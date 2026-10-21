Update am Morgen: Meloni, Krawalle und die Kunst der Leichtigkeit

Guten Morgen,

nach den schweren Ausschreitungen in Mailand will die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni nun 500 weitere Soldaten in die italienische Finanzmetropole schicken. Sie sollen die seit 2008 laufende Militärmission "Strade sicure" (Sichere Straßen) unterstützen und weitere Ausschreitungen verhindern.

Denn auch im Süden rumort es. Olivenbauern in Apulien und Lkw-Fahrer in Kampanien protestieren lautstark gegen die Teuerungen und blockieren Straßen. Es gibt bereits Versorgungsengpässe. Und Meloni wirkt nervös. Heute auf den Tag genau vor vier Jahren bekam sie den Auftrag zur Regierungsbildung. Die erste Frau an der Spitze Italiens. Ultrarechts. Eisiger Blick. Durchsetzungsstark.

heute in Europa vom 20.10.2026 um 16:28 Uhr. 20.10.2026 | 1:31 min

Als Meloni damals die Treppen des Palazzo Chigi selbstbewusst hinaufstieg, gaben ihr viele kein ganzes Jahr als Ministerpräsidentin. Heute stellt Meloni einen Regierungsrekord auf. Vier Jahre im Amt. Donnerwetter! Keine andere Regierung der italienischen Republik hat länger durchgehalten - und Meloni seither einen erstaunlichen Drahtseilakt hingelegt.

Auf internationalem Parkett ist sie moderat und erfolgreich. Doch innenpolitisch läuft es derzeit für Meloni nicht so glatt. Migrationspolitik? Schwierig. Justizreform? Gescheitert. Und jetzt? Unmut im ganzen Land. Auch Schülerinnen und Schüler fluten in diesen Tagen wütend die Straßen, um gegen die desaströsen Zustände an ihren Schulen zu protestieren.

auslandsjournal vom 20.10.2026 um 14:57 Uhr. 22.10.2026 | 29:11 min

Dass sich vor allem viele junge Menschen in Italien nicht von ihrer Regierung gesehen fühlen, haben wir auch auf unserer Drehreise quer durch Italien erlebt. Unseren Film können Sie hier streamen und vielleicht ein wenig von der warmen Dolce-Vita-Leichtigkeit spüren, die uns an vielen Orten begegnet ist. Ein bisschen davon würde derzeit sicher auch der italienischen Regierungschefin guttun. Und vermutlich uns allen.

Ich wünsche Ihnen einen leichtfüßigen Mittwoch!

Barbara Lueg, Korrespondentin im Studio Rom

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 21.10.2026, 00:30 Uhr 21.10.2026 | 0:58 min

Verkehrsminister-Treffen in Bayern: Die Verkehrsminister der Länder beraten ab heute im bayerischen Hohenschwangau zwei Tage lang vor allem über die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Nach Informationen von ZDFheute steht auch ein bundesweites Nahverkehrsticket für Gelegenheitsfahrer zur Diskussion.

BGH entscheidet über Auskunftspflichten der Schufa: Der Bundesgerichtshof entscheidet heute, wie ausführlich die Schufa Betroffene über die Berechnung ihres Scores informieren muss. Vier Privatpersonen halten die bisherigen Auskünfte für unzureichend und verlangen mehr Transparenz. Die Verfahren betreffen das alte Scoring-Verfahren, nicht den im März 2026 eingeführten neuen Score.

Merz-Rede bei Berlin Global Dialogue: Bundeskanzler Friedrich Merz spricht heute beim "Berlin Global Dialogue". Bis Donnerstag kommen an der Berliner Wirtschaftshochschule ESMT rund 1.500 Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen, um über neue Allianzen zu beraten. Hintergrund sind geopolitische Verschiebungen und technologische Umbrüche.

Ausführlich informiert

ZDFheute live vom 20.10.2026 um 20:34 Uhr. 20.10.2026 | 41:58 min

Fünf Staaten stehen bei den anstehenden Midterms in den USA besonders im Fokus. Wer dort gewinnen könnte und welche Folgen die Ergebnisse für Trumps Präsidentschaft haben, analysiert ZDFheute live.

Sportlich in den Tag

Bayerns Reifeprüfung gegen Arsenal: In der Champions League wartet am Abend ein richtiger Härtetest gegen Englands Meister FC Arsenal auf die Münchner. Was haben die Bayern aus der 1:3-Niederlage bei Arsenal in der vergangenen Saison gelernt? Ist die Leistungsdelle nach dem 6:1 gegen Leipzig ganz überwunden? Wie kann der gesperrte Michael Olise halbwegs ersetzt werden? Viele Fragen vor dem Knaller-Duell am Abend (21 Uhr). Die Highlights anschließend in der Videozusammenfassung.

Der erst 19-jährige Yan Diomande wechselte für eine Rekordsumme zu Real Madrid. Quelle: Witters

Vor einer Herkulesaufgabe steht auch RB Leipzig bei Real Madrid: Die Sachsen treffen in der spanischen Metropole auch auf ein Stück eigene Vergangenheit. Denn in den Reihen der Madrilenen steht der 19-jährige Yan Diomande, der erst zur neuen Saison für die Rekordablösesumme von 125 Millionen Euro zu den Galaktischen gewechselt war und sich dort bereits ins Team gekämpft hat.

Gesagt

Quelle: dpa

Die "Star Wars"-Saga ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der Filmgeschichte. Der erste Teil erschien 1977 mit Carrie Fisher in einer der Hauptrollen. Heute wäre die Schauspielerin 70 Jahre alt geworden. In "Eine neue Hoffnung" sagte sie:

Hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Du bist meine einzige Hoffnung. „ Carrie Fisher in Star Wars als Prinzessin Leia

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.10.2026 | 2:09 min

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So wird das Wetter heute

Heute regnet es verbreitet. Länger trocken bleibt es nur ganz im Osten und im Nordwesten. Die Temperaturen erreichen 9 bis 16 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld