Update am Abend: Wirtschaftspläne, Drohungen und Schweigen

ein EU-Kommissar heckt einen Wirtschaftsplan à la Donald Trump aus: Mit "Europe first" will er den europäischen Binnenmarkt stärken. Das finden nicht alle gut. Der US-Präsident beweist einmal mehr, dass ihm am Brückenbauen nach Kanada nicht viel gelegen ist - wenn er nicht profitiert. Epstein-Komplizin Maxwell setzt ihre Hoffnung dafür erst recht auf Trump - und sagt erstmal nichts.

Europe first - oder wie?

Das passiert: Brüssel will den Binnenmarkt der EU stärken. Öffentliche Aufträge sollen vor allem an europäische Unternehmen gehen. Ein entsprechender Gesetzentwurf will heimische Unternehmen gezielt besser stellen und im Wettbewerb mit China und den USA stärken.

Die Idee: Wer Geld aus Brüssel bekommt, soll in Europa produzieren müssen. Öffentliche Aufträge aus Deutschland oder anderen EU-Ländern gingen dann wohl in erster Linie an Unternehmen aus der EU.

Das sagen Wirtschaftsexperten: Viele Experten sehen darin Protektionismus im Stil von Donald Trump. Das könne den globalen Handel gefährden. Nur auf Freihandel zu setzen, sei allerdings auch eine "Hochrisikostrategie". Und die Bundeswirtschaftsministerin? "Die europäische Antwort auf globale Wettbewerbsherausforderungen kann nicht Isolation sein", sagt Katherina Reiche (CDU).

ZDFheute Xpress vom 10.02.2026, 12:23 Uhr. 10.02.2026 | 0:48 min

Trump bremst Brückenschlag nach Kanada

Das ist passiert: Der US-Präsident droht, die Eröffnung einer neuen Brücke zwischen Kanada und den USA zu blockieren. Zuvor wolle Donald Trump "Respekt" und "Entschädigung" vom Nachbarn.

Das ist der Hintergrund: Das 4,7 Milliarden Dollar teure Brückenprojekt wurde vollständig von Kanada finanziert, nachdem sich die USA geweigert hatten, Kosten zu übernehmen. Jetzt beklagt Trump, dass Kanada beide Seiten der Gordie Howe International Bridge besitze und "nahezu" keine US-Produkte für den Bau verwendet habe. Außerdem kritisiert er kanadische Zölle auf US-Waren und Ottawas Handelsgespräche mit Peking.

Darum ist das wichtig: Trumps Drohung zielt auf eine der wichtigsten Handelsadern Nordamerikas, die besonders für die eng vernetzte Automobilindustrie von großer Bedeutung ist. Entsprechend groß war die Kritik der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer aus Michigan. Die Brücke werde "so oder so eröffnet werden", ließ sie mitteilen.

ZDFheute Xpress vom 10.02.2026, 09:19 Uhr. 10.02.2026 | 0:37 min

Ghislaine Maxwell schweigt

Das ist passiert: Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell hat sich geweigert, vor dem US-Repräsentantenhaus Fragen zu beantworten. Maxwell will nach Angaben ihres Anwalts nur dann aussagen, wenn US-Präsident Donald Trump sie begnadigt.

Das ist der Hintergrund: Jeffrey Epstein soll mit Hilfe seiner Freundin Maxwell mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht haben. Maxwell ist deshalb 2022 verurteilt worden. Die 64-Jährige sitzt momentan eine 20-jährige Haftstrafe in Texas ab.

Darum ist das wichtig: Unbekannt ist, ob Maxwell der US-Regierung ihr Schweigen zugesagt hat - etwa zur Rolle Trumps. Sie war im Juli vom stellvertretenden US-Justizminister Todd Blanche befragt worden. Kurz danach wurde sie in ein Gefängnis verlegt, wo deutlich mildere Bedingungen für Häftlinge gelten.

ZDFheute Xpress vom 10.02.2026, 10:08 UHr. 10.02.2026 | 0:28 min

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Die Korruption steigt weltweit. Das zeigt der Index von Transparency International. Dies geschehe in Demokratien mit erstarkenden Tendenzen von Rechts. Deutschland verbessert sich.

Olympische Winterspiele

ZDF vom 10.02.2026, wird bis zum Ende des Wettkampftags aktualisiert 10.02.2026 | 2:26 min

Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel gelten im Einsitzer als Favoritinnen auf Gold und Silber. Der dritte Lauf startet jetzt, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18:34 Uhr. Beides hier im Livestream.

Beim Skispringen im Mixed Team von der Normalchance könnte Deutschland heute eine Medaille gewinnen - vor allem nach dem spektakulären Sieg von Philipp Raimund gestern Abend. Hier finden Sie den Livestream.

Alle Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Ratgeber: Was man bei Patientenportalen beachten muss

Das Portal Doctolib macht gesetzlich Versicherten die Terminsuche schwer, kritisiert die Verbraucherzentrale. Das Landgericht Berlin gibt ihr Recht.

ZDF, Volle Kanne, 22.01.2026, 14:36 Uhr 22.01.2026 | 0:46 min

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDF, hallo deutschland, 10.02.2026, 14:02 Uhr. 10.02.2026 | 1:37 min

Rund 2.000 Menschen treiben gleichzeitig auf dem Salzwassersee "Mar Chiquita". Auch, wenn der bestehende Rekord knapp verfehlt wurde: Die Stimmung war phänomenal.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

10.02.2026 | 9:06 min

Ob Karneval, Fasnet, Fasching oder eben Fastnacht hier bei uns in Mainz - der Höhepunkt der närrischen Zeit rückt näher: In der rheinland-pfälzischen Hauptstadt gab es heute einen Vorabblick auf die Motivwagen für den Umzug am Rosenmontag.

Streaming-Tipps für den Abend

ZDFinfo, 10.02.2026, 05:00 Uhr 10.02.2026 | 43:02 min

In Floridas Küstenstadt Daytona Beach treffen Rennsport, Bikertradition und spektakuläre Shows aufeinander: Sie ist regelmäßig Schauplatz von Großevents und teils skurrilen Wettkämpfen. ZDFinfo hat "Biker, Models und Exzesse" beobachtet (ZDFinfo, Doku, 43 Minuten)

Gesellschaft | einfach Mensch : Paralympics 2026

Vier beeindruckende Persönlichkeiten, vier emotionale Wege: Ein Porträt der deutschen Parasport-Spitze vor den Paralympics 2026. (ZDF, Einfach Mensch, vier Folgen à 16 Minuten).

Rezept des Tages: Lauch-Quiche mit Bergkäse und Walnuss-Crunch

ZDF, Volle Kanne, 29.01.2026, 15:28 Uhr. 29.01.2026 | 5:33 min

Eine Quiche lässt sich gut vorbereiten, da der Teig vorgebacken wird. Mario Kotaska präsentiert eine Variante mit einer aromatischen Lauchkäsemasse, die mit Äpfeln und Nüssen getoppt wird. Das Rezept zum downloaden finden Sie hier.

