heute journal - der Podcast:Weniger Teilzeit für mehr Wachstum? Warum die CDU Druck macht

Diskussionen um “Lifestyle-Teilzeit” und Vier-Tage-Woche – die CDU fordert, mehr zu arbeiten, damit die Wirtschaft wieder wächst. Der Rechtsanspruch auf Teilzeit steht plötzlich in Frage. Die Reaktionen darauf sind laut und wütend. Aber führt mehr Arbeitszeit wirklich zu mehr Wachstum und Wohlstand, oder greift diese Rechnung zu kurz?

Hanna Zimmermann spricht mit dem Arbeitsmarktforscher Prof. Enzo Weber über Zahlen, Annahmen und politische Narrative hinter der Debatte. Wie viel Teilzeit wird in Deutschland tatsächlich gearbeitet? Wer kann überhaupt mehr arbeiten und wer nicht? Sind die Deutschen zu faul? Und warum wird ausgerechnet jetzt so offensiv über Arbeitszeiten und Arbeitsmoral gesprochen?

Teilzeit-Arbeit in Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen. 2024 haben laut dem Statistischen Bundesamt 29 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland in Teilzeit gearbeitet. Die Teilzeitquote ist demnach eine der höchsten in der EU. Einen deutlichen Unterschied gibt es zwischen den Geschlechtern: Fast jede zweite Frau, die arbeitet, tut das in Teilzeit – aber nur 12 Prozent der Männer.

Gleichzeitig arbeiten aber in Deutschland seit Jahrzehnten immer mehr Menschen. Auch die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden sind in den vergangenen Jahren leicht gestiegen.

Außerdem in dieser Folge: Die Olympischen Winterspiele in Italien sind gestartet. Zum ersten Mal seit 20 Jahren finden sie wieder in einem EU-Land statt. Wir schauen auf die Stimmung vor Ort und auf deutsche Medaillenhoffnungen.

Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".