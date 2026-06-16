Ukraine greift Krim-Brücken an - Kraftstoff wird knapp

Putins Vergeltung trifft Kulturstätten:Ukraine greift Versorgungsbrücken zur Krim an
von Christian Mölling und András Rácz
Die Ukraine hat alle Straßenverbindungen zur Halbinsel Krim unter Beschuss genommen. Russland reagiert mit Angriffen auf ukrainische Kulturstätten. Die Militäranalyse.
Im Laufe der Woche hat die Ukraine alle Straßenbrücken angegriffen, die die Krim-Halbinsel mit dem russisch besetzten ukrainischen Festland verbinden. Sowohl die Brücken bei Tschonhar als auch die Straße bei Armjansk-Perekop wurden mehrfach von Drohnen und Raketen getroffen.
Derweil hat sich die Kraftstoffknappheit auf der Krim verschärft. Auf dem größten Teil der Halbinsel konnten nur staatliche Dienste und Rettungskräfte Kraftstoff kaufen.
Ersatzbrücken werden zu Fallen
Zwar ist bislang keine der Brücken eingestürzt, doch muss Russland auf auf dem Wasser schwimmende Pontonbrücken zurückgreifen, um die beschädigten Bauwerke zu ersetzen, was die Logistik erheblich einschränkt.
Am 12. Juni wurde ein großer russischer Lkw-Konvoi getroffen, während er darauf wartete, eine Pontonbrücke bei Armjansk zu überqueren - den verfügbaren Bildern zufolge wurden mindestens 50 Lkw bei dem Brand zerstört.
Berichten der Krim-Partisanenbewegung Atesh zufolge plant Russland, das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte aus Sewastopol auf der Krim zu verlegen. Die logistischen Schwierigkeiten und ukrainische Angriffe beeinträchtigen dessen Funktionsfähigkeit zunehmend. Das neue Hauptquartier soll von Noworossijsk aus operieren.
Putin antwortet mit Angriff auf Kulturgüter der Ukraine
In seiner Rede zum Tag Russlands am 12. Juni forderte der russische Präsident Wladimir Putin eine Intensivierung der Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur als Vergeltung für die jüngsten Langstrecken-Drohnenangriffe. Daraufhin führte Russland in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni einen groß angelegten Luftangriff gegen die Ukraine durch, der vor allem Kiew, Charkiw und Dnipro traf.
Nach den vorliegenden Informationen richteten sich die Angriffe systematisch gegen das kulturelle Erbe der Ukraine. Das Kiewer Höhlenkloster und seine Kathedrale (ein Unesco-Weltkulturerbe) in Kiew wurden schwer getroffen, ebenso wie das Museum "Mystetskyi Arsenal" und das berühmte Dowschenko-Filmstudio.
In Charkiw wurde das Kunstmuseum schwer beschädigt, während in Dnipro ein großes Musikinstrumentenmuseum getroffen wurde.
Russland rückt bei Kostjantyniwka weiter vor
Im Laufe der Woche fanden die intensivsten Landkämpfe in und um Kostjantyniwka statt. Russische Truppen sind sowohl am nordöstlichen als auch am südwestlichen Stadtrand vorgerückt, während die Ukrainer das Stadtzentrum weiterhin halten.
Ukraine reformiert Wehrdienst
Die Ukraine kündigte eine umfassende Reform des Wehrdienstes an, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. Es sollen erhebliche Erhöhungen der Gehälter und Zulagen geben sowie ein befristeter Wehrdienst eingeführt werden.
Es bleibt abzuwarten, wie Kiew den Übergang zum neuen System bewältigen wird, einschließlich der Spannungen zwischen Personen, die unter unterschiedlichen Bedingungen dienen.
Kraftstoffe werden massiv rationiert
Aufgrund anhaltender ukrainischer Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur, insbesondere auf Raffinerien, begannen einige Tankstellen in Moskau, St. Petersburg und sogar in Tatarstan, die an Privatpersonen verkaufte Kraftstoffmenge zu begrenzen. Letzteres ist eine der ölreichsten Regionen Russlands.
Nach offiziellen Angaben sollen diese Beschränkungen mindestens einen Monat lang bestehen bleiben. Das wahrscheinliche politische Motiv dahinter ist, sicherzustellen, dass der Agrarsektor über genügend Kraftstoff für die Sommerarbeiten verfügt.
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