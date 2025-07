Berichte: Trump über eigenen Namen in Epstein-Akten informiert

Dass Trumps Name in den Ermittlungsakten auftaucht, deutet nicht automatisch auf eine Schuld hin.

US-Justizministerin Pam Bondi hat Präsident Donald Trump nach Medienberichten im Frühjahr darüber informiert, dass sein Name in den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorkommt.

Der Chef des US-Repräsentantenhauses will die Abgeordneten früher in die Sommerpause schicken. Damit solle die Abstimmung über die Freigabe der Epstein-Akten ausgebremst werden.

Dass Trumps Name als Bekannter Epsteins in Ermittlungsunterlagen auftaucht, ist per se denkbar. Daraus folgt nicht automatisch eine Schuld. So wurde er unter anderem auch in Gerichtsdokumenten in harmlosem Zusammenhang genannt.