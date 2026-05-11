Update am Abend: Prämie fürs E-Auto und Pleite für 12-Uhr-Regel

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Berlin hat sich eine neue Antwort auf die hohen Spritpreise überlegt: eine Prämie für neue Elektroautos. Die 12-Uhr-Regel für Tankstellen, ursprünglich auch ein Versuch, auf die kletternden Benzinkosten zu reagieren, entpuppt sich dagegen immer mehr als Pleite - Tausende Betriebe halten sich nicht daran. Und der deutsche Wald? Ist so krank wie zuvor. Hilfreiche Antworten fehlen hier.

Prämie für neue E-Autos

Das ist passiert: Wer sich ein neues Elektroauto anschaffen will, kann ab sofort und abhängig vom eigenen Einkommen Fördermittel bis zu 6.000 Euro vom Staat beantragen. Heute Vormittag hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) das entsprechende Online-Portal freigeschaltet.

Das ist der Hintergrund: Die Prämie gibt es für Kauf oder Leasing eines Neuwagens, der ab 1. Januar 2026 zugelassen wird. Anträge sind also auch rückwirkend möglich. Gefördert werden neben E-Autos auch einige Plug-in-Hybride, die mit Strom, aber auch mit Treibstoff fahren können.

Darum gibt es die Förderung: "Wir tun mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt, für die Autoindustrie und für die Haushalte, die sich sonst kein Elektroauto leisten könnten", betonte Umweltminister Schneider bei der Vorstellung des Portals. Die "aktuelle fossile Krise" sei nicht ausgestanden. "Elektromobilität ist unsere Chance, unabhängig zu werden von teurem Diesel und Benzin." Experten warnen allerdings davor, dass die Fördergelder nicht oder nur teilweise bei Kunden ankommen, weil die Autohersteller sie einstreichen könnten.

ZDF heute in Deutschland, 19.05.2026, 14:00 Uhr. 19.05.2026 | 1:52 min

Nur jeder fünfte Baum ist gesund

Das ist passiert: Den deutschen Wäldern geht es fast unverändert schlecht. Nur jeder fünfte Baum ist gesund. Allerdings hat sich die Zahl der 2025 abgestorbenen Bäume minimal verringert.

Das ist der Hintergrund: Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat heute den Waldzustandsbericht für 2025 vorgestellt. Bei der Erhebung wird der sichtbare Nadel- oder Blätterverlust in den Baumkronen kontrolliert und als Indikator für den Zustand des Waldes genommen. Deutlich lichtere Kronen haben etwa

Eichen (weiterhin 51 Prozent)

Kiefern (Anstieg auf 31 Prozent von 24 Prozent 2024)

Buchen (Anteil von 46 Prozent auf 38 Prozent gesunken)

Fichten (Anteil von 39 Prozent auf 38 Prozent gesunken)

Das sagt unser Umweltredakteur: Trockenheit, Hitze und Schädlinge hätten den Bäumen zugesetzt, erklärt Sven Brandhuber von der ZDF-Redaktion Umwelt. Und alle seien sich einig: Es herrscht Handlungsbedarf. Aber wie? Während Umweltschützer die aktuelle forstwirtschaftliche Nutzung kritisierten, betone der Minister eine "aktive Waldbewirtschaftung". "Die Bäume haben keine Zeit für Diskussionen: mehr Mischwälder, mehr Klimaresilienz. Wirtschaft und Naturschutz verbinden", sagt Brandhuber. "Das muss jetzt geschehen, denn die Forscher sehen im Bericht für die Zukunft des Waldes schwarz."

ZDFheute Xpress, 19.05.2026, 12:10 Uhr 19.05.2026 | 0:18 min

Tausende Tankstellen verstoßen gegen 12-Uhr-Regel

Das ist passiert: Fast jede fünfte Tankstelle hat gegen die im April eingeführte 12-Uhr-Regel verstoßen. Laut Verbraucherdienst "Mehr Tanken" erhöhten 2.995 von 15.240 Betreibern bis zum 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten.

Das ist der Hintergrund: Seit dem 1. April dürfen Tankstellen die Preise nur einmal täglich erhöhen. Der Dienst "Mehr Tanken" von der "Motor Presse Stuttgart" hat die Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe analysiert. Der Zeitraum von 11:30 bis 12:30 Uhr wurde dabei ausgeklammert, um mögliche Verzerrungen durch vorzeitige oder verzögerte Preismeldungen auszuschließen. Am meisten Verstöße gab es in Bayern (25,6 Prozent), am ehesten hielten sich die Berliner Betreiber an die Vorgabe (8,2 Prozent).

Das sagt unser Wirtschaftsexperte: Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen, weist darauf hin, dass ein Verstoß gegen die 12-Uhr-Regel laut "Kraftstoffpreisanpassungsgesetz" theoretisch mit bis zu 100.000 Euro Bußgeld geahndet werden kann. "Das klingt hart - praktisch aber ist unklar, wer diese Sanktionen genau durchsetzt", sagt Neuhann. Auch wenn die Regel "definitiv nicht zu großen Preissenkungen geführt" habe, führe sie doch zu einer neuen Transparenz für Kunden: "Die Praxis, bis zu 50-mal am Tag die Preise zu ändern, hatte ja vor dem neuen Gesetz oft zu großer Verwirrung geführt."

ZDFheute Xpress, 27.04.2026, 16:33 Uhr 27.04.2026 | 0:22 min

Grafik des Tages

Trotz des Hantavirus-Ausbruchs rechnet die deutsche Reisebranche mit einem weiteren Rekordjahr für den Urlaub auf hoher See. 2025 war für die Anbieter ein Rekordjahr: 1,51 Millionen Menschen traten eine Hochseekreuzfahrt von einem der deutschen Häfen an.

ZDFheute, 19.05.2026, 13:51 Uhr 19.05.2026 | 0:10 min

Ratgeber: Herzschwäche spezifisch behandeln

Herzschwäche ist einer der häufigsten Gründe für eine Einweisung ins Krankenhaus. Eine wirksame Therapie gab es bisher nicht. Ärzte konnten bei den rund zwei Millionen Patienten und Patientinnen in Deutschland nur Symptome und Begleiterkrankungen behandeln. Das hat sich jetzt geändert: Ein ursprünglich gegen Diabetes Typ 2 entwickeltes Medikament kann helfen.

ZDF Volle Kanne, 18.05.2026, 09:05 Uhr 18.05.2026 | 5:10 min

Sport

Mit Neuer als Nummer eins zur WM? Kurz vor der Bekanntgabe des WM-Kaders steht Neuers Comeback im DFB-Team offenbar fest. Sowohl der 40 Jahre alte Torwart als auch Bundestrainer Nagelsmann haben laut Pressebericht spät umgedacht. Eine Bestätigung gibt es erst am Donnerstag. Da wird Nagelsmann seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada offiziell bekanntgeben.

ZDF, aktuelles Sportstudio, 16.05.2026, 22:30 Uhr 16.05.2026 | 29:49 min

Großes Trainer-Stühlerücken in den europäischen Top-Ligen: Endet die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City? Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Trainer vor dem Rücktritt stehen - trotz eines noch laufenden Vertrages bis 2027. Diese und weitere Trainer-News finden Sie hier in der Übersicht.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Wenn weiß-silbrige Netze kahlgefressene Bäume und Sträucher verhüllen, kann das gruselig aussehen. Doch die seidenen Schleier der Gespinstmotte sind für Mensch und Natur ungefährlich.

hallo deutschland, 19.05.2026, 11:42 Uhr 19.05.2026 | 0:52 min

Ein Lichtblick

Zum langen Pfingstwochenende kommt der Sommer - erstmal: Am Samstag klettert das Thermometer auf bis zu 32 Grad. Morgen ist allerdings noch verbreitet mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Warm wird es dann ab Donnerstag. ZDF-Meteorologin Katja Horneffer erklärt uns die Hintergründe.

Quelle: ZDF

Streaming-Tipps für den Abend

Eine Explosion in einer Schrebergartenanlage, ein Toter. Dessen schwangere Freundin glaubt nicht an einen Zufall. "Das Kamel und die Blume" ist ein Fall für das Kommissar-Trio Schaller, Flierl und Neuhauser. Mehr als zehn Jahre prägte der verstorbene Alexander Held die Krimiserie "München Mord" als Kommissar Ludwig Schaller (ZDF, Kriminalfilm aus dem Jahr 2021, 89 Minuten).

ZDF, 13.11.2021,10:00 Uhr 13.11.2021 | 88:31 min

Zehn Jahre saß die steinreiche Gloria für den Mord an ihrem Mann im Gefängnis. Jetzt ist sie zurück. Aus der Haft entlassen, will die ehemalige Lebedame den wahren Mörder finden und sich außerdem an ihrer Familie rächen, nach dem Motto "Mama ist die Best(i)e" (ZDF, Komödie in zwei Teilen à 89 Minuten).

ZDF, 10.05.2026, 10:00 Uhr 10.05.2026 | 88:50 min

Rezept des Tages: Mediterranes Gemüsegratin

ZDF Volle Kanne, 19.05.2026, 09:05 Uhr 19.05.2026 | 9:58 min

Herzhaft, ausgewogen und voller Aromen: mediterranes Ofengemüse mit Berglinsen und Feta. Dazu passen knusprige Haferflocken-Chia-Blinis.

Das Rezept "Mediterranes Gemüsegratin mit Berglinsen" steht hier zum Download bereit.

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