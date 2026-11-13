Guten Morgen,

am Freitag, den 13., über Geld zu reden, bringt auch der Bundesregierung kein Glück. So viele neue Schulden für den Haushalt lehnt eine klare Mehrheit im neuen ZDF-Politbarometer ab.

Wie wär's denn mal mit Sparen? Das ist die vorherrschende Meinung auf die Frage, woher die fehlenden Mittel im Haushalt kommen sollten. Entsprechend hoch fällt die Ablehnung dafür aus, dass die Bundesregierung für den Haushalt sehr hohe Schulden aufnehmen will. Vor allem die Anhängerschaft der AfD lehnt das nahezu einhellig ab.

Quelle: ZDF

Schaffen diese neuen Schulden auch neue Chancen, um den "Investitionsstau" der vergangenen Jahre aufzulösen - oder rast die Republik auf Kosten der jungen Generation finanzpolitisch möglicherweise Richtung "Abgrund" - wie die Wirtschaftsweisen in dieser Woche warnten? Dass sich die Bundesregierung eher um die Interessen der Jüngeren kümmert, glaubt jedenfalls nur eine verschwindend geringe Zahl. Und bei den Jüngeren selbst fällt das Urteil noch eindeutiger aus.

Quelle: ZDF

Ilse Aigner musste lange lächeln und schweigen, bis auch der Chef der CDU - Friedrich Merz - sagte, was der Chef der CSU - Markus Söder - längst gesagt hatte: dass sie die ideale Kandidatin sei, um Bundespräsidentin zu werden, als erste Frau in diesem Amt. Eine Mehrheit der von uns Befragten sieht das auch so; übrigens Männer und Frauen unisono!

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In der Sonntagsfrage hat all das der Union keine Pluspunkte beschert. Sie liegt sogar wieder deutlicher hinter der AfD als stärkster Kraft. Auch die SPD kommt aus dem Umfragekeller nicht heraus.

Quelle: ZDF

Auch in dieser Woche sind die Zwischenwahlen in den USA noch Thema. Sie waren für die Republikaner, die sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus ihre Mehrheit an die Demokraten einbüßten, zum Denkzettel geworden. Was Präsident Donald Trump nun denkt und tut, das muss sich zeigen. Was die Deutschen denken, ist bereits klar: Die weit überwiegende Mehrheit rechnet nicht mit einer Veränderung im deutsch-amerikanischen Verhältnis.

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Und wie sieht es mit Frieden in der Ukraine aus? Immerhin, es wird wieder verhandelt. Ob es gelingt, den Krieg diplomatisch zu beenden, da fällt das Urteil der Befragten gespalten aus. Ziemlich eindeutig hingegen wird die Schuldfrage beantwortet: Demnach liegt es an Russland, dass es dazu bisher nicht gekommen ist.

Quelle: ZDF

Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Glück für diesen Freitag, den 13., und fürs Wochenende sowieso.

Ralph Szepanski, Moderator der heute-Nachrichten

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 13.11.2026, 00:30 Uhr 13.11.2026

Etat für Bundeshalt steht - zumindest vorläufig: Nach letzten Änderungen hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am frühen Morgen einen Etat mit Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro gebilligt. Damit darf der Bund im kommenden Jahr so viel Geld ausgeben wie noch nie. Offen ist allerdings weiterhin, ob die Koalition noch eine Senkung der Stromsteuer für alle finanzieren kann. Diese könnte während der Haushaltswoche im Bundestag (24. bis 27. November) noch nachgereicht werden.

EU berät über Ukraine-Hilfe: Auf Initiative von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) diskutieren die Staats- und Regierungschefs der EU über die weitere Finanzierung der Ukraine. Unter anderem die EU-Kommission will, dass weitere 45 Milliarden der 70 Milliarden großen Finanzlücke des von Russland angegriffenen Landes im kommenden Jahr von der Staatengemeinschaft abgedeckt werden.

Bundesweiter Streik der Klimabewegung "Fridays for Future": Unter dem Motto "Pay your climate debt" sind Protestaktionen und Demonstrationen an rund 70 Orten geplant. In ihrem Aufruf fordert die Bewegung unter anderem, dass Deutschland und andere Industriestaaten mehr Geld für die Anpassung von Entwicklungsstaaten an die Erderwärmung und ihre fatalen Folgen bereitstellen. Anlass ist die Weltklimakonferenz.

Steuerklassen III und V vor dem Aus? Finanzminister Lars Klingbeil will die Steuerklassen III und V abschaffen. Kritiker warnen vor einem Eingriff in die Wahlfreiheit von Ehepaaren. Was steckt hinter der Reform?

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Warum Habeck vor der nächsten Krise in der Arktis warnt: Das Eis schmilzt, Großmächte ringen um Einfluss. Robert Habeck erklärt, warum die Arktis zum geopolitischen Brennpunkt wird und was das für Europas Sicherheit bedeutet.

Die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als der Rest der Welt. Mit dem Schmelzen des Eises werden Rohstoffvorkommen leichter zugänglich. Russland, China und die USA ringen um Einfluss. 12.11.2026 | 61:20 min

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Nations League: Jürgen Klopp hofft auf seinen ersten Auswärtssieg. Der ungewöhnliche Rahmen beim Spiel in Serbien (20:45 Uhr) spornt den Bundestrainer nur noch mehr an.

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Freitag, der 13.

Der Freitag gilt im Christentum als Unglückstag, weil Jesus an einem Karfreitag gekreuzigt wurde. Die Zahl 13 wiederum hat gleich zwei mythologische Wurzeln: Im christlichen Glauben steht sie für den Verräter Judas, den 13. Teilnehmer beim letzten Abendmahl. In der nordischen Mythologie gilt der Gott Loki als Unheilsbringer, der sich als 13. Gast unter die Götter mischte. Vermutlich in den 1950er-Jahren verschmolz dieser Aberglaube schließlich mit dem US-amerikanischen "Black Friday" - benannt nach dem großen Börsencrash von 1869.

Ein Lichtblick

Freundlichkeit ist ansteckend und zieht weite Kreise - genau wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Beim sogenannten "Ripple Effect" (Welleneffekt) werden auch unbeteiligte Beobachter durch eine nette Geste inspiriert, selbst freundlich zu handeln, sodass eine positive Kettenreaktion in der ganzen Gesellschaft entsteht.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 13.11.2026 | 1:41 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag kommen im Norden Schauer auf. Sonst ist es teils bewölkt oder sonnig. Vor allem im Westen ist es länger freundlich bei höchsten Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad. Dazu weht vor allem an der Nordsee der Wind stürmisch aus Nordwest.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Kai Budde und der ZDFheute-Redaktion