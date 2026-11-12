Steuerklassen vor Reform: Das könnte sich für Ehepaare ändern

Finanzminister Lars Klingbeil will die Steuerklassen III und V abschaffen. Kritiker warnen vor einem Eingriff in die Wahlfreiheit von Ehepaaren. Was steckt hinter der Reform?

Das Ministerium verspricht sich von der Reform unter anderem eine Entlastung der Finanzämter (Symbolfoto). Quelle: Imago / Steinach

Mehr Netto für den einen, höhere Abzüge für den anderen. So wirkt die Kombination der Steuerklassen III und V bei vielen Ehepaaren. Doch damit könnte bald Schluss sein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die beiden Steuerklassen abschaffen und durch ein automatisiertes Faktorverfahren ersetzen. Sein Ministerium bestätigte die Pläne.

Wie funktioniert das Faktorverfahren? Das Faktorverfahren ist eine Variante der Steuerklasse IV. Beim normalen Steuerklassenmodell IV/IV wird bei beiden Partnern die Lohnsteuer so berechnet, als wären sie alleinstehend. Der Steuervorteil des Ehegattensplittings wird erst mit der Einkommensteuererklärung berücksichtigt.



Beim Faktorverfahren wird dieser Splittingvorteil bereits während des Jahres auf beide Partner verteilt. Ein individuell berechneter Faktor berücksichtigt den Splittingvorteil. Auch hohe Abzüge beim geringer verdienenden Partner wie in Steuerklasse V sollen so vermieden werden. Ziel ist eine realistischere Verteilung der monatlichen Steuerzahlungen und weniger Nachzahlungen.

Die Reform soll Teil des geplanten Steuervereinfachungsgesetzes 2027 werden. Das Ministerium verspricht weniger Papierkram, eine gerechtere Verteilung der monatlichen Steuerabzüge und eine Entlastung der Finanzämter. Doch der Vorstoß ist politisch brisant. Denn hinter der scheinbar technischen Änderung steckt eine grundsätzliche Frage: Wie viel Einfluss soll der Staat auf die finanzielle Organisation von Ehe und Familie nehmen?

Warum das bisherige Modell in der Kritik steht

Die Kombination III/V ist vor allem bei Paaren beliebt, deren Einkommen unterschiedlich hoch ausfällt. Der besser verdienende Partner wählt Steuerklasse III und hat dadurch monatlich mehr Netto vom Brutto. Der geringer verdienende Partner landet in Steuerklasse V, in der die Abzüge vergleichsweise hoch sind.

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Das Problem: Gerade Frauen arbeiten häufig in Teilzeit und übernehmen einen größeren Anteil der Familienarbeit. Sie sind deshalb überdurchschnittlich oft von den hohen Abzügen in Steuerklasse V betroffen. Das kann den finanziellen Anreiz verringern, die Arbeitszeit aufzustocken.

Zuspruch vom Bund der Steuerzahler

Steuerexperten begrüßen Klingbeils Vorstoß. Daniela Karbe-Geßler, Bundesgeschäftsführerin und Steuerabteilungsleiterin beim Bund der Steuerzahler Deutschland, sieht darin die Chance, dass die Lohnsteuerbelastungen gerechter verteilt werden:

Aus unserer Sicht hat der Ersatz der Steuerklasse V durch die Steuerklasse IV mit Faktor auch den Vorteil, dass gerade der Ehepartner in dieser Steuerklasse mit sehr hohen steuerlichen Abzügen künftig ein höheres Netto hat. „ Daniela Karbe-Geßler, Bund der Steuerzahler

Dies führe dann auch zu höheren Entgeltersatzleistungen wie Krankengeld und Kurzarbeitergeld.

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Was sich für Ehepaare ändern würde

Nach den Plänen des Finanzministeriums sollen die Steuerklassen III und V künftig automatisch in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführt werden. Für Ehepaare bedeutet die angedachte Reform nicht automatisch eine höhere Steuerbelastung. Das Ehegattensplitting bleibt erhalten, die gemeinsame Jahreseinkommensteuer ändert sich grundsätzlich nicht. Verändert wird vielmehr, wie viel Geld den Partnern monatlich ausgezahlt wird.

Was ist das Ehegattensplitting? Beim Ehegattensplitting werden die zu versteuernden Einkommen beider Ehepartner zusammengerechnet und halbiert. Die Einkommensteuer wird für diese Hälfte berechnet und anschließend verdoppelt. Besonders profitieren Paare mit unterschiedlich hohen Einkommen. Das Splitting ist unabhängig von der Wahl der Steuerklassen. Die jetzt diskutierte Abschaffung von III und V würde das Ehegattensplitting zunächst nicht beseitigen.

Zahl der Steuererklärungen könnte sinken

Auch die Zahl der Steuererklärungen könnte sinken. Nach Angaben aus dem Finanzministerium sind derzeit rund zwölf Millionen Ehe- und Lebenspartner wegen der Kombination III/V zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Das soll sich durch die automatische Berechnung ändern.

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Politischer Widerstand ist groß

Doch der Widerstand gegen die Pläne ist erheblich. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) sieht in der Reform einen unnötigen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit von Ehepaaren. Sein Argument: Ehepaare sollten selbst entscheiden dürfen, wie sie ihre monatlichen Steuerabzüge gestalten. Schließlich gebe es das Faktorverfahren bereits heute als Alternative.

Auch in der Union wird befürchtet, dass die Reform nur der erste Schritt zu einer grundlegenderen Änderung des Ehegattensplittings sein könnte. Finanzpolitiker Fritz Güntzler (CDU) hält das Faktorverfahren zwar grundsätzlich für sinnvoll, sieht aber keinen Grund, dafür die Steuerklassen III und V vollständig abzuschaffen.

Geht es am Ende auch um das Ehegattensplitting?

Die Debatte reicht tatsächlich über die Steuerklassen hinaus. Denn Lars Klingbeil hat sich bereits grundsätzlich für eine Reform des Ehegattensplittings ausgesprochen. Im Frühjahr 2026 stellte sein Ministerium ein Modell des sogenannten fiktiven Realsplittings als Alternative für künftige Ehen vor.

Was versteht man unter fiktivem Realsplitting? Beim fiktiven Realsplitting würden die Einkommen der Ehepartner getrennt besteuert. Sie können aber einen begrenzten Freibetrag so zwischen beiden aufteilen, dass sich die Steuerlast verringert. Für Paare mit großen Einkommensunterschieden wäre der Steuervorteil geringer als beim heutigen Modell.

Das ist allerdings eine andere Reform als die jetzt diskutierte Abschaffung der Steuerklassen III und V. Beide Vorhaben müssen steuerpolitisch getrennt betrachtet werden. Ob aus dem aktuellen Vorstoß tatsächlich ein Gesetz wird, ist offen.

Frank Bethmann ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.