Putin-Machtspiel und Energiesorgen: Habeck warnt vor Arktis-Krise

Das Eis schmilzt, Großmächte ringen um Einfluss. Robert Habeck erklärt, warum die Arktis zum geopolitischen Brennpunkt wird und was das für Europas Sicherheit bedeutet.

Warum Habeck vor der nächsten Krise in der Arktis warnt

Die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als der Rest der Welt. Mit dem Schmelzen des Eises werden Rohstoffvorkommen leichter zugänglich - Russland, China und die USA ringen um Einfluss. 12.11.2026 | 61:20 min

Deutschlands Gasspeicher sind so leer wie seit Jahren nicht mehr vor einem Winter. Für Robert Habeck ist das nicht nur ein Energieproblem. Im Podcast vom ZDF heute journal beschreibt der ehemalige Vizekanzler und Wirtschaftsminister die Arktis als einen zentralen Schauplatz geopolitischer Interessen.

Er hat dazu ein Buch geschrieben: "Arctic Meltdown." In der Arktis zeigen sich Habecks Ansicht nach die aktuellen zentralen Probleme der Welt. Wegen der zu leeren Gasspeicher schlägt Habeck Alarm:

Ich bin nicht mehr verantwortlich, deswegen habe ich da jetzt keine schlaflosen Nächte mehr. Wäre ich verantwortlich, (…) hätte ich schlaflosere Nächte. „ Robert Habeck

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Die Arktis wird zum Kampfplatz der Großmächte

Die Arktis erwärmt sich rund viermal schneller als der globale Durchschnitt. Mit dem schmelzenden Eis entstehen neue Schifffahrtsrouten, bislang unzugängliche Rohstoffvorkommen rücken in Reichweite und militärisch strategische Räume verändern sich grundlegend.

Nachrichten | Thema : heute journal - der Podcast Was steckt hinter den großen Schlagzeilen? Gemeinsam mit Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali blickt Helene Reiner in jeder Folge auf ein wichtiges Thema der Woche.

Für Habeck ist das weit mehr als eine Klimafrage. Die Region entwickle sich zu einem geopolitischen Brennpunkt, in dem die Interessen Russlands, Chinas und der USA aufeinandertreffen.

Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte öffnet sich dort ein Ozean. „ Robert Habeck

In der Arktis treffen die Interessen und Ansprüche unterschiedlicher Länder aufeinander. Eine grafische Übersicht. 16.01.2026 | 1:26 min

Wo neue Räume zugänglich würden, entstünden zwangsläufig neue Machtansprüche. Bei seinen Recherchen auf Spitzbergen, in Nordnorwegen und Grönland habe er erlebt, wie sichtbar diese Entwicklung bereits sei. Norwegische Küstenwachschiffe, russische Siedlungen auf Spitzbergen und eine zunehmende militärische Präsenz seien Ausdruck eines Wettbewerbs, der längst begonnen habe.

Aus Sicht des ehemaligen Vizekanzlers wird Europa dabei oft nur Zuschauer. Dabei seien die sicherheits- und wirtschaftspolitischen Folgen direkt vor der eigenen Haustür spürbar.

Bis zum 1. November sollen die meisten deutschen Gasspeicher zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. Das haben die deutschen Energieversorger in diesem Jahr nicht erreicht. 01.11.2026 | 1:24 min

Russlands Arktis-Strategie und das Risiko einer Eskalation

Besonders Russland beobachtet die Veränderungen in der Arktis aufmerksam. Auf der Kola-Halbinsel nahe der Grenze zu Norwegen befinde sich ein zentraler Teil der russischen Nuklearstreitkräfte. Das Schmelzen des Eises verändert dort die strategischen Bedingungen.

Und es geht auch um Ideologie. Habeck verweist auf die russische Flagge, die 2007 am Meeresboden unter dem Nordpol platziert wurde. Außerdem auf das enge Verhältnis zwischen Kreml und russisch-orthodoxer Kirche sowie auf die Darstellung der Arktis als historisch russischen Raum.

In diesen Erzählungen erkennt Habeck Muster, die ihn an die russische Argumentation vor dem Angriff auf die Ukraine erinnern. Deshalb beobachte er die Entwicklung mit Sorge.

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Ein militärisches Szenario wie in der Ukraine hält er in der Arktis zwar für unwahrscheinlich. Gefährlicher sind aus seiner Sicht kleinere Zwischenfälle, missverständliche Signale und schleichende Eskalationen in einer Region, in der immer mehr Staaten ihre Interessen durchsetzen wollen.

Warum Energieabhängigkeiten Europa verwundbar machen

Und was heißt das für uns in Deutschland? Die wichtigste Lehre aus dem russischen Angriff auf die Ukraine sei nicht nur gewesen, sich von russischem Gas unabhängig zu machen. Vielmehr hätten Deutschland und Europa insgesamt gelernt, wie verwundbar moderne Volkswirtschaften durch Energieabhängigkeiten seien.

Mit Blick auf die aktuelle Lage warnt Habeck vor einer neuen Sorglosigkeit. Die Gasspeicher seien deutlich weniger gefüllt als in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig seien die europäischen Energienetze, Pipelines und Unterwasserkabel potenzielle Ziele für Sabotageakte.

Die fossilen Energiemärkte insgesamt sind nicht mehr verlässlich. „ Robert Habeck

Sein Fazit: Europa müsse seine Energieversorgung stärker selbst absichern und unabhängiger werden. Erneuerbare Energien seien dabei aus seiner Sicht nicht nur Klimapolitik, sondern zunehmend auch Sicherheitspolitik.

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Kann sich Habeck eine Rückkehr in die Politik vorstellen?

Gut ein Jahr nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik wirkt Habeck im Podcast deutlich gelöster als zu Regierungszeiten. Er spricht offen über geopolitische Risiken, aber auch über seine persönliche Zukunft. Auf die Frage, ob er noch einmal in die Politik zurückkehren werde, verweist er darauf, dass er für seinen politischen Ansatz als Grünen-Kanzlerkandidat trotz eigenem Einzug in den Bundestag kein Mandat zur Regierungsbildung erhalten habe. "Ich wurde nicht gewählt", sagt er.

Derzeit baue er sich in Kopenhagen ein neues Leben auf, arbeite wissenschaftlich und beschäftige sich mit internationalen Fragen wie der Arktis. Ganz ausschließen will Habeck eine Rückkehr jedoch nicht. Wer heute sagen könne, was in zehn oder 20 Jahren sein werde, frage er ironisch zurück.

Fürs Erste scheint sein Blick aber nach Norden gerichtet zu bleiben. Dorthin, wo das Eis schmilzt und sich nach seiner Überzeugung bereits entscheidet, welche Konflikte die Welt von morgen prägen werden.