Guten Morgen,

was tat das gut! 90 Minuten, in denen die Deutschen endlich wieder in Fußballeuphorie baden durften. So soll es sein, so kann es bleiben, sangen sie danach lauthals in der Kneipe, in der ich das deutsche Torfeuerwerk gegen Curacao gesehen habe.

Das Spiel sei "vielleicht ein bisschen verflacht", sagt Fußballexperte Bastian Schweinsteiger in der ARD, da steht es schon 4:1. Uns doch egal, wir alle brauchen dringend ein bisschen Sommermärchen reloaded, scheint mir.

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Auch der Bundeskanzler, der via Instagram die Daumen drückte, muss hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft möglichst lange erfolgreich im Turnier bleibt, damit sich die politischen Zumutungen, die seine Regierung gerade auf den Weg bringen muss, vielleicht im wahren Sinne des Wortes ein bisschen verspielen. Denn die kommenden vier Wochen könnten die entscheidenden für die schwarz-rote Koalition werden.

So trifft sich heute die Rentenkommission ein letztes Mal im Haus von Arbeitsministerin Bärbel Bas. In einer Woche dann wollen die Experten ihre Empfehlungen vorlegen und die dürften grob darauf hinauslaufen, dass die Deutschen länger arbeiten müssen, höhere Beiträge zahlen und dann trotzdem weniger Rente bekommen werden.

Ähnlich viel gesellschaftliche Sprengkraft haben die Reformen von Gesundheit, Pflege und Steuern - all das soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet oder zumindest geeint werden.

Wer würde da nicht heute Morgen lieber noch ein bisschen an das schöne 7:1 von gestern Abend denken? Wir haben die höchste Tordifferenz! Zumindest in diesem Moment.

Ich wünsche Ihnen eine tolle WM!

Christiane Hübscher, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten passiert ist

USA und Iran einigen sich auf Absichtserklärung: Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Nach der Absichtserklärung zwischen den USA und Iran erklären Merz, Macron, Starmer und Meloni ihre Bereitschaft, die Schifffahrt in der Straße von Hormus zu sichern.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russische Angriffe auf Kiew - berühmtes Höhlenkloster brennt: Bei einem massiven russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew wurden nach Behördenangaben fünf Menschen verletzt. Wie der Leiter der Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko, mitteilt, geriet durch den Angriff das als historisches Wahrzeichen geltende Kiewer Höhlenkloster nach einem direkten Treffer in Brand. Zudem stehe ein Hochhaus in Flammen. Bürgermeister Witali Klitschko zufolge sind 140.000 Einwohner nach Beschädigungen an Oberleitungen derzeit ohne Strom. Trümmer abgeschossener Drohnen hätten weitere Häuser und Autos in Brand gesetzt. Die ukrainische Luftwaffe warnt vor anhaltenden Drohnenangriffen.

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Was heute noch wichtig ist

G7-Gipfel in Evian: Beim Gipfeltreffen der G7-Staaten in Evian geht es um die globale Konjunktur, die Kriege in der Ukraine und in Iran und Künstliche Intelligenz (KI). Doch die Agenda des Treffens ist vor allem durch US-Präsident Donald Trump beeinflusst. Im benachbarten Genf kam es am Sonntag bereits zu massiven Protesten.

Nationaler Veteranentag: Seit vergangenem Jahr werden jährlich am 15. Juni der Dienst, der Einsatz und die Leistungen der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im Einsatz stehen und standen, gewürdigt. Als Veteranin oder Veteran der Bundeswehr gilt, wer aktuell Dienst in der Bundeswehr leistet oder sie ehrenhaft verlassen hat - unabhängig von Dienstzeit, Einsatz oder Funktion. Demnach gibt es in Deutschland rund 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen.

Urteil im Prozess gegen Marius Borg Høiby erwartet: Heute soll das Urteil gegen Marius Borg Høiby fallen. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit steht unter anderem wegen zahlreicher Sexualdelikte vor Gericht.

Special Olympics: Über 4.000 Athletinnen und Athleten sollen ab heute beim Multisport-Event für Menschen mit geistiger Behinderung in mehr als 20 Sportarten bei Veranstaltungen im ganzen Saarland an den Start gehen.

Fußball-WM 2026

Die Niederlande liefern sich einen unterhaltsamen Schlagabtausch mit Japan, Schwedens Yasin Ayari schießt das spektakulärste Tor der Nacht. Außerdem haben wir einen deutschen Fan gefunden, der das 7:1 gegen Curaçao vorhergesagt hat - ein echtes WM-Orakel! Mehr zur Fußball-WM in unserem Newsletter.

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Grafikvideo des Tages

Zum 19. Mal in Folge nimmt die DFB-Elf 2026 an der Fußball-Weltmeisterschaft teil. So weit kam sie zuletzt:

14.06.2026 | 0:31 min

Zahl des Tages

25 - heute ist "Tag des Windes": Aus Wind wurde im vergangenen Jahr 25 Prozent der gesamten erneuerbaren Energiemenge produziert. Die Windenergie leistete im Jahr 2025 mit einem Ertrag von 133,9 Milliarden kWh den größten Beitrag zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (2024: 139,8 Milliarden kWh).

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Warum der Fußball angesichts von Extremhitze neue Prioritäten setzen muss, erklärt Sportmediziner Tim Meyer in der Terra-X-Kolumne.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.06.2026 | 2:15 min

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So wird das Wetter heute

Heute ist es im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt, im Osten kann es auch etwas regnen. Im Süden wird es recht freundlich, im Südwesten sonnig. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 25 Grad.

Quelle: ZDF

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Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion