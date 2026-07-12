Wenn mal wieder Unterricht ausfällt, springen Life Teacher wie Linnar und Charlotte ein. Sie vermitteln alltagspraktische Fähigkeiten in Schulen, die nicht im Lehrplan stehen.

"Wir bringen das echte Leben ins Klassenzimmer"

Alltagspraxis statt Stundenentfall: Life Teacher wie Charlotte und Linnar übernehmen Vertretungsunterricht, erzählen begeistert von ihren Jobs und beantworten lebensnahe Fragen. 28.06.2026 | 27:24 min

Linnar (33) hat seinen ersten Einsatz in einer 10. Klasse - er unterstützt LifeTeachUs, eine gemeinnützige Organisation. Der reguläre Unterricht der Klasse ist ausgefallen. Statt die Stunde komplett ausfallen zu lassen, springt Linnar ein.

Die Schüler*innen hören plötzlich von Finanzen. Linnnar erklärt ihnen zum Beispiel anhand von Döner-Preisen, was Inflation bedeutet oder warum es, angesichts steigender Preise, sinnvoll sein kann, das eigene Geld langfristig zu investieren. "Die Wahrheit ist ja", so Linnar, "man lernt in der Schule nichts über Finanzen."

In seinen Life Lessons spricht Linnar mit den Schülern meist über Finanzplanung und den verantwortlichen Umgang mit Geld. Quelle: ZDF

Startup-Erfahrung in die Klassen bringen

Linnar ist CEO seiner selbstgegründeten Firma, wollte aber immer Lehrer werden - wie seine Mutter. Als Life Teacher hat er nun Gelegenheit, junge Menschen auf andere Art weiterzubilden. Ihm ist es wichtig, seine Erfahrung als Startup-Gründer weiterzugeben.

Ich habe viel gearbeitet, aber ich hatte auch Glück. Ich finde den Gedanken gut, ein bisschen was zurückzugeben und meinen Teil dazu beizutragen, dass vielleicht auch andere mehr Glück haben. „ Linnar, bringt als Life Teacher das Thema Finanzen in Schulen

Mit innovativen Methoden unterrichtet Lehrer Reff Ethik, Politik und Geographie an einer Berliner Brennpunktschule und setzt sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing ein. 27.01.2026 | 28:36 min

Wie Charlotte KI einfach erklärt

Charlotte (35), Business-Analytics-Professorin an der Viadrina, war von dem Life-Teacher-Konzept sofort begeistert. Vor zwei Jahren schloss sie sich dem Team an - mitten im Boom der Künstlichen Intelligenz. Für sie war es wichtig, dieses Thema in die Schule zu bringen.

Ich unterrichte das an der Uni und ich beschäftige mich auch privat damit. Aber wer unterrichtet das eigentlich in den Schulen? „ Charlotte, bringt Schülern Mechanismen hinter KI bei

Anhand ihres eigenes Hundes erklärt Charlotte die Fehleranfälligkeit von Künstlicher Intelligenz. Quelle: ZDF

Ihre Idee: Mit ihrem Hund das Funktionsprinzip von KI erklären. Wie erkennt eine KI den Unterschied zwischen Hund und Katze? Auf spielerische Weise vermittelt sie Schritt für Schritt die Mechanismen, die hinter Künstlicher Intelligenz stecken.

Mit Beginn der Sommerferien startet auch die Vorbereitung auf die Einschulung. In der sogenannten "Klasse Null" werden Kinder mit Förderbedarf spielerisch auf den Schulalltag vorbereitet. 01.07.2026 | 1:41 min

Zwischen ihrem Berufsleben, ihrer Familie und dem Ehrenamt fällt es Charlotte manchmal schwer, die richtige Balance zu finden. Trotzdem übernimmt sie weiterhin Vertretungsstunden als Life Teacher. Sie möchte vor allem junge Mädchen für Technik und Mathematik begeistern und Vorbild sein.

Ich habe die Hoffnung, auch ein Beispiel zu sein, dass sie sich vielleicht vorstellen könnten, so was auch später mal zu machen. „ Charlotte, bringt Schülern Mechanismen hinter KI bei

Faires Streiten, Zuhören, einander akzeptieren sind Grundlagen eines demokratischen Miteinanders, doch längst nicht mehr selbstverständlich. Deshalb integrieren viele Schulen das in den Lehrplan. 20.06.2026 | 4:00 min

LifeTeachUs unterstützt rund 200 Schulen

Gründer Ludwig (28) hatte am Ende seiner Schulzeit nicht wirklich das Gefühl, auf das Leben vorbereitet zu sein. Mit der Idee LifeTeachUs möchte er Inhalte aus allen Bereichen des Lebens in die Schule bringen. "Wir bringen das echte Leben ins Klassenzimmer."

Ziel ist es, Schule beim Abbau von Ausfallstunden pragmatisch zu unterstützen, ohne professionelle Lehrkräfte ersetzen zu wollen.

Wir denken eben nicht daran, dass wir nur Akademiker in die Realschule oder Mittelschulen bringen. Wir denken auch daran, dass wir Menschen aus dem Handwerk ins Gymnasium bringen. „ Ludwig, CEO von LifeTeachUs

LifeTeachUs soll gegen Bildungsungleichheit helfen. Die Mitarbeiter verstehen ihre gemeinnützige Arbeit zudem als Ergänzung zum regulären Lehrplan.

Veraltete Lehrpläne sorgen für Kritik am Schulsystem. Viele gelten als wenig praxistauglich. In Zeiten von KI und Digitalisierung fordern Experten mehr lebensnahe und zukunftsorientierte Bildung. 13.01.2026 | 2:00 min

Auch wenn Lehrkräfte anfangs skeptisch waren, seien die meisten heute begeistert, sagt Ludwig.

Es ist ein Traum von mir, dass eines Tages das, was wir jetzt tun, zum festen systemischen Bestandteil im Bildungssystem wird. „ Ludwig, CEO von LifeTeachUs

Heute unterstützt LifeTeachUs mit mehr als 10.000 registrierten Life Teachern bundesweit circa 200 Schulen. Ein Erfolg, der weiterwächst und eines Tages vielleicht zum Standard werden könnte.