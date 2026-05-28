Die größte Oppositionspartei CHP zerlegt sich selbst. Nur ein parteiinterner Machtkampf? Viele sehen das System Erdogan am Werk. Er formt eine Opposition nach seinem Geschmack.

In Ankara hat ein Gericht angeordnet, dass die Führung der größten türkischen Oppositionspartei CHP abgesetzt wird, darunter deren Vorsitzender Özel. Dieser gibt sich kämpferisch. 22.05.2026 | 1:29 min

Es ging los mit einer Gerichtsentscheidung, die für viele Türken aus heiterem Himmel kam. Vergangene Woche hatte ein Gericht in Ankara den Parteitag der CHP, der größten Oppositionspartei, vom November 2023 und alle darauf getroffenen Beschlüsse für nichtig erklärt. Angeblich sollen die Abstimmungen manipuliert worden seien.

Die gesamte Parteiführung um den charismatischen Vorsitzenden Özgür Özel wurde ihrer Ämter enthoben. Die Vorwürfe bestreiten sie. Sein Vorgänger und interner Widersacher Kemal Kilicdaroglu ist laut Gerichtsentscheid jetzt wieder Parteichef.

Demonstrationen in den großen Städten

Özel will aber nicht weichen. Zunächst verbarrikadierte er sich mit seinen Anhängern in der Parteizentrale in Ankara. Am Sonntag stürmte die Polizei das Gebäude.

Seitdem verlagert sich das Geschehen mehr und mehr auf die Straße. Ob in Ankara, Istanbul oder Izmir, die Menschen gehen zu Tausenden auf die Straße. "Kemal, Verräter", schallt es aus ihren Kehlen. Für sie scheint klar, dass Kilicdaroglu der Böse in dieser Geschichte ist.

Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP per Gericht abgesetzt, die Parteizentrale gestürmt: Kritiker sehen das Vorgehen als politisch motiviert, es gibt Proteste und Tumulte. 26.05.2026 | 2:06 min

Der Streit in der CHP kommt der regierenden AKP von Präsident Erdogan sicher recht. Für Yasar Aydin, Türkeiexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, geht es dabei um mehr als nur einen parteiinternen Machtkampf. "Vieles deutet darauf hin, dass der ehemalige Vorsitzende Kilicdaroglu zumindest indirekt im Schulterschluss mit dem Regierungsblock steht."

Vorheriger Vorsitzender der CHP ist Erdogans Wunschgegner

Tatsächlich steht nun mit Kemal Kilicdaroglu wieder der Wunschgegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan an der Spitze der größten Oppositionspartei. Der 77-Jährige hatte die Partei viele Jahre ziemlich erfolglos geführt. Unter ihm gewann die CHP keine einzige Wahl.

Erst mit Özel als Parteichef wurde die Opposition zu einer ernsten Bedrohung. 2024 konnte sie mit den landesweiten Kommunalwahlen nach einer sehr langen Durststrecke endlich mal wieder gewinnen. In den Umfragen liegt sie meist vor der Regierungspartei.

In der Türkei eskaliert der Machtkampf: Die Polizei geht gegen die sozialdemokratische Partei CHP vor, doch Erdogans AKP weist die Vorwürfe politischer Einflussnahme zurück. 27.05.2026 | 6:32 min

Justiz macht Druck auf größte Oppositionspartei

Die CHP sieht sich schon seit geraumer Zeit massiven Repressionen durch die Justiz ausgesetzt. Dutzende oppositionelle Politiker wurden verhaftet, meist wegen Korruptionsvorwürfen. Vergangenes Jahr traf es den beliebten ehemaligen Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Er galt als aussichtsreichster Herausforderer von Erdogan. Jetzt sitzt er hinter Gittern, sein Prozess läuft. Ihm drohen über 2000 Jahre Haft.

Experte: "Indizien, dass Regierung am Werk ist"

Die Entscheidung des Gerichts gegen Özel reiht sich da ein. Aus heutiger Sicht erscheint es nur allzu verdächtig, dass Erdogan vor einigen Wochen davon sprach, die Türkei werde demnächst die Opposition bekommen, die sie verdiene.

Der türkische Präsident Erdogan geht hart gegen die größte Oppositionspartei CHP vor. Zuletzt stürmten Polizisten die Parteizentrale. Türkei-Experte Dawid Bartelt analysiert bei ZDFheute live. 26.05.2026 | 18:38 min

Optimisten sahen darin vielleicht die Hoffnung, der Präsident würde seine eigene Partei, die AKP, auf eine mögliche Oppositionsrolle vorbereiten. Für Türkei-Experte Aydin sind das aber "eindeutige Indizien dafür, dass hier die Regierung am Werke ist mit dem Ziel, die CHP zu lähmen, zu schwächen, sie als Regierungsalternative auszuschalten."

Erdogans Regierung kämpft mit Wirtschaftslage

Die Regierung ist in einer schwierigen Lage. Seit Jahren kämpft das Land mit zweistelligen Inflationsraten, aktuell sind es über 30 Prozent, inoffiziell spricht man von über 50 Prozent. Die Wirtschaft soll vor den kommenden Präsidentschaftswahlen 2028 in Schwung gebracht werden. Die Regierung verspricht ein Jahr der Reformen.

Der Istanbuler Wirtschaftsexperte Emre Sirin hält von solchen Versprechen nichts. "Den Menschen wird etwas Geld gegeben. Aber sie sollten wissen: Was ihnen vor der Wahl mit dem Löffel gegeben wird, wird ihnen nach der Wahl mit der Schaufel wieder genommen." Er geht davon aus, dass die Inflation erneut explodieren und die Kaufkraft der Menschen noch drastischer sinken wird.

Der Chef der wichtigsten türkischen Oppositionspartei CHP Özgür Özel wurde von einem Gericht abgesetzt. Die CHP hat Einspruch eingelegt. In Umfragen liegt die Partei seit langem vorn. 22.05.2026 | 1:40 min

Spaltung der Oppositionspartei CHP vermeidbar?

Der per Gerichtsbeschluss abgesetzte Özel will es nicht zu einer Spaltung der CHP kommen lassen, die Gründung einer neuen Partei schließt er bisher aus. Stattdessen will er erreichen, dass innerhalb von 40 Tagen ein neuer Parteitag einberufen wird, auf dem er sich erneut zur Wahl stellen will. Falls er gegen einen anderen Kandidaten unterliegen sollte, dann werde er dessen "Hand küssen und mein Leben lang an seiner Seite stehen".

Das ist der demokratische Weg. Doch Kilicdaroglu macht bisher keine Anstalten, einem neuen Parteitag zuzustimmen.

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