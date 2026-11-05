heute journal - der Podcast : Machtkampf Arktis: Wer gewinnt das ewige Eis? Mit Robert Habeck

12.11.2026 | 16:00 |

Die Arktis erwärmt sich deutlich schneller als der Rest der Welt. Das hat Folgen für das Klima, aber auch für unsere Sicherheit. Mit dem Schmelzen des Eises entstehen neue Seewege und Rohstoffvorkommen werden leichter zugänglich. Russland, China und die USA ringen in der Region um Einfluss. Zeitgleich zur Weltklimakonferenz geht es in dieser Folge darum, wer in der Arktis welche Interessen hat und was das für Deutschland und Europa bedeutet.