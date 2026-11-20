Guten Morgen,

wir blicken heute auf den nächsten bundesweiten Protesttag von "Gen Z regelt". Die junge Generation geht auf die Straße. Auch weil sie das Gefühl hat, die Alten leben nach dem Prinzip "nach mir die Sintflut". Und im Hinblick auf marode Infrastruktur, hohe Staatsverschuldung und Inflation ist vielleicht ja auch was dran. Gen Z darf nicht zur "Generation Zero" werden, weil wir ihr so viele Baustellen vererben.

Das sage ich hier als einer, der selbst zu den Boomern gehört, also vom anderen Ende der Alters-Fahnenstange. Viele von uns Boomern haben auch demonstriert. Gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen, gegen Atomkraftwerke, gegen die Folgen von saurem Regen. Es ist das Recht der Jungen, die Gewissheit der Alten in Frage zu stellen und für sich selbst Perspektive einzufordern.

Mittagsmagazin vom 19.11.2026 um 14:23 Uhr. 19.11.2026 | 3:22 min

Und es grummelt weltweit, mit unterschiedlichen, oft aber auch ähnlichen Schwerpunkten. Im Mittelpunkt der Kritik stehen überall die politisch Verantwortlichen: etwa in Frankreich, Spanien, Tschechien, Serbien, Albanien, aber auch in Indien, Indonesien, Nepal und Madagaskar. Der neue globale Jugendaufstand hat inzwischen schon Regierungschefs gestürzt: Die madagassische Regierung wurde vom Präsidenten des Landes entlassen, in Indien gab der Bildungsminister sein Amt ab.

So weit muss es ja in Deutschland nicht kommen. Aber hinhören und ernst nehmen, das verlangt schon der demokratische Grundgedanke. Denn nur wenn die Gen Z spürt, dass wir Boomer ihr nicht nach unseren vielen fetten Jahren die Zukunft verwehren, kann sie auch mit dem historischen Spruch von John F. Kennedy was anfangen, zum Beispiel im Hinblick auf einen Wehrdienst.

heute Xpress vom 15.11.2026 um 09:43 Uhr. 15.11.2026 | 0:23 min

Der amerikanische Präsident sagte 1961 in seiner Antrittsrede: "Frag nicht, was das Land für dich tun kann. Frag, was du für dein Land tun kannst." Die Boomer mussten wenig fragen oder wurden nicht gefragt. Sie haben viel geschafft - und trotz Kaltem Krieg, Ölkrisen, Tschernobyl und Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhen auch viel bekommen.

Kommen Sie in allen Altersklassen gut durch den Tag!

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Was heute noch wichtig ist

20.11.2026 | 1:06 min

Warnstreiks in der Metallindustrie: Die IG Metall ruft für heute erstmals seit acht Jahren zu 24-stündigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie auf, die in der Nacht beginnen sollten. Die Gewerkschaft kritisiert das Arbeitgeberangebot und fehlende Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen und Standorten. Es wird damit gerechnet, dass sich Zehntausende Gewerkschaftsmitglieder an dem Ausstand beteiligen.

Bundesrat entscheidet über 21 Gesetze: Der Bundesrat wird heute über 21 vom Bundestag beschlossene Gesetze abstimmen und mindestens eines davon vorläufig stoppen. Dabei geht es um das sogenannte Startschancengesetz, das für vierjährige Kinder obligatorische Sprach- und Entwicklungstests vorsieht.

EU-Großbritannien-Gipfel: London und Brüssel wollen heute über eine engere Zusammenarbeit beraten und könnten drei Abkommen zu Lebensmittelstandards, zur Mobilität junger Menschen und zum Emissionshandel unterzeichnen. Vor dem Treffen waren noch Streitfragen offen, darunter die britischen Studiengebühren für Studierende aus der EU.

Bundesweiter Vorlesetag: Unter dem Motto "Ich lese vor - du auch?" sind heute Vorleseaktionen unter anderem in Schulen, Kitas und Bibliotheken geplant. Die Initiative von Stiftung Lesen, der Deutschen Bahn Stiftung und der Wochenzeitung "Die Zeit" will Kinder für Geschichten begeistern und mehr Menschen fürs Vorlesen gewinnen.

Ausführlich informiert

Gestern Abend hat ZDFheute live die Bedeutung des Dreiertreffens von Putin, Xi und Trump sowie des Ukraine-Gipfels in Berlin analysiert. Sehen Sie hier die Sendung in voller Länge:

ZDFheute live vom 19.11.2026 um 19:45 Uhr. 19.11.2026 | 35:27 min

Sportlich in den Tag

Februar 2026: Bei den Olympischen Spielen kämpfen Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin und Emma Aicher um Gold und die Krönung ihrer Karrieren. Doch der Weg dorthin ist lang und voller Hürden. Die fünfteilige Doku-Serie "Am Limit - Skistars hautnah" begleitet die weltbesten Stars des alpinen Skirennsports durch eine ganze Saison, bis zum olympischen Höhepunkt.

Der Ski-Weltcup ist zurück: Mikaela Shiffrin startet mit großen Zielen in die Saison. In Copper Mountain feiert ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde nach fast zwei Jahren Verletzungspause sein emotionales Comeback. 20.11.2026 | 45:41 min

Champions League der Frauen

sportstudio, 19.11.2026, 19.11.2026 | 9:55 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Ein Lichtblick

Es gibt ungewöhnliche Talente: Seilspringen in Flipflops oder auf zwei Rädern mit dem Auto einparken. Guinness World Records hat jetzt neue Titeljäger in die internationale Sammlung aufgenommen.

ZDFheute Xpress vom 19.11.2026 um 14:46 Uhr. 19.11.2026 | 1:18 min

Gesagt

Seit 70 Jahren wacht der Deutsche Presserat über journalistische Standards. Zum Jubiläum heute erklärt Sprecher Moritz Döbler, warum die freiwillige Selbstkontrolle auch im Zeitalter Künstlicher Intelligenz wichtig bleibt:

Die Medienwelt ist ein Meer, in dem viel Unrat treibt. Wir können die Inseln der Glaubwürdigkeit stärken. Und das ist verdammt zeitgemäß. „ Moritz Döbler

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.11.2026 | 1:51 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute ist das Wetter über Deutschland zweigeteilt: Im Norden gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt meist trocken. Unter einer gedachten Linie vom Niederrhein bis zur Lausitz, vor allem in den Mittelgebirgen, regnet es hingegen ergiebig. Im Süden weht ein starker westlicher Wind. Die Temperatur steigt auf Werte von 4 bis 13 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld