heute journal - der Podcast:Machtkampf Arktis: Wer gewinnt das ewige Eis? Mit Robert Habeck
Die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als der Rest der Welt. Das hat Folgen für das Klima, aber auch für unsere Sicherheit. Mit dem Schmelzen des Eises entstehen neue Seewege und Rohstoffvorkommen werden leichter zugänglich. Russland, China und die USA ringen in der Region um Einfluss. Zeitgleich zur Weltklimakonferenz geht es in dieser Folge darum, wer in der Arktis welche Interessen hat und was das für Deutschland und Europa bedeutet.
Helene Reiner spricht darüber mit Robert Habeck. Er war von 2021 bis 2025 Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Seit seinem Rückzug aus der Politik arbeitet er am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen. Sein neues Buch heißt „Arctic Meltdown – Die Neuvermessung der Welt”. Sie sprechen über den Zusammenhang von Klima und Sicherheit, die Rolle Russlands, Chinas und der USA und über Habecks Blick auf die deutsche Politik.
Die Folge wurde am 05. November 2026 aufgezeichnet.
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