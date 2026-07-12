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Panorama

Life Teacher: Ehrenamt bringt "echtes Leben" in Schulen

Ehrenamtliche Life Teacher:"Wir bringen das echte Leben ins Klassenzimmer"

von Liza Fresnay

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Wenn mal wieder Unterricht ausfällt, springen Life Teacher wie Linnar und Charlotte ein. Sie vermitteln alltagspraktische Fähigkeiten in Schulen, die nicht im Lehrplan stehen.

Charlotte sitzt auf einer Treppe, hat ihren Laptop auf ihre Beine vor sich gestellt und lächelt in den Laptop.

Alltagspraxis statt Stundenentfall: Life Teacher wie Charlotte und Linnar übernehmen Vertretungsunterricht, erzählen begeistert von ihren Jobs und beantworten lebensnahe Fragen.

28.06.2026 | 27:24 min

Linnar (33) hat seinen ersten Einsatz in einer 10. Klasse - er unterstützt LifeTeachUs, eine gemeinnützige Organisation. Der reguläre Unterricht der Klasse ist ausgefallen. Statt die Stunde komplett ausfallen zu lassen, springt Linnar ein.

Die Schüler*innen hören plötzlich von Finanzen. Linnnar erklärt ihnen zum Beispiel anhand von Döner-Preisen, was Inflation bedeutet oder warum es, angesichts steigender Preise, sinnvoll sein kann, das eigene Geld langfristig zu investieren. "Die Wahrheit ist ja", so Linnar, "man lernt in der Schule nichts über Finanzen."

Ein Mann steht in einem Klassenzimmer und spricht zu Schülern, die mit dem Rücken zur Kamera sitzen.

In seinen Life Lessons spricht Linnar mit den Schülern meist über Finanzplanung und den verantwortlichen Umgang mit Geld.

Quelle: ZDF

Startup-Erfahrung in die Klassen bringen

Linnar ist CEO seiner selbstgegründeten Firma, wollte aber immer Lehrer werden - wie seine Mutter. Als Life Teacher hat er nun Gelegenheit, junge Menschen auf andere Art weiterzubilden. Ihm ist es wichtig, seine Erfahrung als Startup-Gründer weiterzugeben.

Ich habe viel gearbeitet, aber ich hatte auch Glück. Ich finde den Gedanken gut, ein bisschen was zurückzugeben und meinen Teil dazu beizutragen, dass vielleicht auch andere mehr Glück haben.

Linnar, bringt als Life Teacher das Thema Finanzen in Schulen

Lehrer Reff lehnt am Treppengeländer in seiner Schule. Auf der Treppe sind mehrere Schüler zu sehen.

Mit innovativen Methoden unterrichtet Lehrer Reff Ethik, Politik und Geographie an einer Berliner Brennpunktschule und setzt sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing ein.

27.01.2026 | 28:36 min

Wie Charlotte KI einfach erklärt

Charlotte (35), Business-Analytics-Professorin an der Viadrina, war von dem Life-Teacher-Konzept sofort begeistert. Vor zwei Jahren schloss sie sich dem Team an - mitten im Boom der Künstlichen Intelligenz. Für sie war es wichtig, dieses Thema in die Schule zu bringen.

Ich unterrichte das an der Uni und ich beschäftige mich auch privat damit. Aber wer unterrichtet das eigentlich in den Schulen?

Charlotte, bringt Schülern Mechanismen hinter KI bei

Charlotte zeigt mit dem Finger auf einen Hund auf einem Bildschirm in einem Klassenzimmer.

Anhand ihres eigenes Hundes erklärt Charlotte die Fehleranfälligkeit von Künstlicher Intelligenz.

Quelle: ZDF

Ihre Idee: Mit ihrem Hund das Funktionsprinzip von KI erklären. Wie erkennt eine KI den Unterschied zwischen Hund und Katze? Auf spielerische Weise vermittelt sie Schritt für Schritt die Mechanismen, die hinter Künstlicher Intelligenz stecken.

Grundschüler meldet sich im Unterricht

Mit Beginn der Sommerferien startet auch die Vorbereitung auf die Einschulung. In der sogenannten "Klasse Null" werden Kinder mit Förderbedarf spielerisch auf den Schulalltag vorbereitet.

01.07.2026 | 1:41 min

Zwischen ihrem Berufsleben, ihrer Familie und dem Ehrenamt fällt es Charlotte manchmal schwer, die richtige Balance zu finden. Trotzdem übernimmt sie weiterhin Vertretungsstunden als Life Teacher. Sie möchte vor allem junge Mädchen für Technik und Mathematik begeistern und Vorbild sein.

Ich habe die Hoffnung, auch ein Beispiel zu sein, dass sie sich vielleicht vorstellen könnten, so was auch später mal zu machen.

Charlotte, bringt Schülern Mechanismen hinter KI bei

Demokratie lernen

Faires Streiten, Zuhören, einander akzeptieren sind Grundlagen eines demokratischen Miteinanders, doch längst nicht mehr selbstverständlich. Deshalb integrieren viele Schulen das in den Lehrplan.

20.06.2026 | 4:00 min

LifeTeachUs unterstützt rund 200 Schulen

Gründer Ludwig (28) hatte am Ende seiner Schulzeit nicht wirklich das Gefühl, auf das Leben vorbereitet zu sein. Mit der Idee LifeTeachUs möchte er Inhalte aus allen Bereichen des Lebens in die Schule bringen. "Wir bringen das echte Leben ins Klassenzimmer."

Ziel ist es, Schule beim Abbau von Ausfallstunden pragmatisch zu unterstützen, ohne professionelle Lehrkräfte ersetzen zu wollen.

Wir denken eben nicht daran, dass wir nur Akademiker in die Realschule oder Mittelschulen bringen. Wir denken auch daran, dass wir Menschen aus dem Handwerk ins Gymnasium bringen.

Ludwig, CEO von LifeTeachUs

LifeTeachUs soll gegen Bildungsungleichheit helfen. Die Mitarbeiter verstehen ihre gemeinnützige Arbeit zudem als Ergänzung zum regulären Lehrplan.

Schule

Veraltete Lehrpläne sorgen für Kritik am Schulsystem. Viele gelten als wenig praxistauglich. In Zeiten von KI und Digitalisierung fordern Experten mehr lebensnahe und zukunftsorientierte Bildung.

13.01.2026 | 2:00 min

Auch wenn Lehrkräfte anfangs skeptisch waren, seien die meisten heute begeistert, sagt Ludwig.

Es ist ein Traum von mir, dass eines Tages das, was wir jetzt tun, zum festen systemischen Bestandteil im Bildungssystem wird.

Ludwig, CEO von LifeTeachUs

Heute unterstützt LifeTeachUs mit mehr als 10.000 registrierten Life Teachern bundesweit circa 200 Schulen. Ein Erfolg, der weiterwächst und eines Tages vielleicht zum Standard werden könnte.

Eric Mayer steht im Vordergrund eines Klassenzimmers und lächelt in die Kamera. Hinter ihm sitzen mehrere Schülerinnen und Schüler an Schultischen, einige klatschen und wirken aufmerksam; auf einem Tisch steht ein aufgeklappter Laptop, Hefte und Stifte liegen bereit.

Künstliche Intelligenz in der Schule: Wie arbeiten Schülerinnen und Schüler mit KI im Unterricht? Welche Rolle spielen Lehrerinnen und Lehrer dabei? Oder werden sie bald überflüssig?

30.04.2026 | 23:54 min
Über dieses Thema berichtete 37 Grad Leben in der Sendung "Life Teacher: Was nicht im Lehrplan steht" am 28.06.2026 ab 09:03 Uhr.
Thema
Schule

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