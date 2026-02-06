Update am Morgen: Der Winter der Reform-Debatten

Guten Morgen,

aus dem Herbst der Reformen ist in der schwarz-roten Koalition ein Winter der Debatten über Reformen geworden. So heftig gar, dass die SPD der Union "Klassenkampf von oben" vorwirft, wie es Juso-Chef Philipp Türmer formulierte. JU-Chef Johannes Winkel hält dem entgegen, "Dutzende Milliarden" könnten durch Kürzungen im Sozialbereich eingespart werden.

Die März-Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werfen ihre Schatten voraus. Vor allem eine Frage bewegt die Gemüter: Arbeiten wir zu wenig? Das wollten wir auch im neuen Politbarometer wissen. Eine deutliche Mehrheit sagt: Nein, der Vorwurf ist nicht berechtigt.

In der Unions-Anhängerschaft ist die Ansicht weit verbreitet, dass bei uns insgesamt mehr gearbeitet werden müsste, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. In den Anhängerschaften aller anderen Parteien fällt die Zustimmung hierzu deutlich geringer aus. In der Gesamtheit ist das Meinungsbild ausgeglichen.

Fast ein Drittel der Deutschen sieht die Sozialversicherungen kurz vor dem Kollaps. Was tun, um sie davor zu bewahren? Zur Lösung der Unterfinanzierung der Sozialversicherungskassen spricht sich eine Mehrheit für einen höheren Steuerzuschuss aus, jeweils Minderheiten sind für Leistungskürzungen oder Beitragserhöhungen.

Der Koalition wird allerdings nicht viel zugetraut, wenn es um große Reformen bei den Sozialversicherungen geht. Fast drei Viertel gehen nicht davon aus, dass die Bundesregierung hier einen wichtigen Beitrag leisten wird. Aus der leichten Aufhellung bei den Bewertungen der Arbeit von Regierung und Kanzler, die wir im letzten Politbarometer verzeichnet haben, ist kein Trend geworden. Die Bewertungen von Schwarz-Rot und auch der Arbeit von Friedrich Merz persönlich dümpeln auf niedrigem Niveau vor sich hin.

In der Sonntagsfrage spiegelt sich der negative Blick auf Regierung und Kanzler wider: Die Werte von Union und SPD verändern sich nicht.

Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal

Was heute noch wichtig ist

Verhandeln ohne Vertrauen: Heute finden in der omanischen Hauptstadt Maskat die lang erwarteten Atomgespräche zwischen Teheran und Washington statt. Doch militärische Drohungen überschatten den Dialog.

Merz beendet Reise durch die Golfregion: Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), der letzten Station der Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz durch die Golfregion, wird es heute um Energie, Rüstung und Konflikte in der Region gehen.

So liefen die deutschen Exporte 2025: Die deutschen Exporteure stehen auf den Weltmärkten unter Druck. Wie sich die Ausfuhren 2025 konkret entwickelt haben, werden die Zahlen des Statistischen Bundesamts heute zeigen.

Ausführlich informiert

Was zum Erfolg der Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi fehlt: Die Friedensgespräche zwischen Ukraine, Russland und den USA haben wieder keinen Durchbruch gebracht. Worauf sich trotzdem geeinigt wurde und wie es weiter gehen soll, analysiert ZDFheute live.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Olympische Winterspiele

Im Eiskunstlauf gehen heute Vormittag mehrere Team-Entscheidungen über die Bühne. Im Curling Mixed laufen Vorrundenspiele in Cortina, unter anderem mit Beteiligung von Italien, der Schweiz, den USA und Kanada. Auch das Frauen-Eishockey setzt am Nachmittag die Vorrunde fort, mit Partien zwischen Frankreich und Japan sowie Tschechien und der Schweiz.

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Am Abend stehen die Winterspiele von Mailand und Cortina ganz im Zeichen der feierlichen offiziellen Eröffnung. Um 20 Uhr soll die Eröffnungsfeier im Milano San Siro Olympic Stadium stattfinden. Mit dabei sein wird dort auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die deutschen Fahnenträger werden Leon Draisaitl und Katharina Schmid sein.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Grafik des Tages

In mehreren Bundesländern gibt es heute Halbjahreszeugnisse. Ein Blick in die Statistik zeigt: Deutschlands Schulen sind in den letzten Jahren deutlich internationaler geworden. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Schulformen und zwischen Schülern und Lehrern.

Zahl des Tages

230.000.000

Etwa 230 Millionen Frauen und Mädchen sind von den Folgen weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. Heute gibt es weltweite Aktionen gegen die Verstümmelung.

Podcast

heute journal - der Podcast : Weniger Teilzeit für mehr Wachstum? Video 27:33

Gesagt

Das bedeutet, dass wir uns tatsächlich an der Schwelle von einem neuen nuklearen Rüstungswettlauf befinden. Dass die Zeit der Abrüstung vorbei ist, dass die Berechenbarkeit weiter abnimmt. „ Tobias Fella, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik

Nach dem Ende des "New Start"-Vertrags wächst die Gefahr eines nuklearen Wettrüstens. Experte Fella warnt vor weniger Berechenbarkeit und einer Rückkehr zur Abschreckungslogik.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Der heutige Freitag wird meist trüb sein. Teilweise hält sich auch den ganzen Tag über Nebel. Im Südwesten regnet es. An den Küsten weht weiterhin ein starker Ostwind. Im Nordosten werden null bis fünf, sonst fünf bis elf Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

