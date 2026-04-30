Harte Repressionen:UN: Iran richtete seit Kriegsbeginn 21 Menschen hin
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die zahlreichen Festnahmen und Hinrichtungen in Iran in den vergangenen Wochen scharf verurteilt.
Iran hat seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel vor zwei Monaten mindestens 21 Menschen hingerichtet und mehr als 4.000 Personen wegen Vorwürfen der Gefährdung der nationalen Sicherheit festgenommen. Das teilte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Mittwoch mit.
Mindestens neun Menschen seien im Zusammenhang mit Protesten im Januar exekutiert worden, zehn wegen angeblicher Mitgliedschaft in Oppositionsgruppen und zwei wegen Spionagevorwürfen.
Er forderte die iranischen Behörden auf, alle weiteren Hinrichtungen zu stoppen und willkürlich Inhaftierte freizulassen.
Folter und Misshandlung
Bei regierungsfeindlichen Protesten im Januar töteten die iranischen Behörden Tausende Menschen - es waren die schwersten innenpolitischen Unruhen seit der Islamischen Revolution 1979. Nach Angaben der in Norwegen ansässigen Organisation Iran Human Rights wurden insgesamt mindestens 3.646 Menschen festgenommen, davon mindestens 767 nach Beginn eines Waffenstillstands am 8. April.
Viele der Inhaftierten seien verschwunden, gefoltert oder anderweitig misshandelt, und teils vor laufenden Kameras zu Geständnissen gezwungen worden, sagte Türk. Unter den Festgenommenen seien auch Minderjährige, denen die Todesstrafe drohe.
Türk erinnerte zudem an die Friedensnobelpreisträgerin und Menschenrechtlerin Narges Mohammadi. Sie befindet sich den Angaben nach weiterhin unter lebensbedrohlichen Bedingungen in Haft. Der Gesundheitszustand Mohammadis habe sich nach einem Herzinfarkt verschlechtert.
Im Chabahar-Gefängnis im Südosten des Iran hätten Sicherheitskräfte mindestens fünf Menschen getötet, als diese gegen ausbleibende Essenslieferungen protestiert hätten. In den Gefängnissen gebe es zu wenig Essen, Wasser, Hygieneartikel und medizinische Betreuung, so Türk. Die Familien wüssten oft nicht, wo ihre Angehörigen sind. Türk verlangte ein Ende der Vollstreckung der Todesstrafe, faire Verfahren und rief die Behörden auf, willkürlich Inhaftierte unverzüglich freizulassen.
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