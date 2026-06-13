Ukraine: Laut UN so viele zivile Opfer wie zuletzt im April 2022

Die Vereinten Nationen melden einen drastischen Anstieg ziviler Opfer im Ukraine-Krieg. Der Mai erreicht den höchsten Monatswert seit 2022 - vor allem Verluste fernab der Front.

Rettungskräfte löschen ein Feuer in einem Wohnhaus, das nach einem russischen Angriff in Kiew zerstört wurde. Quelle: dpa

Die Vereinten Nationen haben in der von Russland angegriffenen Ukraine im Mai einen Höchststand an verletzten und getöteten Zivilisten innerhalb eines Monats seit April 2022 registriert. Mindestens 274 Menschen seien im Mai getötet und weitere 1.763 verletzt worden, heißt es in einem Bericht des Büros des Hohen Kommissars für Menschenrechte.

Das entspreche einem Anstieg um 93 Prozent im Vergleich zum Mai 2025, in dem demnach 191 Tote und 865 Verletzte registriert worden waren.

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Opfer eher in Städten fernab der Front

Auf Angriffe mit Raketen und Drohnen gehen demnach 45 Prozent der Opfer zurück, meist in Städten fernab der Front wie Kiew und Dnipro. Nahe der Front seien Drohnen mit kurzer Reichweite die Hauptursache für zivile Opfer gewesen.

Noch nie seit Kriegsbeginn seien damit so viele Menschen in einem Monat getötet (64) und verletzt (539) worden wie im Mai.

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Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mehr als 16.000 Zivilisten getötet und mehr als 46.000 verletzt.

Aufgrund des fehlenden Zugangs zu den von Russland eroberten Gebieten sind in den UN-Statistiken nicht alle Opfer erfasst.

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Quelle: dpa