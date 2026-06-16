Update am Morgen: Spione zum Wegwerfen

Guten Morgen,

an einem Tag wie jedem anderen seit einigen Jahren: Auch heute wird Russland versuchen, uns im demokratisch und westlich gesinnten Teil Europas das Leben schwerer zu machen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern leider Alltag.

Hybride Bedrohungen sind selbstverständlich geworden. Desinformationskampagnen, Attacken auf die Infrastruktur, Stromausfälle hier und ein angesägter Mast an einer Bahntrasse dort. Und immer wieder gibt es genügend Hinweise, dass so ein Störfeuer ins Zivilleben hinein aus Moskau dirigiert wird.

phoenix am 27.05.2026 27.05.2026 | 16:44 min

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wird deshalb heute in Berlin das neue Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen einweihen, in dem alle mit dem Thema befassten Sicherheitsbehörden aus Bund und Ländern vernetzt sind. Erkenntnisse über Cyberangriffe, Sabotage, Drohnensichtungen und vieles mehr laufen dort ein und werden direkt ausgewertet.

Beteiligt sind neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundesnachrichtendienst und dem Militärischen Abschirmdienst auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das Zollkriminalamt, die Landeskriminalämter, der Generalbundesanwalt. Die Liste ist lang. So wie die Liste der Bedrohungen.

Oft arbeiten ausländische Geheimdienste mit kriminellen Organisationen zusammen, sodass die eigentlichen hybriden Angreifer im Dunklen bleiben, selbst wenn eine Aktion auffliegt. Moskau vor allem setzt gern sogenannte "Wegwerfagenten" ein. Man könnte auch sagen: nützliche Idioten, die sich für Sabotageakte nutzen lassen, indem sie sich für ein politisches Ziel einspannen lassen oder die einfach Kasse machen wollen. Die Enttarnung solcher Einwegspione wird vom Auftraggeber dabei in Kauf genommen.

Die Zahl der Wegwerfagenten, so stellte das niedersächsische Innenministerium kürzlich fest, hat zugenommen. Niedersachsen ist durch seine Häfen und die dichte Bundeswehr-Infrastruktur besonders betroffen. Wir erleben eine "Renaissance der Spionage", stellte die niedersächsische Innenministerin fest. Für die nächste spannende Agentenstaffel reicht also der Blick aus dem Fenster.

Hybride Angriffe sollen das Vertrauen der Bevölkerung in staatliches Handeln und Demokratie erschüttern - schenken wir unser Vertrauen also lieber dem neuen Abwehrzentrum.

Einen wachen Tag wünscht Ihnen

Ihr Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine: Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten am Abend in Luxemburg offiziell die Aufnahme von Gesprächen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Beginn der Beitrittsverhandlungen zur EU gelobt. "Die Eröffnung des ersten Clusters in den EU-Beitrittsverhandlungen Moldaus und der Ukraine sendet das klare Signal, dass Europas Fortschritt nicht gestoppt werden kann", sagt Selenskyj in einem Video.

Ukraine greift Versorgungsbrücken zur Krim an: Die Ukraine hat alle Straßenverbindungen zur Halbinsel Krim unter Beschuss genommen. Russland reagiert mit Angriffen auf ukrainische Kulturstätten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Einweihung des gemeinsamen Zentrums zur Abwehr hybrider Bedrohungen / Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartung / Vorstellung der neuesten Bepanthen-Kinderförderung-Sozialstudie 13.06.2026 | 1:13 min

G7-Gipfel berät in Évian: Die Staats- und Regierungschefs der G7 setzen mit Beratungen über die Friedensbemühungen für die Ukraine ihren Gipfel fort. An den Gesprächen soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen.

EU-Parlament über US-Handelsabkommen: Das Europaparlament stimmt über die vollständige Umsetzung des Zollabkommens mit den USA ab. Die EU-Kommission hatte sich im vergangenen Sommer auf den Zolldeal eingelassen, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden. Gleichzeitig musste die Europäische Union aber einige Zugeständnisse machen.

Bombenentschärfung in Potsdam: Wegen der Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden am Dienstag Teile der Potsdamer Innenstadt geräumt. Die US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war auf einer Baustelle an der Leipziger Straße gefunden worden. Um den Fundort wurde ein Sperrkreis von 700 Metern errichtet.

Was im Nahen Osten passiert ist

Bericht: Mehrere iranische Schiffe passieren US-Blockade: Nach der Einigung zwischen den USA und Iran haben die ersten iranischen Schiffe nach Angaben staatlicher Medien das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert.

Vance: Absichtserklärung ist ein "sehr allgemeines Dokument": Der US-Vizepräsident sagte dem Sender CNN, die Absichtserklärung sei eineinhalb Seiten lang. "Bei einer Reihe von Themen müssen wir diese Dinge erst in der Phase der technischen Verhandlungen klären."

UN: Weniger Beschuss im Libanon seit Iran-Einigung: "Von Mitternacht bis 16.00 Uhr Ortszeit beobachtete die UN-Mission Unifil einen Rückgang der Gewalt und des Schusswechsels", sagte ein UN-Sprecher. In dem Zeitraum wurden demnach 133 Geschosse und zwei Luftangriffe verzeichnet, die den israelischen Streitkräften zugeschrieben werden. Geschosse der Hisbollah oder anderer nichtstaatlicher Akteure seien nicht registriert worden.

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Ausführlich informiert

Hoffnungsschimmer für Nahost: In einem ZDF spezial informieren wir über das Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA und die Folgen:

ZDFspezial, 15.06.2026, 19:20 Uhr 15.06.2026 | 16:42 min

Gesagt

Journalistin und Autorin Shahrzad Osterer bewertet die Vereinbarung im Iran-Krieg im ZDFspezial mit Skepsis:

Das Regime [in Iran] wird sich an der eigenen Bevölkerung rächen. „ Shahrzad Osterer, Journalistin und Autorin

ZDFspezial, 15.06.2026, 19:20 Uhr 15.06.2026 | 2:57 min

Fußball-WM 2026

Spanien blamiert sich gegen Kap Verde. Deren 40-jähriger Torhüter Vozinha macht das Spiel seines Lebens, lässt keine Gegentore zu - und gewinnt binnen einer Halbzeit mehr als eine Million Instagram-Follower. Außerdem trifft Belgiens Edeljoker Lukaku nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung. Was sonst heute Nacht bei der Fußball-WM passiert ist:

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Mehr Sport

Zverev startet in Rasensaison: Tennisspieler Alexander Zverev schlägt nach seinem Titelgewinn bei den French Open beim Rasenturnier im westfälischen Halle auf. Der 29-Jährige trifft in der ersten Runde des Hauptfeldes der Terra Wortmann Open auf den Tschechen Vit Kopriva.

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Im Tierpark Ströhen sorgen aktuell drei kleine Otterbabys für große Freude bei den Besuchern:

hallo Deutschland, 15.06.2026, 16:42 Uhr 15.06.2026 | 1:18 min

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.06.2026 | 1:53 min

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So wird das Wetter heute

Am Dienstag wechseln Sonne und Wolken. Während es im Norden trocken bleibt, ziehen in der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad an der Nordsee und sommerliche 30 Grad am Oberrhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher