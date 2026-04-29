Schah, Scharia und Raketen:Wie die USA und Iran zu Erzfeinden wurden
von Gert Anhalt
Operation Epic Fury war der Höhepunkt - und noch lange nicht der Schlusspunkt - der vergifteten Beziehungen zwischen den USA und Iran. Wo liegen die Ursachen dieses Konfliktes?
Es gibt wohl weltweit keine zweite Staatenbeziehung, die über so lange so zerrüttet und hasserfüllt war die zwischen Teheran und Washington. Einige Beispiele:
- Der Sturz von Premier Mossadegh durch die CIA
- Die amerikanische Unterstützung für den verhassten Schah
- Die Besetzung der US-Botschaft in Teheran
- Die US-Hilfe für Irak im ersten Golfkrieg gegen Iran
- Der Abschuss des iranischen Airbus mit 290 Toten
- Die Zuordnung Irans zur "Achse des Bösen"
- Die US-Rakete auf General Soleimani.
Der Schah und die schiitischen Geistlichen
"Nieder mit den USA" und "Nieder mit Israel" erklingt es seit der islamischen Revolution immer wieder auf den Hasskundgebungen des iranischen Regimes. Vor 1979 war Iran fast 40 Jahre lang von Reza Pahlavi, dem Schah, regiert worden, der sowohl mit Amerika als auch mit Israel gute Beziehungen unterhielt.
Sehr schlecht aber waren seine Beziehungen zu den schiitischen Geistlichen. Die nämlich bangten um ihre Macht, hielten seine Modernisierungsversuche für Teufelszeug und warnten vor dem üblen Einfluss des Auslandes. Religiöses Erwachen, soziale Spannungen und die brutale Unterdrückung der Opposition gipfelten im Umsturz und der Vertreibung des Schahs. Und aus dem Exil schwebte Ayatollah Khomeini in Teheran ein, um den Gottesstaat zu gründen.
Revolutionswächter: Wie Irans Revolutionsgarde entstand
Zur Machtsicherung ließ er eine Miliz, die sogenannten Revolutionswächter, formen, später das "Corps der iranischen Revolutionsgarde" kurz IRGC. Jung, fanatisiert und zum Märtyrertod entschlossen, warfen sie sich 1980-1988 in die Schlachten des ersten Golfkrieges, erlitten hohe Verluste und waren danach die Helden der Republik. Nichts schweißte sie so zusammen wie der Hass auf "den kleinen und den großen Satan" Israel und die USA.
Nach Khomeini kam Khamenei. Zwei "Obersten Führern" im Iran standen in 47 Jahren acht US-Präsidenten gegenüber, von denen keiner es schaffte oder keiner daran interessiert war, die Beziehungen, wenn nicht zu normalisieren, dann wenigstens zu entschärfen.
Unter Präsident Obama kam 2015 immerhin jenes internationale Abkommen zustande, das Kontrollen des iranischen Atomprogramms gegen Aufhebung der Sanktionen vorsah, an dem auch die EU und China beteiligt waren. Ein diplomatischer Meilenstein nach jahrelangen Verhandlungen. Präsident Trump kündigte es drei Jahre später.
Trumps Entscheidung für den Krieg
Die Faszination dieses (übrigens ungedienten) Präsidenten mit militärischer Macht oder deren Androhung, der aggressive Kriegerkult seines "Kriegsministers" Hegseth, das Drängen seines Freundes Netanjahu, und der Schlag gegen Venezuela - all das mag den 47. Präsidenten in den Krieg getrieben haben, auf den keiner seiner Vorgänger sich einlassen wollte.
Denn mit den Jahren war das IRGC immer reicher, radikaler und robuster geworden und zum gefährlichsten Störenfried im Nahen Osten. Es beherrschte alle Bereiche der iranischen Wirtschaft und führte mit seiner "Achse des Widerstandes" Hilfstruppen in Libanon, Syrien, Irak, Jemen und den Palästinensergebieten an, die Israel zermürben und am Ende vernichten sollten. Das Corps mit seinen ca. 200.000 Mitgliedern kontrolliert auch das Atomprogramm - das Israel im 12-Tage-Krieg 2025 mit Unterstützung Trumps für immer beenden wollte. Was nicht gelang, weswegen Epic Fury, der epische Zorn, folgte.
Wer hat die Macht in Iran?
Zwar konnte Israel die Schattenarmeen ringsherum schwächen, aber im Iran selbst haben die IRGC-Kommandeure das Mullah-Regime inzwischen ersetzt. Nicht nur würgten sie die Volksaufstände vom Januar 2026 mit Massakern ab - weswegen sie nun auf der Terrorliste der EU stehen.
Mit ihren Angriffen auf die Golfmonarchien und dem Würgegriff an der Straße von Hormus halten sie ihre reichen Nachbarn und die Weltwirtschaft als Geiseln und haben mächtige Druckmittel in ihrem Überlebenskampf. Ironischerweise verdanken sie das Donald Trump.
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