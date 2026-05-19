Kurz vor der Bekanntgabe des WM-Kaders steht Neuers Comeback im DFB-Team offenbar fest. Sowohl der 40 Jahre alte Torwart als auch Bundestrainer Nagelsmann haben spät umgedacht.

Manuel Neuer (Mitte) nach dem verlorenen EM-Viertelfinale 2024 - sein bislang letztes Länderspiel. Quelle: Martin Rickett / PA Wire / dpa

Als die Meldung kam, dass Manuel Neuer als Nummer eins zur deutschen Nationalmannschaft zurückkehren soll, hielt sich die Überraschung in Grenzen. Denn wenn er schon sein Comeback gibt, will er auch spielen - das war Neuers Anspruch.

Nach der EM 2024 hatte sich der Torwart des FC Bayern mit 38 Jahren aus der Nationalelf verabschiedet. Nun steht seine Rückkehr offenbar fest, mit inzwischen 40 Jahren.

Am Dienstag vermeldete die "Bild", dass Nagelsmann seine bisherige Nummer eins - Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim - über Neuers Comeback als alte, neue Nummer eins unterrichtet habe.

Baumann, 35, soll trotz dieser Herabstufung zugesichert haben, auch als Ersatztorwart bei der WM 2026 zur Verfügung zu stehen. Offiziell bestätigt wurde all das zunächst zwar nicht. Doch das dürfte spätestens am Donnerstag folgen, wenn Nagelsmann seinen WM-Kader vorstellt.

Als Torwart zur WM: Neuer schmunzelte über Hainers Forderung

Neuers bevorstehende Rückkehr an sich ist allerdings schon ziemlich überraschend - nach allem, was in den vergangenen knapp zwei Jahren nach seinem Rücktritt passiert ist und gesagt wurde. Nicht nur Nagelsmann hatte wiederholt betont, dass Baumann seine Nummer eins sei. Auch Neuer selbst hatte mehrfach zu verstehen gegeben, dass er kein Comeback zur WM erwäge.

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Am deutlichsten hatte er das nach dem 2:0 gegen RB Leipzig im Pokal-Viertelfinale am 11. Februar getan. Der Befund von Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer, dass Neuer der beste deutsche Torwart sei und zur WM müsse, seien "schöne Worte. Aber gerade er kennt ja meine Entscheidung, und deshalb schmunzel ich da ein bisschen drüber", sagte Neuer seinerzeit.

Manuel Neuer lobt Oliver Baumann

Ob diese Entscheidung, bei seinem Rücktritt aus der Nationalelf zu bleiben, in Stein gemeißelt sei? "Ja", antwortete Neuer. Das klang unmissverständlich, zumal er in diesem Zuge Baumann lobte. Der Kollege sei "jetzt die Nummer eins, er macht seinen Job sehr gut".

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Geschwelt hatte die Debatte über seine Rückkehr jedoch immer. Besonders flammte sie auf, nachdem sich Neuers langjähriger Nationalelf-Vertreter Marc-André ter Stegen erneut schwer verletzt hatte.

Herausragende Leistung von Neuer gegen Real Madrid

Immer wieder geschürt wurde die Debatte zudem nicht nur von Verantwortlichen und auch deutschen Nationalspielern des FC Bayern, sondern ebenso von Experten und Medien. Neuer aber wiegelte stets ab.

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Das tat er auch nach seiner herausragenden Leistung beim 2:1-Sieg der Münchner bei Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am 7. April. Angesprochen auf Forderungen, dass er in dieser Form zur WM müsse, sagte der Torwart:

Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufmachen, wirklich. „ Manuel Neuer

Mehr Auszeiten für Neuer dank Jonas Urbig

Offenbar hat bei Neuer ein spätes Umdenken stattgefunden, ebenso bei Nagelsmann. Seine lange herausgezögerte Entscheidung zur Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2027 hatte Neuer von seiner "Crunchtime-Performance" abhängig gemacht, wie er sagte. Scheinbar war der Torwart mit dieser so zufrieden, dass er sich nun sogar die strapaziöse WM zutraut.

Zu dem Entschluss trägt wohl auch bei, dass er sich in München dank seines sehr zuverlässigen Vertreters Jonas Urbig, 22, zunehmend Auszeiten nehmen kann.

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Beim DFB sind sie offenbar auch unter dem Eindruck der vergangenen Wochen zu der Auffassung gekommen, dass Neuer noch immer der beste deutsche Torwart sei.

Neuer hat "Schnupfen" in der Wade

Aber ob er auch noch der fitteste und belastbarste deutsche Torwart ist? Neuer hatte in den vergangenen Tagen und kurz vorm Pokalfinale gegen Stuttgart am Samstag erneut Beschwerden an seiner linken Wade. Zuletzt hatte er versucht, dieser Debatte vorzubeugen. Seine wiederholten Probleme seien "wie so ein Schnupfen da unten an der Wade", hatte Neuer gesagt. Sollte sie während der WM zwicken, hätte das Publikum neben Neuer auch eine Wade der Nation wieder.