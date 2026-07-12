Ehrenamtliche Life Teacher:"Wir bringen das echte Leben ins Klassenzimmer"
von Liza Fresnay
Wenn mal wieder Unterricht ausfällt, springen Life Teacher wie Linnar und Charlotte ein. Sie vermitteln alltagspraktische Fähigkeiten in Schulen, die nicht im Lehrplan stehen.
Linnar (33) hat seinen ersten Einsatz in einer 10. Klasse - er unterstützt LifeTeachUs, eine gemeinnützige Organisation. Der reguläre Unterricht der Klasse ist ausgefallen. Statt die Stunde komplett ausfallen zu lassen, springt Linnar ein.
Die Schüler*innen hören plötzlich von Finanzen. Linnnar erklärt ihnen zum Beispiel anhand von Döner-Preisen, was Inflation bedeutet oder warum es, angesichts steigender Preise, sinnvoll sein kann, das eigene Geld langfristig zu investieren. "Die Wahrheit ist ja", so Linnar, "man lernt in der Schule nichts über Finanzen."
Startup-Erfahrung in die Klassen bringen
Linnar ist CEO seiner selbstgegründeten Firma, wollte aber immer Lehrer werden - wie seine Mutter. Als Life Teacher hat er nun Gelegenheit, junge Menschen auf andere Art weiterzubilden. Ihm ist es wichtig, seine Erfahrung als Startup-Gründer weiterzugeben.
Wie Charlotte KI einfach erklärt
Charlotte (35), Business-Analytics-Professorin an der Viadrina, war von dem Life-Teacher-Konzept sofort begeistert. Vor zwei Jahren schloss sie sich dem Team an - mitten im Boom der Künstlichen Intelligenz. Für sie war es wichtig, dieses Thema in die Schule zu bringen.
Ihre Idee: Mit ihrem Hund das Funktionsprinzip von KI erklären. Wie erkennt eine KI den Unterschied zwischen Hund und Katze? Auf spielerische Weise vermittelt sie Schritt für Schritt die Mechanismen, die hinter Künstlicher Intelligenz stecken.
Zwischen ihrem Berufsleben, ihrer Familie und dem Ehrenamt fällt es Charlotte manchmal schwer, die richtige Balance zu finden. Trotzdem übernimmt sie weiterhin Vertretungsstunden als Life Teacher. Sie möchte vor allem junge Mädchen für Technik und Mathematik begeistern und Vorbild sein.
LifeTeachUs unterstützt rund 200 Schulen
Gründer Ludwig (28) hatte am Ende seiner Schulzeit nicht wirklich das Gefühl, auf das Leben vorbereitet zu sein. Mit der Idee LifeTeachUs möchte er Inhalte aus allen Bereichen des Lebens in die Schule bringen. "Wir bringen das echte Leben ins Klassenzimmer."
Ziel ist es, Schule beim Abbau von Ausfallstunden pragmatisch zu unterstützen, ohne professionelle Lehrkräfte ersetzen zu wollen.
LifeTeachUs soll gegen Bildungsungleichheit helfen. Die Mitarbeiter verstehen ihre gemeinnützige Arbeit zudem als Ergänzung zum regulären Lehrplan.
Auch wenn Lehrkräfte anfangs skeptisch waren, seien die meisten heute begeistert, sagt Ludwig.
Heute unterstützt LifeTeachUs mit mehr als 10.000 registrierten Life Teachern bundesweit circa 200 Schulen. Ein Erfolg, der weiterwächst und eines Tages vielleicht zum Standard werden könnte.
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