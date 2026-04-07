Update am Abend: E-Autos, Trump-Drohungen und Schwarzfahren

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wer schon länger über einen Stromer nachdenkt, für den sind die aktuellen Spritpreise sicher ein zusätzlicher Denkanreiz. Fakt ist: Die Zahl der Neuzulassungen steigt kräftig, wie das Kraftfahrtbundesamt heute mitteilt. Weitere Themen: Kurz vor Ablauf seines Ultimatums werden die Drohungen aus den USA martialischer und Justizministerin Hubig macht sich Gedanken übers Schwarzfahren.

Schub bei den E-Autos

Das ist passiert: Im März wurden fast 71.000 reine Elektroautos neu zugelassen - ein Plus von 66,2 Prozent im Vergleich zum März 2025. Ein Plus auch zum Vormonat Februar: In diesem Zeitraum kamen knapp 43.000 reine Elektroautos neu auf die Straßen, so Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. Der Anteil an allen Neuzulassungen stieg auf 24 Prozent, vor einem Jahr waren es noch knapp 17 Prozent. Zum Vergleich: Die Zahl der neuen Benziner ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 Prozent auf 66.959 zurück.

Das ist der Hintergrund: "Jetzt zeigt die neue E-Förderung von bis zu 6.000 Euro Wirkung", erläutert das Beratungsunternehmen EY. Insgesamt gewinne der deutsche Neuwagenmarkt "wieder an Dynamik".

Das sagen die Experten noch: Die große Mehrheit der Neuwagenkäufer entscheide sich aber weiterhin für einen Verbrenner - daran werde sich bis auf weiteres auch nichts ändern - trotz hoher Spritpreise, trotz Förderung, trotz besserer Reichweiten und Ladezeiten, sagt EY-Experte Constantin Gall. "Für viele Menschen in Deutschland passt ein Elektroauto nach wie vor nicht zu ihrem Alltag und ihren individuellen Gewohnheiten."

ZDF-Mittagsmagazin, 07.04.2026, 13:00 Uhr 07.04.2026 | 2:33 min

Iran-Ultimatum: Trump droht weiter

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump hält an seinem Iran-Ultimatum fest. Beendet Teheran die Blockade in der Straße von Hormus nicht, werde er die Kraftwerke und Brücken des Landes zerstören. Auf seiner Plattform Truth Social legt er noch einmal nach: Sollte kein Abkommen erzielt werden, werde "heute Nacht eine ganze Zivilisation untergehen". Iran droht im Gegenzug mit Vergeltungsschlägen gegen die Infrastruktur der US-Verbündeten am Golf.

Das ist der Hintergrund: Trump hatte bereits vergangene Woche gedroht, die Iraner mit heftigen Angriffen zurück in die Steinzeit zu versetzen. Bei vielen Menschen in Iran - auch bei Regierungsgegnern - löste das große Empörung aus. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres mahnt heute: "Selbst wenn bestimmte zivile Infrastruktur als militärisches Ziel eingestuft werden könnte, würde das humanitäre Völkerrecht Angriffe darauf dennoch verbieten", wenn "übermäßige" Schäden für Zivilisten zu erwarten seien.

Das sagen unsere Korrespondenten: Taktik oder Eskalation von Seiten Trumps? "Beides ist möglich", sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Es gebe zwar Verhandlungen, aber niemand wisse etwas Genaues darüber. "Es sieht momentan nicht nach einer Lösung aus."

ZDF-Mittagsmagazin, 07.04.2026, 13:00 Uhr 07.04.2026 | 3:00 min

Hubig: Schwarzfahren entkriminalisieren

Das ist passiert: Schwarzfahren sollte künftig nicht mehr als Straftat behandelt werden - dafür spricht sich Bundesjustizministerin Stefanie Hubig aus. Für die Entkriminalisierung sprächen gute Gründe, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Das ist der Hintergrund: Fahren ohne Fahrschein gilt als Erschleichen von Leistungen und ist laut Strafgesetzbuch eine Straftat. Im Jahr 2024 gab es laut Polizeilicher Kriminalstatistik mehr als 144.000 Fälle. Hubig hinterfragt nun: "Gehören Menschen, die sich keinen Fahrschein leisten können und schließlich mit einer Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis landen, wirklich dorthin?"

Das sagen Anwälte und Polizeigewerkschaft: Neben Hubig drängt in der "NOZ" auch der Deutsche Anwaltsverein auf eine Entkriminalisierung. Der soziale Nutzen der Strafbarkeit sei zweifelhaft, der Schaden für die Allgemeinheit immens. Verfahren und Haftstrafen kosteten jährlich rund 200 Millionen Euro, rechnet der Verein vor. Bei der Gewerkschaft der Polizei und der Eisenbahnergewerkschaft EVG hingegen reagiert man skeptisch: "Schwarzfahren wird damit zum Kavaliersdelikt", sagt GdP-Vertreter Andreas Roßkopf der "Rheinischen Post".

ZDFheute Xpress am 07.04.2026 um 10:03 Uhr 07.04.2026 | 0:25 min

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Der Sport

In der Champions League stehen heute die ersten Hinspiele des Viertelfinales auf dem Programm. Sporting Lissabon empfängt den FC Arsenal - und der FC Bayern München tritt bei Real Madrid an. Anpfiff ist jeweils um 21 Uhr. Mit dem ZDF-Liveticker verpassen Sie nichts!

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Die Menschen in Deutschland essen wieder mehr Fleisch und Wurst: Der Verzehr nahm im vergangenen Jahr um 1,4 Kilogramm auf 54,9 Kilogramm pro Kopf zu, wie das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft heute mitteilt.

Quelle: ZDF

Ratgeber

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Volle Kanne am 27.03.2026 um 11:24 Uhr. 27.03.2026 | 4:05 min

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Hier sind auch die großen Gäste Kind: Im Bagger-Café in Hannover kann gleichzeitig gespielt und Kaffee getrunken werden. Rund zehn ferngesteuerte Mini-Baumaschinen stehen in einer Sandgrube bereit. Die Nachfrage ist groß.

heute in Deutschland am 07.04.2026 um 14 Uhr. 07.04.2026 | 1:39 min

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Manchmal geht es ums Sattwerden, manchmal um viel und manchmal um viel mehr - zwischen Sterneküche und Edel-Kebab, zwischen steigenden Preisen und knappen Budgets und dazu ein Blick in die Großküche: Die Mini-Serie EssenXXL begleitet Macher und Genießer in Kantinen, Suppenküchen und Sternerestaurants. (drei Teile à 30 Minuten).

18.04.2026 | 29:38 min

Rezept des Tages: Käse-Walnuss-Ravioli mit Pesto Genovese

Volle Kanne am 07.04.2026, 09:05 Uhr 07.04.2026 | 5:37 min

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Der Download zum Rezept.

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