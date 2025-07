US-Gericht lehnt Veröffentlichung von Epstein-Akten ab

"Hände gebunden" : Gericht lehnt Freigabe von Epstein-Dokumenten ab

23.07.2025 | 23:45 |

In der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kündigte US-Präsident Trump die Veröffentlichung einiger Gerichtsdokumente an. Doch ein Bundesgericht will das nicht zulassen.