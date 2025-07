Update am Morgen: Gaza in der Hungerspirale

Guten Morgen,

Zusammen mit mehr als 100 anderen Hilfsorganisationen hat "Ärzte ohne Grenzen" gestern in einem Appell auf die katastrophale Situation hingewiesen und Zugang zu den Hungernden gefordert. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer tödlichen Hungerkrise. Der katholische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, prangert die humanitäre Not an. Doch wenig scheint zu passieren. Die Hungerspirale in Gaza dreht sich immer weiter.