Ein Gericht bestätigt die Aberkennung von Ekrem Imamoglus Hochschuldiplom. Für Erdogans wichtigsten Rivalen wird eine Kandidatur 2028 damit immer unwahrscheinlicher.

Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu wurde Anfang 2025 in U-Haft genommen. Nun wurde ihm der Uni-Abschluss aberkannt, was ihn faktisch daran hindert, bei der Präsidentschaftswahl 2028 anzutreten. Quelle: dpa

Ein türkisches Gericht hat die Aberkennung des Hochschulabschlusses des inhaftierten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu bestätigt und ihm damit einen schweren Rückschlag im Machtkampf mit Präsident Recep Tayyip Erdogan zugefügt. Das Urteil dürfte den wichtigsten Oppositionspolitiker des Landes faktisch daran hindern, bei der Präsidentschaftswahl 2028 anzutreten.

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Türkei: Diplom ist Voraussetzung für Präsidentschaftskandidatur

Das Gericht wies am Donnerstag Imamoglus Berufung gegen die Annullierung seines Abschlusses zurück, wie mehrere türkische Medien berichteten. In der Türkei ist ein Hochschulabschluss Voraussetzung für eine Kandidatur bei der Präsidentenwahl.

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Imamoglu sitzt seit März 2025 wegen Korruptionsvorwürfen in Haft. Bereits einen Tag vor seiner Festnahme hatte die Universität Istanbul ihm den Hochschulabschluss aberkannt. Der Politiker hatte damals kurz vor seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Oppositionspartei CHP gestanden.

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Weitere Urteile gegen Imamoglu gefährden Kandidatur 2028

Die Entscheidung zur Aberkennung des Diploms ist nicht der einzige juristische Rückschlag für Imamoglu. Erst am Mittwoch verurteilte ihn ein Gericht in einem weiteren Verfahren wegen mutmaßlichen Stimmenkaufs bei einem CHP-Parteitag im Jahr 2023 zu zwei Jahren und einem Monat Haft. Acht weitere Parteivertreter erhielten dieselbe Strafe.

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Zugleich wurden allen neun Angeklagten die politischen Rechte entzogen. Nach Angaben seines Anwalts Caglar Caglayan tritt das Politikverbot allerdings nicht unmittelbar in Kraft, da noch Berufungsverfahren möglich sind. Sollten die Urteile bestätigt werden, könnte Imamoglu sein Amt als Bürgermeister sowie sein passives Wahlrecht verlieren. Folglich könnte er 2028 auch nicht als Präsidentschaftskandidat antreten.

Bereits im September war der Oppositionspolitiker wegen Beleidigung eines Amtsträgers zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt und mit einem politischen Betätigungsverbot belegt worden.

Korruptionsprozess gegen Imamoglu mit hunderten Mitangeklagten

Seit März steht Imamoglu zudem in einem groß angelegten Korruptionsverfahren vor Gericht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird gegen ihn gemeinsam mit über 400 Mitangeklagten ermittelt. Ihm werden 142 Straftaten zur Last gelegt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm nach Angaben türkischer Medien mehr als 2.400 Jahre Haft.

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Imamoglu weist die Vorwürfe zurück. Er und seine Unterstützer werfen der Regierung vor, die Verfahren politisch zu nutzen, um einen gefährlichen Herausforderer Erdogans auszuschalten. Nach Ansicht seiner Anhänger seien die Verfahren "nur angestrengt worden, um seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2028 zu verhindern".

Türkische Opposition unter Druck Erdogans

Die CHP hatte bei den Kommunalwahlen 2024 einen überraschenden Erfolg erzielt und Erdogans Regierungspartei AKP empfindliche Verluste zugefügt. Seitdem wächst aus Sicht der Opposition der Druck durch Justiz und Behörden.

Im Mai setzte ein Gericht die CHP-Führung ab. Begründet wurde dies mit angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl des Parteivorsitzenden Özgür Özel im Jahr 2023. Özel gründete daraufhin die neue Partei Yeni Parti.

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Neun Bürgermeister wechseln zu AKP

Zusätzliche Sorgen bereitet der Opposition eine Serie von Parteiwechseln. Am Donnerstag traten neun oppositionelle Bürgermeister zur AKP über, darunter die Bürgermeister der Großstädte Antalya und Tekirdag. Sie vollzogen den Schritt bei einer Zeremonie in Ankara in Anwesenheit Erdogans.

Für den Präsidenten ist der Wechsel ein symbolischer Erfolg. Kritiker dagegen sprechen von einem Klima aus "Drohungen und Druck", das Kommunalpolitiker zu einem Parteiwechsel bewege.

Während Erdogan seine Machtbasis ausbaut, sieht sich die Opposition mit einer wachsenden Zahl juristischer Verfahren und politischer Rückschläge konfrontiert. Besonders für Imamoglu, der lange als aussichtsreichster Herausforderer des Präsidenten galt, wird der Weg zur Wahl 2028 immer schwieriger.

Quelle: AFP, dpa