.05.2026 | 53:44 min

Schreiben Sie mir: Haben Sie Angst um Ihren Job - oder freuen Sie sich auf die digitale Entlastung? Ich bin gespannt auf Ihre Perspektiven - zu der Frage an sich und natürlich zu unserem Film! Denn ich bin mir auch relativ sicher: Das wird nicht unser letzter Film zu dem Thema sein.

Herzliche Grüße (und für alle Glücklichen: ein schönes langes Mai-Wochenende!)

Ihr Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Was im Iran-Krieg passiert ist

Laut UN 21 Hinrichtungen in Iran seit Kriegsbeginn: Mehr als 4.000 Personen wurden zudem in den vergangenen Wochen wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit festgenommen. Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, verurteilt die Festnahmen und Hinrichtungen in Iran scharf.

Merz bleibt nach Trump-Kritik bei Kritik: Der Iran-Krieg belastet das deutsch-amerikanische Verhältnis immer mehr. Auch nach Donald Trumps scharfer Attacke gegen Bundeskanzler Friedrich Merz bleibt dieser bei seiner Kritik am Vorgehen der USA im Krieg in Iran. In einem Social-Media-Post kündigte der US-Präsident an, den Abzug von US-Truppen aus Deutschland zu prüfen.

Trump telefoniert mit Putin: In einem Telefonat haben US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin über den Iran-Krieg beraten. Der Kremlchef halte Trumps Entscheidung "für richtig", die Waffenruhe mit Iran zu verlängern, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow vor Journalisten. Dies gebe den Verhandlungen "eine Chance und dürfte insgesamt zur Stabilisierung der Lage beitragen". Der US-Präsident bestätigte das Telefonat. Es sei ein sehr gutes Gespräch gewesen.

Verteidigungsminister Hegseth verteidigt Iran-Krieg vor dem Kongress: Er wies die Darstellung zurück, die US-Truppen steckten in dem unpopulären Konflikt in einer ausweglosen Situation fest. "Sie nennen es einen Sumpf und liefern unseren Feinden damit Propagandamaterial? Schämen Sie sich für diese Aussage", sagte Hegseth vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses mit Blick auf die Demokraten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

Bundeskanzler Merz besucht das Heer in Munster / EZB-Ratssitzung mit Zinsentscheidung / 400 Jahre Reeperbahn 30.04.2026 | 0:54 min

Iran-Krieg bremst erhofften Aufschwung: Die deutsche Wirtschaft bekommt die Folgen des Iran-Kriegs mit voller Wucht zu spüren. Ökonomen erwarten für das erste Quartal bestenfalls ein minimales Wachstum. Eine erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) veröffentlicht das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag.

Merz besucht Bundeswehr-Soldaten: Mit einem Besuch bei einer Heeresübung im niedersächsischen Munster will sich Friedrich Merz über die Einsatzbereitschaft der Landstreitkräfte informieren. Bei einer dynamischen Vorführung wird dem Bundeskanzler gezeigt, wie das Heer unter veränderten Bedingungen künftig kämpfen wird.

EZB gibt Leitzins bekannt: Vor dem Hintergrund steigender Inflationsgefahr infolge des Iran-Krieges steckt die Europäische Zentralbank heute ihren Zinskurs ab. An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung eine weitere geldpolitische Pause erwartet. Der Leitzins dürfte somit bei 2,0 Prozent verharren.

Sport

Im Fußball steht heute die Europa League im Fokus. In Braga startet Freiburg den Kampf um ein Finalticket in der Europa League. Eine wichtige Hilfe für Coach Julian Schuster auf dem Weg dorthin war sein Vorgänger Christian Streich.

ZDF Sportstudio, 29.04.2026, 11:47 Uhr 29.04.2026 | 0:36 min

Champions League

Die Erwartungen vor dem Hinspiel zwischen Paris und Bayern waren gewaltig - und sie werden noch übertroffen. Das unglaubliche 5:4 ist schon jetzt eine Partie für die Fußball-Geschichte.

29.04.2026 | 2:59 min

Gute Ausgangslage für den FC Arsenal: Bei einem nach der Pause auf den Sieg drückenden Atletico Madrid heißt es am Ende 1:1. Mehrfach im Blickpunkt steht der Schiedsrichter:

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Grafiken des Tages

Der April war laut Deutschem Wetterdienst in vielen Regionen deutlich zu trocken - trifft das auch auf Ihren Ort zu? Machen Sie für Ihre Region den Vergleich im Wettermonitor.

Zahl des Tages

400

"Auf der Reeperbahn nachts um halb eins", sang Hans Albers schon 1954 und brachte mit Heinz Rühmann im gleichnamigen Film eine Kneipe zum Laufen. Heute riecht es im Kiez nach Döner, Currywurst, schalem Alkohol und dem Verruchtsein vergangener Tage. Hamburgs "sündigste Meile der Welt" ist längst Partymeile: bunt, mit viel Glitzer und vergleichsweise wenig Rotlicht. Für die Menschen in St. Pauli ist das aber kein Grund, den 400. Geburtstag der Reeperbahn ab heute ordentlich zu feiern.

Quelle: Imago

Ein Lichtblick

ZDF Volle Kanne, 29.04.2026, 09:05 Uhr 29.04.2026 | 3:19 min

Wiener Walzer zum Auftakt: Wenn der Tanzlehrer ins Seniorenheim kommt, ist gute Laune garantiert. Seine Tanzstunden sind von Lebensfreude geprägt und schaffen besondere Momente im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner.

Gesagt

Ich bin die ganze Zeit König. Du musst es sein. „ König Carl XVI. Gustaf von Schweden

In Schweden wird heute der 80. Geburtstag von Carl XVI. Gustaf gefeiert. Der König ist schon seit 1973 Staatsoberhaupt, 1976 heiratete er die Deutsche Silvia Sommerlath.

ZDFheute, 30.04., 06:03 Uhr 30.04.2026 | 1:28 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 30.04.2026 | 2:47 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Donnerstag ist es wieder meist sonnig. Nur ganz im Osten gibt es ein paar harmlose Wolken. Es weht ein lebhafter Ostwind und die Temperatur steigt auf 14 bis 23 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein