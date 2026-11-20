Rita Rjabow liest ehrenamtlich Grundschulkindern vor. Warum Vorlesen aus ihrer Sicht wichtig ist, was sie dabei erlebt und weshalb Bücher für sie ein Zuhause sind.

Kreativität, Empathie und Fantasie fördern: Das macht die Vorlese-AG in der Frida-Kahlo-Schule. Die vorgelesenen Geschichten werden dabei stets mit passenden Aktionen wie Basteln verknüpft. 18.11.2026 | 3:23 min

ZDFheute: Liebe Frau Rjabow, Sie engagieren sich als ehrenamtliche Vorleserin an Grundschulen. Wie kam es dazu?

Rita Rjabow: Bücher und Literatur sind meine große Leidenschaft. Ich lese selbst sehr viel, bin in verschiedenen Leserunden aktiv und habe einen eigenen Buchclub.

Mir ist aber auch bewusst, dass nicht alle Menschen die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu Büchern haben. Nicht jedem Kind wird zu Hause vorgelesen. Manche wissen vielleicht nicht einmal, dass es eine Stadtbibliothek gibt.

Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass möglichst viele Kinder diese Superkraft Lesen für sich entdecken können. „

Rita Rjabow Quelle: privat … engagiert sich seit ihrem 14. Lebensjahr ehrenamtlich. Als sogenannte LifeTeacherin ist sie für die Organisation LifeTeachUs an Grundschulen im Einsatz. Wenn Unterricht ausfällt, springt sie ein und liest den Kindern vor. Dabei möchte sie ihre Begeisterung für Bücher und Geschichten weitergeben und die Freude am Lesen wecken.

ZDFheute: Gibt es eine Begegnung im Klassenzimmer, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Rjabow: Ich erinnere mich an eine sehr lebhafte Klasse in einer Hamburger Grundschule. Anfangs war die Klasse ziemlich unruhig. Ich habe den Kindern dann vorgeschlagen, während des Zuhörens etwas zu malen. Dadurch wurde es ruhiger, die Kinder konnten sich besser auf die Geschichte einlassen. Am Ende schenkte mir ein Kind einen selbst gestalteten Schmetterling in meiner Lieblingsfarbe Lila. Das Bild klebt seitdem auf meinem Notizbuch. Es erinnert mich jeden Tag daran, wie viel man Kindern mit einer solchen Vorlesestunde geben kann.

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ZDFheute: Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, Kinder früh fürs Lesen zu begeistern?

Rjabow: Weil Lesen so viel mehr ist als eine Fähigkeit, die man für die Schule braucht.

Geschichten eröffnen uns andere Lebensrealitäten. Wir können Erfahrungen machen, die wir im eigenen Leben vielleicht nie machen würden. „

Das kann unseren Blick auf andere Menschen verändern und unser Verständnis füreinander stärken. Gleichzeitig können Bücher ein Rückzugsort sein, wenn der Alltag gerade schwierig ist.

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ZDFheute: Welche Rolle hat das Vorlesen in Ihrer Kindheit gespielt?

Rjabow: Eine sehr große. Als ich drei Jahre alt war, habe ich in der Kita vor allem durch das Vorlesen Deutsch gelernt. Ich weiß also aus eigener Erfahrung, was Geschichten bewirken können.

Heute freue ich mich außerdem darüber, wie vielfältig Kinderbücher geworden sind. Ich bin in den 2000er-Jahren mit Büchern aufgewachsen, in denen oft sehr stereotype Rollenbilder vermittelt wurden. Inzwischen werden unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebensrealitäten viel facettenreicher dargestellt. Das macht mich persönlich sehr glücklich.

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ZDFheute: Was raten Sie Eltern, die im Alltag kaum Zeit zum Vorlesen finden?

Rjabow: Ich glaube, wer Kindern die Freude am Lesen nicht früh vermittelt, wird das später womöglich bereuen. Wenn ein Jugendlicher mit 16 lieber sechs Stunden am Smartphone verbringt und von der Schullektüre nur die ChatGPT-Zusammenfassung kennt, kann man nicht erwarten, dass er plötzlich begeistert Bücher liest. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht allen Familien möglich ist, jeden Abend eine halbe Stunde vorzulesen. Wir haben eben nicht alle die gleichen 24 Stunden.

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Ich würde die Verantwortung ohnehin auch gar nicht allein bei den Eltern sehen. Auf ihren Schultern lastet schon genug. Kinder haben vielleicht aber auch Großeltern, Tanten, Nachbarn oder Babysitter, die ihnen vorlesen können.

Und aus eigener Erfahrung weiß ich: Wenn ein Kind sagt, dass es Vorlesen nicht mag, sollte man nicht gleich aufgeben. „

Vielleicht hat es einfach noch nicht die richtige Geschichte gefunden.

Vorlesen wird laut Vorlesemonitor beliebter Immer mehr Eltern lesen ihren Kindern regelmäßig vor. Das zeigt der Vorlesemonitor 2026 von Stiftung Lesen, Deutsche Bahn Stiftung und "Zeit", für den 914 Eltern von ein- bis achtjährigen Kindern befragt wurden. 76,4 Prozent lesen mindestens mehrmals pro Woche vor, 2024 waren es noch 67,7 Prozent. Besonders deutlich ist der Anstieg bei Eltern von Ein-, Zwei- und Achtjährigen.



Dennoch wird fast jedem vierten Kind selten oder gar nicht vorgelesen, 12,4 Prozent der Eltern tun dies nie. Auch der Bildungshintergrund spielt eine Rolle: 80 Prozent der Eltern mit höherem Bildungsabschluss lesen regelmäßig vor, bei Eltern mit niedrigerem Bildungsabschluss sind es 70 Prozent. Regelmäßiges Vorlesen schafft zudem mehr Gesprächsanlässe: 41 Prozent dieser Eltern tauschen sich dabei häufig mit ihren Kindern aus, bei seltener Vorlesenden sind es nur 20 Prozent. Das gemeinsame Entdecken von Geschichten fördert die Sprachentwicklung und stärkt die Bindung zwischen Eltern und Kindern.

ZDFheute: Was nehmen Sie selbst aus Ihren Vorlesestunden mit?

Rjabow: Ungemein viel. Die Begegnungen mit den Kindern erden mich. Jede Klasse ist anders und gibt mir etwas Neues zurück. Auch für mich sind diese Stunden eine kleine Auszeit vom Alltag. Und wenn am Ende nur ein einziges Kind denkt, dass Lesen vielleicht doch nicht so uncool ist, habe ich schon etwas erreicht.

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ZDFheute: Was wünschen Sie sich für die Kinder, denen Sie vorlesen?

Rjabow: Dass sie erfahren dürfen, was Bücher für mich bedeuten: Lesen kann ein Zuhause sein. Ich nenne es gerne mein "Zuhause to go". Egal, wo ich unterwegs bin, ich weiß, dass ich in meinen Geschichten Ruhe finden kann. Lesen gehört für mich zum Leben wie Essen oder Sport. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Kinder diesen besonderen Ort für sich entdecken.

Das Interview führte Michael Kniess.